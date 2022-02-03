Нервный бородач в Сургуте устроил истерику из-за того, что ему посигналили

Брюнет не обошелся оскорблениями и все-таки несколько раз ударил парня, который успел снять часть истерики на смартфон. Пострадавший рассказал, что обратится в правоохранительные органы. Конечно, он надеется, что в отношении грубияна будут приняты меры.

Среди подписчиков местного паблика в ВК нашлись очевидцы этого инцидента, которые подтвердили, что агрессивный водитель действительно был словно не в себе.