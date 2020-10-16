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Сообщество Кулинарные рецепты 2161 пост • 701 подписчик подписаться
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Как квасить капусту в домашних условиях

Как квасить капусту в домашних условиях (20 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:21
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Как квасить капусту   видео   еда   квашеная капуста   рецепт   фото   
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На Руси капусту называли вторым хлебом. Да и неудивительно, ведь она круглый год была на столе – свежая или квашеная. Причем вторая чаще! Нам тоже не стоит забывать старые добрые традиции. Рецепт квашеной капусты — давайте рассмотрим несколько, как можно быстро ее заквасить самим, в домашних условиях.

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Метки: Как квасить капусту   видео   еда   квашеная капуста   рецепт   фото   
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61k
Gogaren_3Meu 12 минут назад
Мне запасы на зиму хранить негде, погреба нет, поэтому квашу (солю, мариную - хз, как этот процесс назвать) столько капусты, чтобы хватило на неделю. Капуста, морковь, соль, уксус, сахар, чеснок, перец, куркума (придаёт обалденный золотистый цвет продукту), иногда добавляю тонко нарезанный болгарский перец - разминаю до выделения сока и ставлю под гнет на сутки, потом рассол сливаю (в бутылочку на опохмел), заливаю подсолнечным маслом и убираю в холодильник. Кстати, использую не только белокочанную капусту, но и частенько делаю такое хрючево из краснокочанной.
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38k
Raush 20 минут назад
Как квасить капусту в домашних условиях
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2k
Andy Час назад
Как квасить капусту в домашних условиях
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Шурман Час назад
Давненько не квасил . Вот и занятие на выходные :)
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jfk Шурман 21 минуту назад
спрашивается, зачем в названии слово капуста
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