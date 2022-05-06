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"Я просто татарин": пьяный водитель выдал универсальную отмазку

"Я просто татарин": пьяный водитель выдал универсальную отмазку

Автор:
06 мая 2022 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: авто   водитель   вопрос   интересное   отмазка   полиция   пьяный водитель   татарин   
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Сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который ехал от девушки. Очевидно, что перед тем, как сесть за руль, молодой человек принял на грудь. Во время беседы с правоохранителями водитель выдал гениальную фразу, которую можно назвать универсальной отмазкой.

В сети завирусился ролик, на котором пьяный водитель гениально отмазывается от сотрудников ДПС. Его поймали пьяным на дороге и устроили допрос. Как стало известно, парень ехал от своей девушки. На вопрос, почему от него странно пахнет, выдал, что это одеколон. Отмазка стандартная и конечно не прокатила. Но то, что он сказал следующее катит на универсальное оправдание.

Пьяный водитель ответил ДПСнику на вопрос о том, почему у того заплетается язык гениальной фразой: "Я татарин".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   водитель   вопрос   интересное   отмазка   полиция   пьяный водитель   татарин   
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12  комментариев
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4k
Dikkiy 5 часов назад
Теперь это станет мемом
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1k
Р Х 2 минуты назад
Я тоже татарин. Но я не долб@еб.
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Хммм... А я в Крыму родился, тоже могу сказать: - А я - Крымский татарин! Меджлис тебя покарай!
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−105
Альжан 4 часа назад
Чурка, поэтому и заплетается язык. А у збекоа называть черножопой чуркой язык не заплетается
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132
Dsident Альжан 3 часа назад
Сам ты чурка
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18k
nobody® 4 часа назад
Из девушки ехал
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
А я, вообще, незваный гость!
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3k
salim777 4 часа назад
Я, кстати, тоже татарин. Интересно от чего можно отмазаться такой фразой? Надо будет поэкспериментировать. "Я татарин" и ниипет!
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132
Dsident salim777 3 часа назад
Авторитетно заявляю, как татарин татарину - этой фразой от всего можно отмазаться =))
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