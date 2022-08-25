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15 людей, которые решились на пластику - и ни секунды не пожалели

15 людей, которые решились на пластику - и ни секунды не пожалели

Автор:
25 августа 2022 19:49
Метки: до и после   до и после пластики   лицо   люди   операция   пластика   фото   хирурги   
3076
15

Говорят, что пластика - это верный путь к потере себя настоящего. Но герои нашей статьи с этим не согласны. Они немного подредактировали свою внешность, чтобы чувствовать себе увереннее и успешнее.

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А вы бы решились на пластику?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: до и после   до и после пластики   лицо   люди   операция   пластика   фото   хирурги   
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24  комментария
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
А потом: "А почему дети на нас не похожи?"
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82k
parallax 3 минуты назад
Пластикой поправила, а пирсингом всё испоганила.
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11k
Джон Уик Полчаса назад
На такой женился и не поймёшь на кого похожи дети?
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1k
Гремлин Полчаса назад
Этой девушке не мешало бы обратиться к хирургу, но видать, денег не хватает. Папа мало наворовал.
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5k
fin4all Полчаса назад
Не пролистывая комменты вниз, готов поспорить, что уже выложили комикс про парочку уродцев поженившихся после пластики и родивших уродца
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60k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
и все для того чтобы кто то захотел залезть под юбку .
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21k
SolomonA 45 минут назад
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57k
Timofey 59 минут назад
Дело, наверное, в ракурсе съёмок. Не верю я во все эти Преображения, исходя из личных наблюдений. Хотя… я же не господь бог, чтобы все видеть…
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4k
Copycat 2 часа назад
Главное тут знать меру) вот ринопластика иногда релаьно преображает людей в лучшую сторону (как в том меме где чел сделал её, а ему пишут "ты имел шикарный греческий профиль, а теперь выглядишь как парень с подворотами идущий за своим соевым латте)

плохо когда нормальной внешности женщины начинают себе накачивать губы и надувать скулы - это звездец превращение в аугментированное чудовище какое то
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3k
Natalia 2 часа назад
на 9-м фото из статной красивой девушки превратилась в деревенскую маню....
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1k
vitstd 2 часа назад
"подтяжка десны"( если это правда, конечно) - оголение оснований зуба= здравствуй кариес через несколько лет
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