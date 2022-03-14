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Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина

Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина (3 фото)

Автор:
14 марта 2022 10:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   США   авто   бенщин   кража   повышение цен на бензин   полиция   преступление   
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На фоне роста цен на бензин в США и Европе набирают обороты кражи топлива. Преступники подходят к этому делу виртуозно.

В США растут цены на бензин. Далеко не все граждане страны покорно покупают топливо по новой стоимости. Кто-то возмущается, а кто-то становится на сторону зла и добывает бензин преступным способом.


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Полиция американского штата Вашингтон предупредила водителей о новом способе воровства топлива. Если раньше прощелыги просто сливали бензин из баков, теперь они действуют быстро и без излишних церемоний. Просверлив в бензобаке отверстие, они сливают все топливо без остатка.

При этом экономится время, т.к. не нужно вскрывать замок бензобака. Интересно, что еще придумают креативщики, чтобы не платить за дорогой бензин?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   США   авто   бенщин   кража   повышение цен на бензин   полиция   преступление   
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8  комментариев
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Ну так в новых машинах шланг просто так не сунуть - там клапан
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6k
Енот Потаскун 36 минут назад
Сверлить долго, быстрее прострелить, благо стволы у этих элементов есть. Желательно зажигательными.
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43k
Максим Т. 39 минут назад
"Сначала сливали топливо из брошенных машин в городе, но вскоре и с этим начались проблемы – трудно было найти хотя бы одну с непробитым баком. Не они одни оказались такими умными. Те же склады ГСМ, расположение которых удалось вспомнить общими усилиями, все оказались заняты, причем такими силами, что воевать с ними было себе дороже. "
А. Круз, "Эпоха мертвых"
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15k
Мария Коненкова Час назад
Во времена становления Штатов у них налёты на поезда с деньгами практиковались. ДУмаю, скоро налёты на бензовозы начнутся.
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20k
KOSTELLO Час назад
Интересно, до сюжета Безумного Макса дойдет?

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10k
Александр Час назад
Скоро будут просто крепёжный хомут перерезать и вместе с баком уходить. Или бензовозы на трассе угонять.
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4k
Mowgley 2 часа назад
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