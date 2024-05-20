14 людей, которые решились на пластику - и кардинально преобразились

2021
14
Люди всегда стремились к совершенству и гармонии, и это желание преображаться, что-то менять в себе, существует с древних времен. Сегодня, благодаря развитию медицины и технологий, пластическая хирургия стала доступной и популярной во всем мире.
1. Идея изменять внешность возникла не вчера: еще в Древнем Египте и Индии существовали прототипы современных операций. Например, операции по реконструкции носа проводились в Индии еще в VI веке до нашей эры
2. В XIX веке пластическая хирургия начала развиваться в Европе и Америке, а в XX веке – достигла массовой популярности
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3. Ринопластика (коррекция носа), например, по данным Американского общества пластических хирургов (ASPS), входит в тройку самых популярных процедур
4. Многие люди стремятся сохранить молодость и прибегают к подтяжке лица или коррекции век
5. За последние десятилетия количество пластических операций значительно возросло. Например, только в США в 2020 году было проведено более 15 миллионов косметических процедур
6. В разных странах предпочитают разные виды операций. В Южной Корее очень популярны операции по изменению формы глаз и челюсти, а в Бразилии – операции по увеличению ягодиц
7. Несмотря на то, что женщины чаще обращаются к пластическим хирургам, количество мужчин, решающихся на операции, тоже растет. Популярными среди мужчин являются липосакция и коррекция носа
8. Средний возраст пациентов также меняется: все больше молодых людей в возрасте 20-30 лет прибегают к пластике
9. Многие операции делаются не только ради эстетики, но и для улучшения качества жизни. Например, ринопластика может улучшить дыхание, а реконструктивные операции помогают восстановить внешность после травм или болезней
10. Популярность социальных сетей и селфи-культуры также влияет на рост числа пластических операций. Люди хотят выглядеть идеально на фотографиях, что стимулирует спрос на косметические процедуры
А вы бы решились на пластику?
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