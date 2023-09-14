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"Это как?": работа турецкого пластического хирурга вызвала бурю споров

"Это как?": работа турецкого пластического хирурга вызвала бурю споров

Автор:
14 сентября 2023 21:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Турция   до и после   женщины   красота   пластика   пластика лица   пластическая хирургия   пластические операции   пластические хирурги   хирургия   
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Турецкий пластический хирург, известный как Dr. MAY, недавно опубликовал фото одной своей пациентки — результат двух лет операций на лице. Работа врача вызвала бурю обсуждений в сети. А это точно одна та же женщина?

Хирург из Стамбула, известный как Доктор Мэй (drmayaesthetic), недавно опубликовал фото "до и после" одной из своих пациенток. По словам доктора, 68-летней женщине за два года сделали ряд операций, включая ринопластику, подтяжку лица и блефаропластику (подтяжку век). На фотографии "после" женщину не узнать - кажется, что это два разных человека.


"Наша прекрасная пациентка мисс Дилек после двух лет операций по ринопластике, подтяжке лица и блефаропластике. Жду ваших комментариев," - написал хирург под фото.

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Многие пользователи сети усомнились, правда ли это одна и та же женщина - а другие предположили, что это просто фотографии матери и дочери, и наивных людей нагло обманывают ради привлечения внимания. Сам хирург спокойно отвечает подписчикам, что это реальный результат его пациентки. По его словам, за два года женщина перенесла пять разных операций.

Пользователи разделились на два лагеря: кто-то верит, что это одна и та же женщина, и оценил работу хирурга. Другие уверены, что это фейк. Пост прокомментировала даже Мелинда Фарина, основательница консалтингового агентства по пластической хирургии Beauty Brokers - та написала, что в шоке от такой трансформации.


"Это безумие! Она выглядит лет на 20 моложе. Результат ринопластики действительно хороший. Филлеры в губах. Но кажется, это правда она", "Это как будто мать и дочь. Невероятно", "Да это два разных человека," - комментируют пользователи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Турция   до и после   женщины   красота   пластика   пластика лица   пластическая хирургия   пластические операции   пластические хирурги   хирургия   
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13  комментариев
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35k
Андрей Иванов Час назад
Глаза он ей тоже поменял?
А в целом, если изменить хронологию - правая фотка раньше левой на 20-30 лет, то это может быть одна и та же женщина. И хирург не нужен
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16k
a_komolow 14 минут назад
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1k
Николай 16 минут назад
Я бы мог такое сделать в фотошопе за 2,5 часа, может за 3,5....
Просто пост ниочем...
Сука...
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416
А «AW» Васильев 17 минут назад
Лицо, грудь и даже кожу на шее можно исправить и подтянуть, а как быть с остальным телом? Тоже всё под скальпель? И в старческие кости кальция для прочности вкачать? А что делать с болячками, присущие устаревшему и уставшему организму? Даже если это одна и та же, не думаю, что радоваться она будет долго своему личику, природа своё возьмёт. А так да, результат великолепен, ничего лишнего, всё гармонично. Пластический хирург должен быть художником-портретистом. Не обкуренным и не героинщиком, Не Пикассо и не Дали
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3k
NIS 18 минут назад
В хамам !! Всенепременно !!!
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1k
grigorenko vladislav 22 минуты назад
Пластические пациенты и пациентки! Да не @бите мозги! Ни себя, ни людей, а тем более природу, ни пластикой, ни штукатуркой не обманешь!
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14k
GROMOZEKA 37 минут назад
Пластический хирург, искусно владеющий фотожабой
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72
Собака У Попа 45 минут назад
На счёт женщины не знаю. Платок точно тот же.
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35k
АнтонПолднев 52 минуты назад
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117k
parallax 57 минут назад
Угу. Лицо малолетки а груди до пупа.
Нах пытаться обмануть природу? Всё равно не обманешь.
Да и умирать от старости с юным личиком но старческими болячками, будет не легче.
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3k
Мочи свиней! Час назад
Зачем мусульманки стремятся к внешности тех, кого они называют шалавами? Ещё и деньги за это платят.
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