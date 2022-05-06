"Я просто татарин": пьяный водитель выдал универсальную отмазку

Сотрудники ДПС поймали пьяного водителя, который ехал от девушки. Очевидно, что перед тем, как сесть за руль, молодой человек принял на грудь. Во время беседы с правоохранителями водитель выдал гениальную фразу, которую можно назвать универсальной отмазкой.
В сети завирусился ролик, на котором пьяный водитель гениально отмазывается от сотрудников ДПС. Его поймали пьяным на дороге и устроили допрос. Как стало известно, парень ехал от своей девушки. На вопрос, почему от него странно пахнет, выдал, что это одеколон. Отмазка стандартная и конечно не прокатила. Но то, что он сказал следующее катит на универсальное оправдание.
Пьяный водитель ответил ДПСнику на вопрос о том, почему у того заплетается язык гениальной фразой: "Я татарин".
Ну тут всё понятно...
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АНТИФИШКИ
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