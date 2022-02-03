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Нервный бородач в Сургуте устроил истерику из-за того, что ему посигналили

Нервный бородач в Сургуте устроил истерику из-за того, что ему посигналили (2 фото)

Автор:
03 февраля 2022 11:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   водитель   истерика   лицо неназванной национальности   посигналил   
2800
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Агрессивный водитель вышел из машины и напал на "обидчика". Горячий мачо неназванной национальности был оскорблен до глубины души и, не будь рядом других, похоже, так просто конфликт бы не закончился.

До чего обидчивые люди встречаются в Сургуте! Уж и посигналить им нельзя. Автор видео поясняет, что "побибикал" водителю серебристого "Ниссана", когда тот попытался его "подрезать". Водитель "Лады" поехал дальше, но бородач не успокоился. Он догнал авто, показывал неприличные жесты, бросил в "обидчика" окурок.


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А потом решил все-таки выяснить отношения. Прямо на Югорском тракте.


Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику и зашкаливающую дозу агрессии!


Брюнет не обошелся оскорблениями и все-таки несколько раз ударил парня, который успел снять часть истерики на смартфон. Пострадавший рассказал, что обратится в правоохранительные органы. Конечно, он надеется, что в отношении грубияна будут приняты меры.


Среди подписчиков местного паблика в ВК нашлись очевидцы этого инцидента, которые подтвердили, что агрессивный водитель действительно был словно не в себе.


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Метки: авто   видео   водитель   истерика   лицо неназванной национальности   посигналил   
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353
В. Л. 2 часа назад
овца в хлеву не дала. расстроился.
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424
Сервис Приемка 2 минуты назад
страшно представить, что будет если просигналит проезжающая электричка..
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45
eqwe asss 8 минут назад
Черножопая макака должна на дереве сидеть
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675
Трям 11 минут назад
Черножопого тоже можно понять, с ним развелся любимый баран.
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1k
Р Х 22 минуты назад
Психует из-за сигнала? Видать детская травма. Напихали ему полные штаны под автомобильный гудок
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13k
The Dude Полчаса назад
Вопрос даже не к бородатой горилле, а к тем, кто выдаёт приматам, паспорта, права на управление ТС, кто этим животным присваивает статус человека?
Ну ведь опасно это племя. Они за свою свинскую религию безнаказанно угрожают головы отрезать. Они даже занимая высокие посты клали на закон и Конституцию государства.
Нет среди них людей, потому что это и есть та самая тупиковая ветвь эволюции.
Самое гуманное, что можно предпринять, это поселить их в резервациях, без права выхода из них.
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9k
*Сергей* Полчаса назад
Безнаказанность рождает вседозволенность?
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306
bylbatarasich Полчаса назад
видали и покруче водил-психов
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703
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Всё движется по окружности : Ждём очередного извинения на ломанном русском от побитой бородатой хари.
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9k
Сол Гудман 40 минут назад
Пыл этих обезьян хорошо остужает, перцовка в морду
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17k
ЦСКА 42 минуты назад
Все окружающие кто впрягся за парня-молодцы! Если бы не они, гамадрил стал бы дальше самоутверждаться, так как парнишка уже проявил слабость....Эти гниды сразу сдуваются когда видят силу и единство! Иногда надо просто выйти из машины и постоять рядом с пресуемым! Любое проявление сдержанности, толерантности и воспитанности, эти животные воспринимают как слабость, а по скудности умишка, считают что все "белые" мягко говоря не воины... Не горцы лять!!! Так что если с ними цепляешься, надо идти до конца и быть готовым к замесу! Надеяться на понимание и озарение-утопия!
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395
Andrey 45 минут назад
Чего напали на него , может месячные начались !
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23k
ПаганецЪ 48 минут назад
Какая нежная душевная организация у этих бородатых хачо. А, может, просто надо быть человеком?.. Да не, фигня какая-то.
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9k
кот базилий 48 минут назад
Ти алень, ти минэ сыгналищь?
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1k
Владимир 51 минуту назад
Бородатая истеричка.
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9k
кот базилий 58 минут назад
Очередное животное
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15k
Роберт Шекли Час назад
Надо было успокоительное ему дать
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1k
Fiverknot Час назад
Вот представляю, пока он там стоит и бычит на парня, его тачке прокалывают колёса)) Да, и эту бородатую морду можно было бы из баллончика поперчить.)
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6k
Виктор Час назад
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15k
Alex ASK Час назад
Как эта обезьяна в Сургуте-то не мёрзнет?
У себя в ауле всяко же теплее
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811
Homem Час назад
Очередной без национальности?.Мэстный?
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