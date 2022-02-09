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"Побег из Шоушенка" снимали в очень интересном месте

"Побег из Шоушенка" снимали в очень интересном месте (8 фото)

Автор:
09 февраля 2022 20:41
Сообщество : RealFishki
Метки: голливуд   интересное   кино   стивен кинг   фильмы   экранизации   
1707
8
Фрэнк Дарабонт, накопивший к началу 90-х постановочного и сценарного опыта, дебютировал как режиссер с хоррором "Заживо погребенный". Интересно, что позже он снова вернется к этому жанру и создаст сериал "Ходячие мертвецы".
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Метки: голливуд   интересное   кино   стивен кинг   фильмы   экранизации   
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317
Леонид Романов 2 часа назад
Фильм класный до сих пор пересматриваю
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2k
Sergius SPb Час назад
Фильм чистая фантастика.
При том, что когда он вышел провалился в прокате.
И уже потом, стал культовым.
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154
dmi33 2 часа назад
"На роль Реда, от имени которого идет повествование, Дарабонт неожиданно решил взять Гордона Фримена"

занавес...
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