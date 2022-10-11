14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства

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Не все довольны своей внешностью в рождения. Порой люди решаются на кардинальные изменения, чтобы стать наконец счастливее. Перед вами 14 примеров смельчаков, которым надоело любоваться своими недостатками в зеркале.
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А вы бы решились на изменения во внешности?
Источник:
АНТИФИШКИ
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