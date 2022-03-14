Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина

Полиция американского штата Вашингтон предупредила водителей о новом способе воровства топлива. Если раньше прощелыги просто сливали бензин из баков, теперь они действуют быстро и без излишних церемоний. Просверлив в бензобаке отверстие, они сливают все топливо без остатка.