FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1137 постов • 215 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
14 людей, которые решились на пластику и кардинально преобразилась

14 людей, которые решились на пластику и кардинально преобразилась

Автор:
10 февраля 2023 15:17
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: до и после   пластика   пластическая хирургия   преображения   ринопластика   трансформации   хирург   
2532
14

Порой люди оказываются на столе у хирурга не из острой необходимости, а чтобы поменять что-то во внешности. Например, дабы стать лучше, красивее, избавиться от видимых дефектов. Сегодня мы покажем результаты работ хирурга, а также фото до преображения.

×
×


А бы бы рискнули что-то исправить в себе?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: до и после   пластика   пластическая хирургия   преображения   ринопластика   трансформации   хирург   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
866
Mrak OBOY Час назад
по большей части бесполезная операция, убрать горбину и надуть губы до размера дирижабля, с азиаткой полный пипец, а мужик горбинку убрал нахрена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 минуты назад
И некоторые из симпатичных девчонок превратились в безликих мукл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
846
bohemia 3 минуты назад
В Китае муж, после свадьбы узнал, что жена делала пластику, и отмудохал её, с тем, что дети то будут красотой в маму до тюнинга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 6 минут назад
С переносицей тут как-то понятно все, но зачем делать себе пельмень вместо губ и еще это кольцо с висюлькой в перегородке... Лучше бы уж родинки поудаляла, что ли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Компьютер DELL монитором 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
roman-delisov 15 минут назад
Комментарий к фото
А ринопластика -- это она колокольчик в нос вставила? Она пацак, что ли с планеты Плюк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Дмитрий Берёзка Полчаса назад
Мужик нос зачем исправлял? Бред...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Виталий Понаморев Полчаса назад
А потом родится ребенок без пластики, во муж удивится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana Полчаса назад
Ну хрен бы с ним, что форму носа изменила, а нахера цак повесила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей 50 минут назад
стало лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
BarOb 53 минуты назад
Здесь в основном удачные опыты. Но в тырнетах много фото тех, кого свинопластика сделала только хуже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 57 минут назад
через 5 лет шунтирование аорты, через 10 тазобедренные под замену, кардиостимулятор, через 20 лет чип в черепушку, что-бы в штаны не гадить и дорогу к холодильнику не забывать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
С таким флюгером и абсолютно без сисек - а это точно бабёнка была или из "этих"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Татьяна Юсова Час назад
Я бы сделала блефаропластику, но боюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
сиськи надо было пришить и всех делов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это Япония, детка!
Это Япония, детка!
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Три орешка для Золушки
Три орешка для Золушки
Автовсячина
Автовсячина
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый снимок с китайского зонда

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#автомобили#Прошлое#Россия#позитив#познавательно#Турция
#Юмор#факты#животные#Жизнь#забавно#СССР#Музыка#Приколы#природа#голливуд
#интересно#история#в мире#автомир#кино#Ynews#картинки#США#смех#Еда
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? 14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства 14 людей, которые решились на пластику, чтобы превратить свои "изъяны" в достоинства 14 фото людей до и после, которые прошли через трансформацию и преобразились до неузнаваемости 14 фото людей до и после, которые прошли через трансформацию и преобразились до неузнаваемости 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить 14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это 14 звезд, которые изменили внешность с помощью косметолога или хирурга, но отрицают это 13 людей, которые считали себя гадкими утятами, но повзрослев сами себя удивили 13 людей, которые считали себя гадкими утятами, но повзрослев сами себя удивили

На что жалуетесь?

Вернуться