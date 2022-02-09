"Побег из Шоушенка" снимали в очень интересном месте

Кратко вспомним сюжет: в 1947 году молодого и успешного банкира Энди Дюфрейна обвинили в двойном убийстве собственной жены и ее любовника. Все улики направлены против него и он оказывается за решеткой.

Жестокие тюремные законы обитателей тюрьмы поначалу шокируют Энди. Но вера в себя и несгибаемый характер были по достоинству оценены одним из старожилов тюрьмы Редом, который очень помог новенькому в первый год жизни за решеткой. Благодаря своему уму Энди находит способ как одному из надзирателей уйти от налогов, применяя свои гражданские навыки. О сообразительном заключенном быстро узнал начальник тюрьмы, беспрестанно цитирующий Библию и постоянно же нарушающий законы Божьи. С короткое время Энди превратил мрачную и безысходную тюрьму в прибыльное учреждение, с растущим теневым доходом.