"Это как?": работа турецкого пластического хирурга вызвала бурю споров

Турецкий пластический хирург, известный как Dr. MAY, недавно опубликовал фото одной своей пациентки — результат двух лет операций на лице. Работа врача вызвала бурю обсуждений в сети. А это точно одна та же женщина?
Хирург из Стамбула, известный как Доктор Мэй (drmayaesthetic), недавно опубликовал фото "до и после" одной из своих пациенток. По словам доктора, 68-летней женщине за два года сделали ряд операций, включая ринопластику, подтяжку лица и блефаропластику (подтяжку век). На фотографии "после" женщину не узнать - кажется, что это два разных человека.
"Наша прекрасная пациентка мисс Дилек после двух лет операций по ринопластике, подтяжке лица и блефаропластике. Жду ваших комментариев," - написал хирург под фото.
Многие пользователи сети усомнились, правда ли это одна и та же женщина - а другие предположили, что это просто фотографии матери и дочери, и наивных людей нагло обманывают ради привлечения внимания. Сам хирург спокойно отвечает подписчикам, что это реальный результат его пациентки. По его словам, за два года женщина перенесла пять разных операций.
Пользователи разделились на два лагеря: кто-то верит, что это одна и та же женщина, и оценил работу хирурга. Другие уверены, что это фейк. Пост прокомментировала даже Мелинда Фарина, основательница консалтингового агентства по пластической хирургии Beauty Brokers - та написала, что в шоке от такой трансформации.
"Это безумие! Она выглядит лет на 20 моложе. Результат ринопластики действительно хороший. Филлеры в губах. Но кажется, это правда она", "Это как будто мать и дочь. Невероятно", "Да это два разных человека," - комментируют пользователи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А в целом, если изменить хронологию - правая фотка раньше левой на 20-30 лет, то это может быть одна и та же женщина. И хирург не нужен
Просто пост ниочем...
Сука...
Нах пытаться обмануть природу? Всё равно не обманешь.
Да и умирать от старости с юным личиком но старческими болячками, будет не легче.