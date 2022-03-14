Американские преступники стали использовать новый способ кражи бензина

На фоне роста цен на бензин в США и Европе набирают обороты кражи топлива. Преступники подходят к этому делу виртуозно.
В США растут цены на бензин. Далеко не все граждане страны покорно покупают топливо по новой стоимости. Кто-то возмущается, а кто-то становится на сторону зла и добывает бензин преступным способом.
Полиция американского штата Вашингтон предупредила водителей о новом способе воровства топлива. Если раньше прощелыги просто сливали бензин из баков, теперь они действуют быстро и без излишних церемоний. Просверлив в бензобаке отверстие, они сливают все топливо без остатка.
При этом экономится время, т.к. не нужно вскрывать замок бензобака. Интересно, что еще придумают креативщики, чтобы не платить за дорогой бензин?
Источник:
АНТИФИШКИ
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