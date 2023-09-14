"Это как?": работа турецкого пластического хирурга вызвала бурю споров

Пользователи разделились на два лагеря: кто-то верит, что это одна и та же женщина, и оценил работу хирурга. Другие уверены, что это фейк. Пост прокомментировала даже Мелинда Фарина, основательница консалтингового агентства по пластической хирургии Beauty Brokers - та написала, что в шоке от такой трансформации.

"Это безумие! Она выглядит лет на 20 моложе. Результат ринопластики действительно хороший. Филлеры в губах. Но кажется, это правда она", "Это как будто мать и дочь. Невероятно", "Да это два разных человека," - комментируют пользователи.