Люди, которые наконец решились на пластическую операцию - и ни на секунду не пожалели

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Ложиться на стол хирурга - задачка непростая. Ведь вмешательство в тело - не всегда заканчивается успешно. Порой результаты работы хирургов оставляют желать лучшего. Однако герои нашей подборки ничуть не пожалели, что решились на долгожданные трансформации.
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А вы бы решились на кардинальные изменения во внешности?
Источник:
АНТИФИШКИ
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