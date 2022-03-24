FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 370 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
История обмана немецкого "народного" автомобиля

История обмана немецкого "народного" автомобиля (7 фото)

Автор:
24 марта 2022 23:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   авто   интересное   история   машины   факты   
358
7
После окончания Первой мировой войны Германия оказалась не в радужном положении: экономика была уничтожена, инфляция превысила пределы максимально. И вот тогда появились ультраправые и радикальные консерваторы, в которых рядовые граждане видели спасителей.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Германия   авто   интересное   история   машины   факты   
2
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Павел 8 часов назад
Почему не сказано, что на завод Фолльцваген, после 2МВ были поданы тысячи исков, и завод всё же отдал авто людям? Правда не всем, а только тем кто полностью закрыл купонную книжку. Но однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Mowgley 8 часов назад
ФАУ-1 делались именно на этом заводе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101514



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
0
283
Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек
3
38
Почему Рузвельт отказался обменять мыло на жизнь миллиона человек
Набирающие популярность в сообществах
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
1
23
Невероятно, но факт: истории XIX века, в которые сложно поверить
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
0
6
Как выделяются гранты на развитие производств в Москве?
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#СССР#люди#автомир#в мире#дети#Еда#Ynews
#прикол#Ватермарк#интересно#факты#автомобили#Разное#кот#собака#забавно#Девушка
#фото#история#дтп#аварии#авто аварии#подборка#Россия#драка#картинки#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться