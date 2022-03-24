История обмана немецкого "народного" автомобиля

Третий рейх придумали план, который назвали "Выплати, прежде чем получить". Это была система взносов будущих владельцев машин. Агитации вновь заработали на полную силу: газеты каждый день пели дифирамбы "Фольксвагену" - "народному автомобилю", который производится на мощном заводе, что каждый рабочий может позволить себе собственное авто! И это просто чудо, что не надо копить на его приобретение 990 марок. Те, кто хотел себе автомобиль одним из первых, то должны были вносить раз в неделю по 5 рейхсмарок (или больше, если могли). Сумма немаленькая, если учесть, что за неделю в среднем люди получали по 30 рейхсмарок. Будущий счастливый автовладелец получал специальный журнал, а после каждого взноса - наклейку, которую туда вклеивали. Как только сумма доходила до 750 рейхсмарок, то будущий владелец автомобиля получал ордер, со специальным порядковым номером. Ну и те машины, что сходили с конвейра ехали к хозяевам в порядке очереди.

Так все выглядело в газетных статьях.