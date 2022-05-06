"Я просто татарин": пьяный водитель выдал универсальную отмазку

В сети завирусился ролик, на котором пьяный водитель гениально отмазывается от сотрудников ДПС. Его поймали пьяным на дороге и устроили допрос. Как стало известно, парень ехал от своей девушки. На вопрос, почему от него странно пахнет, выдал, что это одеколон. Отмазка стандартная и конечно не прокатила. Но то, что он сказал следующее катит на универсальное оправдание.

Пьяный водитель ответил ДПСнику на вопрос о том, почему у того заплетается язык гениальной фразой: "Я татарин".