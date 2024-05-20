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14 людей, которые решились на пластику - и кардинально преобразились

14 людей, которые решились на пластику - и кардинально преобразились

Автор:
20 мая 2024 13:05
Метки: девушки и парни   клиника   пластика   пластическая операция   ринопластика   фото   хирург   
2021
14

Люди всегда стремились к совершенству и гармонии, и это желание преображаться, что-то менять в себе, существует с древних времен. Сегодня, благодаря развитию медицины и технологий, пластическая хирургия стала доступной и популярной во всем мире.

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А вы бы решились на пластику?

Источник:

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Метки: девушки и парни   клиника   пластика   пластическая операция   ринопластика   фото   хирург   
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17  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
Уже в который раз добавляю в комменты эту картинку:

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1k
Macht 4 минуты назад
Комментарий к фото
Ну, брехня же. Никакие процедуры не вернут такое состояние кожи. И шею как у 20-летней.
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330
Александр Кузнецов 7 минут назад
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22k
КВТИУ-80 Полчаса назад
Мужики на большинстве снимков после операции как-то стали смахивать на пи...., ну Вы понимаете...
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11k
Garpia121 39 минут назад
А генетику они куда денут? Потом детки будут удивляться откуда они такие красавцы непохожие на родителей.
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1k
Граф Андрий 42 минуты назад
да фаташёп нушто вы усе такие нафныя!!!
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148k
parallax 44 минуты назад
Этому заодно с носом и глаза поменяли.
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13k
MPEG-8 51 минуту назад
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12k
Дмитрий 57 минут назад
Главное потом не удивляться в кого дети пошли ушастые и горбоносые.
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13k
Б.Касторский Час назад
Да правильно делают. Если есть возможность исправить, почему бы и нет? Главное не увлекаться.
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28k
Влад Час назад
Я могу понять личную трагедию конкретного человека, но в результате отменяем естественный отбор и портим генофонд.
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17k
куджо Час назад
Но шнобели еще понять можно..
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1692 поста (1645 в горячем)

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