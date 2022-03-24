История обмана немецкого "народного" автомобиля

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После окончания Первой мировой войны Германия оказалась не в радужном положении: экономика была уничтожена, инфляция превысила пределы максимально. И вот тогда появились ультраправые и радикальные консерваторы, в которых рядовые граждане видели спасителей.
НСДАП во главе с Гитлером, после прихода к власти, стала проводить самые разные реформы и изменения в государственном строе. Ни о каких мгновенных переменах речи быть не могло, но все сопровождалось очень мощной пропагандой. И особенно, в числе прочего, гражданам понравились громкие заявления властей о создании доступного автомобиля. Это была мечта Гитлера, который был вдохновлён успехом Генри Форда. В начале 30-х машина была действительно роскошью и простой рабочий не мог себе ее позволить.
По плану фюрера "народный автомобиль" должен был стоить 990 рейхсмарок. Это была зарплата рабочего за 35 недель. Велись работы по созданию транспортного средства: конструктор Йозеф Ганц разработал несколько десятков вариантов авто. Среди них был Maikäfer - "Майский жук", который очень понравился властям, вот только Ганц был евреем. Третий рейх никак не мог допустить того, чтобы он проектировал "народный автомобиль". Есть версия, что Гитлер сам поучаствовал в разработке машины. Он взял за основа "майского жука" и немного подправил дизайн, а потом сказал конструкторам, что машина должна разгоняться до 100 км/ч, расходовать не больше 7 литров топлива и вмещать в себя пять человек.
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Работа шла тяжело и медленно, несмотря на привлечение инженера и конструктора Фердинанда Порше. Средств не хватало и это при том, что была большая поддержка государства. Однако, когда в 1937 году подключился Немецкий трудовой фронт, работа пошла лучше и через некоторое время Порше смог показать первую опытную партию. Которая не устроила фюрера и работа продолжилась.
Вместе с этим Гитлер решил, что для производства "народного авто" нужно отстроить новый завод. Мощностей его должно было хватать на создание 150 000 машин в год уже в первый год запуска и постепенно объём должен был наращиваться. Завод начали строить возле посёлка Фалерслебен, который потом переименовали в Вольфсбруг.
Стоит ли говорить, что все это сопровождалось невероятным количеством пропаганды, нацеленной на рядового жителя Германии. Название автомобиля даже выбрали идеологическое: KdF-Wagen (Kraft durch Freude — "Сила через радость"). Его взяли у одноимённой организации, которая была частью Германского трудового фронта, в чью задачу входило как физическое, так и духовное совершенствование немцев. В предприятие было вложено невероятное количество денег, но их не хватало. Тогда власть решила попросить помощи у населения.
Стоит ли говорить, что все это сопровождалось невероятным количеством пропаганды, нацеленной на рядового жителя Германии. Название автомобиля даже выбрали идеологическое: KdF-Wagen (Kraft durch Freude — "Сила через радость"). Его взяли у одноимённой организации, которая была частью Германского трудового фронта, в чью задачу входило как физическое, так и духовное совершенствование немцев. В предприятие было вложено невероятное количество денег, но их не хватало. Тогда власть решила попросить помощи у населения.
Третий рейх придумали план, который назвали "Выплати, прежде чем получить". Это была система взносов будущих владельцев машин. Агитации вновь заработали на полную силу: газеты каждый день пели дифирамбы "Фольксвагену" - "народному автомобилю", который производится на мощном заводе, что каждый рабочий может позволить себе собственное авто! И это просто чудо, что не надо копить на его приобретение 990 марок. Те, кто хотел себе автомобиль одним из первых, то должны были вносить раз в неделю по 5 рейхсмарок (или больше, если могли). Сумма немаленькая, если учесть, что за неделю в среднем люди получали по 30 рейхсмарок. Будущий счастливый автовладелец получал специальный журнал, а после каждого взноса - наклейку, которую туда вклеивали. Как только сумма доходила до 750 рейхсмарок, то будущий владелец автомобиля получал ордер, со специальным порядковым номером. Ну и те машины, что сходили с конвейра ехали к хозяевам в порядке очереди.
Так все выглядело в газетных статьях.
Так все выглядело в газетных статьях.
Немцы в очередь выстраивались за таким чудом. Больше трёхста тысяч человек поверили в эту мечту. Есть данные о суммах, которые получил Берлинский банк, но они разнятся - от 100 млн рейхсмарок до 200 миллионов. Сумма серьёзная. И уже вот-вот простой немецкий рабочий мог быть облагодетельствован собственным автомобилем.
Но началась Вторая мировая война и надобность в семейных авто просто-напросто отпала. К тому времени с конвейра сошло всего несколько сотен машин и надо ли говорить, что они не доехали до своих владельцев... Все средства, что получил банк от людей, пошли на военные нужды и деньги рабочим так и не вернули. А завод быстренько переоборудовали под создание военной техники.
Но началась Вторая мировая война и надобность в семейных авто просто-напросто отпала. К тому времени с конвейра сошло всего несколько сотен машин и надо ли говорить, что они не доехали до своих владельцев... Все средства, что получил банк от людей, пошли на военные нужды и деньги рабочим так и не вернули. А завод быстренько переоборудовали под создание военной техники.
Источник:
АНТИФИШКИ
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