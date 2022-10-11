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14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства

14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства

Автор:
11 октября 2022 18:33
Метки: до и после   пластическая операция   после операции   результат   решились на пластику   ринопластика   сравнения   фото   
1573
14

Не все довольны своей внешностью в рождения. Порой люди решаются на кардинальные изменения, чтобы стать наконец счастливее. Перед вами 14 примеров смельчаков, которым надоело любоваться своими недостатками в зеркале.

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А вы бы решились на изменения во внешности?

Источник:

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Метки: до и после   пластическая операция   после операции   результат   решились на пластику   ринопластика   сравнения   фото   
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6k
rutt Час назад
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26
Евгений 3 минуты назад
14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинстваПосмотреть
14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства
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70k
Пётровыч 3 минуты назад
Мама, в кого Я?
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Mamin Sibiriak Полчаса назад
По-моему тут перебор.
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Наталья Час назад
))
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3k
Parus59 Час назад
Пластика пластикой, а голову мыть они не пробовали?
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