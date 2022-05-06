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Люди, которые наконец решились на пластическую операцию - и ни на секунду не пожалели

Люди, которые наконец решились на пластическую операцию - и ни на секунду не пожалели

Автор:
06 мая 2022 09:38
Метки: до и после   пластика   пластическая хирургия   после операции   ринопластика   фото   
8930
14

Ложиться на стол хирурга - задачка непростая. Ведь вмешательство в тело - не всегда заканчивается успешно. Порой результаты работы хирургов оставляют желать лучшего. Однако герои нашей подборки ничуть не пожалели, что решились на долгожданные трансформации.

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А вы бы решились на кардинальные изменения во внешности?

Источник:

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Метки: до и после   пластика   пластическая хирургия   после операции   ринопластика   фото   
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47  комментариев
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18k
ЦСКА 3 часа назад
Лошадь Оксана, до и после пластической операции....
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6k
Кот 5 минут назад
Всем этим "красоткам" обязательно надо в паспорт вклеивать фото какая она была до операции, чтобы олень согласившийся на ребенка от нее знал к чему готовиться.
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10k
Oleg 41 минуту назад
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17k
Наталья 41 минуту назад
Пост из серии "А, сейчас минутка рекламы".
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4k
Enigma Kuutar 46 минут назад
Наглядный пример того для чего и задумывалась пластическая хирургия
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−2
10k
Мистер Фикс Час назад
Спору нет, все представленные случаи оправданы.
Но когда намеренно уродуют вполне симпатичные лица, пытаясь достичь придуманного идеала - вот здесь клиника...
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648
raael13 Час назад
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9k
Vampire 2 часа назад
И гадай потом в какого соседа ребенок.
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46
Rastafari777 2 часа назад
Классно получилось, реально стали симпатичнее. Хотя и до операции все выглядели нормально, не было прям откровенного уродства - разные, интересные лица. На мой взгляд, если существует проблема эстетического характера и не угрожает жизни пациента то это не проблема. Зачем лишний раз без реальной необходимости ложиться под нож хирурга, ведь есть некоторый риск остаться инвалидом после операционного вмешательства.
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58
Руслан 2 часа назад
Никогда не понимал нахрена это надо... Каким родился - таким и живи!!!...
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−28
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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Комментарий удален. Причина: флуд
−13
2k
VikaR 3 часа назад
Ну резекция желудка, это не пластическая операция
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2k
Григорий Водениктов 3 часа назад
а потом: это не наш ребёнок, посмотри какой носяра кривой!
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961
Шурман 4 часа назад
Что стало не важно , важно что природу не обмануть как бы ты не старался , с пересадкой волос еще те подводные камни , она не нужна , все это идет от печени потому что шлаки уже не выходят , можно завязать бухать , курить , кушать жирное и тд , это поможет волосы опять полезут но я еще ни знал людей даже с диагнозом диабет или гепатит что бы они от всего отказались . Кого знал тех уже нет и это печально .
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17
Макс Шурман 2 часа назад
Некоторые заболевания могут стать причиной плохого состояния волос, но не облысения, облысение это наследуемый признак и заложен в ДНК, скажу больше это еще и доминирующий признак, так что со временем лысых становится все больше и больше. А истории от некоторых "врачей" про необходимость кучи анализов при начале выпадения волос это скорее вопрос их материального благополучия, а "пипл хавает" все это. По этой логике все бомжи должны быть поголовно лысыми, а мы наблюдаем обратное!
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Спелая кукурузинка

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