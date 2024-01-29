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Люди, которые решились на пластику - и кардинально изменились

Люди, которые решились на пластику - и кардинально изменились

Автор:
29 января 2024 07:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   пластика   пластическая хирургия   преображение   трансформация   фото до и после   
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В наше время люди все чаще обращаются к пластической хирургии, чтобы не просто изменить свою внешность, но и улучшить качество своей жизни. От ринопластики до подтяжки — эти изменения стали для многих не просто хирургическим вмешательством, но настоящим путем к счастью.

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А вы бы сделали пластику? Если да, то чего?

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Метки: до и после   пластика   пластическая хирургия   преображение   трансформация   фото до и после   
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Александр Ломовицкий Час назад
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Еркен Час назад
Невероятные изменения, в некоторых случаях кажется, что вообще разные люди.
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