Нервный бородач в Сургуте устроил истерику из-за того, что ему посигналили

Агрессивный водитель вышел из машины и напал на "обидчика". Горячий мачо неназванной национальности был оскорблен до глубины души и, не будь рядом других, похоже, так просто конфликт бы не закончился.
До чего обидчивые люди встречаются в Сургуте! Уж и посигналить им нельзя. Автор видео поясняет, что "побибикал" водителю серебристого "Ниссана", когда тот попытался его "подрезать". Водитель "Лады" поехал дальше, но бородач не успокоился. Он догнал авто, показывал неприличные жесты, бросил в "обидчика" окурок.
А потом решил все-таки выяснить отношения. Прямо на Югорском тракте.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику и зашкаливающую дозу агрессии!
Брюнет не обошелся оскорблениями и все-таки несколько раз ударил парня, который успел снять часть истерики на смартфон. Пострадавший рассказал, что обратится в правоохранительные органы. Конечно, он надеется, что в отношении грубияна будут приняты меры.
Среди подписчиков местного паблика в ВК нашлись очевидцы этого инцидента, которые подтвердили, что агрессивный водитель действительно был словно не в себе.
Источник:
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Ну ведь опасно это племя. Они за свою свинскую религию безнаказанно угрожают головы отрезать. Они даже занимая высокие посты клали на закон и Конституцию государства.
Нет среди них людей, потому что это и есть та самая тупиковая ветвь эволюции.
Самое гуманное, что можно предпринять, это поселить их в резервациях, без права выхода из них.
У себя в ауле всяко же теплее