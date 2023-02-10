14 людей, которые решились на пластику и кардинально преобразилась

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Порой люди оказываются на столе у хирурга не из острой необходимости, а чтобы поменять что-то во внешности. Например, дабы стать лучше, красивее, избавиться от видимых дефектов. Сегодня мы покажем результаты работ хирурга, а также фото до преображения.
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А бы бы рискнули что-то исправить в себе?
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