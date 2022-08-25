15 людей, которые решились на пластику - и ни секунды не пожалели

3076
15
Говорят, что пластика - это верный путь к потере себя настоящего. Но герои нашей статьи с этим не согласны. Они немного подредактировали свою внешность, чтобы чувствовать себе увереннее и успешнее.
×
×
А вы бы решились на пластику?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 10 реальных людей, которые трансформировали свою внешность
- Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает один и тот же снимок, вновь встретилась
- 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"
- Филиппинский художник перерисовывает лица кукол-знаменитостей, делая их поразительно реалистичными
- Люди, которые наконец решились на пластическую операцию - и ни на секунду не пожалели
Новости партнёров
плохо когда нормальной внешности женщины начинают себе накачивать губы и надувать скулы - это звездец превращение в аугментированное чудовище какое то
Десну тут и не трогают.
Просто укорачивают губо-десневую складку, чтобы при улыбке верхняя губа не сильно поднималась и не обнажалась верхняя десна.