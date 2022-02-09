"Побег из Шоушенка" снимали в очень интересном месте

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Фрэнк Дарабонт, накопивший к началу 90-х постановочного и сценарного опыта, дебютировал как режиссер с хоррором "Заживо погребенный". Интересно, что позже он снова вернется к этому жанру и создаст сериал "Ходячие мертвецы".
В "Побеге из Шоушенка" нет актеров первой величины того времени - бюджет был ограничен. Дарабонт планировал потратить большую часть денег на тюремные декорации, которые, если вспомнить фильм, очень впечатляющие. Однако, менее известные - не значит худшие.
Тим Роббинс, к примеру, на тот момент уже был лауреатом Каннского кинофестиваля за главную роль в "Игроке" Роберта Олтмана. Роббинс - очень разноплановый актер и роль Энди Дюфрейна ему отлично удалась.
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На роль Реда, от имени которого идет повествование, Дарабонт неожиданно решил взять Гордона Фримена. А ведь в произведении Стивена Кинга он был описан как старый рыжеволосый ирландец.
Кратко вспомним сюжет: в 1947 году молодого и успешного банкира Энди Дюфрейна обвинили в двойном убийстве собственной жены и ее любовника. Все улики направлены против него и он оказывается за решеткой.
Жестокие тюремные законы обитателей тюрьмы поначалу шокируют Энди. Но вера в себя и несгибаемый характер были по достоинству оценены одним из старожилов тюрьмы Редом, который очень помог новенькому в первый год жизни за решеткой. Благодаря своему уму Энди находит способ как одному из надзирателей уйти от налогов, применяя свои гражданские навыки. О сообразительном заключенном быстро узнал начальник тюрьмы, беспрестанно цитирующий Библию и постоянно же нарушающий законы Божьи. С короткое время Энди превратил мрачную и безысходную тюрьму в прибыльное учреждение, с растущим теневым доходом.
Жестокие тюремные законы обитателей тюрьмы поначалу шокируют Энди. Но вера в себя и несгибаемый характер были по достоинству оценены одним из старожилов тюрьмы Редом, который очень помог новенькому в первый год жизни за решеткой. Благодаря своему уму Энди находит способ как одному из надзирателей уйти от налогов, применяя свои гражданские навыки. О сообразительном заключенном быстро узнал начальник тюрьмы, беспрестанно цитирующий Библию и постоянно же нарушающий законы Божьи. С короткое время Энди превратил мрачную и безысходную тюрьму в прибыльное учреждение, с растущим теневым доходом.
Исправительное учреждение, где проходила часть съемок, имеет по-настоящему удивительную историю. Тюрьма была построена в 19 веке и больше напоминала готический собор с библейскими росписями, будто бы в назидание преступникам. Экс-заключенные Мэйсфилдской тюрьмы решили вернуться и оставить "свой след", напоминающий о пребывании в этих стенах. Съемки проходили неподалеку от тюрьмы, в самом обычном ангаре, в нем же было построено и большинство декораций, так как узкие тюремные камеры были непригодны для работы оператора. Тщательная работа художников и режиссера привела к зеркальному эффекту: с одной стороны мрачная тюрьма с жестокими и жадными надзирателями, а с другой - проявление самых обычных человеческих чувств.
Фильм стал по-настоящему культовым, во многом благодаря актерам второго плана. Те маленькие люди, чьи судьбы вызывали у зрителя сочувствие и сопереживание. К примеру, история библиотекаря Брукса, который настолько погрузился в тюремную жизнь, что буквально сломался, выйдя на свободу, не выдержав другой жизни. Его свобода осталась там - за решетками Мэйсфилда.
Финал фильма отличается от книжного, режиссер его немного переделал и многие говорят, что получилось даже лучше, чем в оригинале. В книге Энди Дюфрейн сбежал из тюрьмы, а потом использовал свои сбережения, спрятанными еще до заключения, чтобы перебраться в Мексику.
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При том, что когда он вышел провалился в прокате.
И уже потом, стал культовым.
занавес...