Мечта на колёсах: малоизвестные факты об автомобилях из культовых лент

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В посте пойдёт речь о DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее", Cadillac 1959 года из фильма "Охотники за привидениями", а также о концепте авто, созданного на базе Mitsubishi Mirage для фильма "Доспехи Бога".
Фильм "Доспехи бога" и автомобиль Mitsubishi Colt Targa Concept
Специально для фильма "Доспехи Бога" автомобиль Mitsubishi Mirage (он же Colt) видоизменили, убрав крышу автомобиля, также в дизайн привнесли изменения. Поработали над всеми частями автомобиля, но больше всего досталось дверям – их сделали глухими. Получился самостоятельный малолитражный концепт автомобиля.
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Но главной фишкой автомобиля стал небольшой модуль, на котором удирал Джеки. Специально для картины изготовили два концепта авто. Первый был уничтожен во время съёмок. Второй автомобиль был отправлен в музей.
Как чёрный концепт авто изменили на белый
Первоначально планировалась, что машина Охотников за привидениями будет чёрного цвет. Но во время съёмок оказалось, что значительная часть сцен приходится на ночное время и автомобиль малозаметен на экране. Поэтому съёмочной группой и режиссёром было принято решение сделать автомобиль белым. Разъезжали охотники на Калиллаке 1959 года.
Для съёмок приобрели сначала один Кадиллак (кстати, первоначальной планировали использовать в работе Cadillac 1975-го года, но режиссёр отдал предпочтение более старой и дешёвой машине. Уже во время съёмок купили и машину-дублёр на всякий случай, хотя оборудование, размещённой на крыше авто было в единственном экземпляре. Кстати, данный автомобиль использовался и во второй части фильма, хотя машина была в довольно плохом состоянии и периодически глохла. А во время съёмок на Бруклинском мосту совсем заглохла. Полицейское управление выписало штраф съёмочной компании за создание аварийной ситуации на дороге.
DeLorean
При съёмках фильма использовали три (один из автомобилей без колёс использовался для статичных съёмок) автомобиля DeLorean DMC-12. После завершения съёмок в трилогии "Назад в будущее" первый из автомобилей, построенных в 1981 году, был отправлен в музей Universal Studios Hollywood в Калифорнии в качестве экспоната. Спустя двадцать пять лет эта копия "машины времени" была отреставрирована поклонниками фильма и установлена для демонстрации в музее Petersen Automotive Museum. Примечательно, что в первоначальном сценарии Док создал машину времени из старого холодильника. Но после кинокомпания приняла решение отказаться от идеи с холодильником, поскольку появились опасения, что маленькие дети начнут залезать в старые холодильники. Стали искать футуристичный концепт автомобиля, который уже был на рынке. Идеальным кандидатом оказался автомобиль DeLorean DMC-12 из-за вертикально открывавшихся дверей.
После выхода фильма в прокат основатель фирмы DeLorean Motor Company Джон Делориан написал письмо продюсеру и режиссеру "Назад в будущее" Бобу Гейлу и Роберту Земекису, выражая искреннюю благодарность за использование в картине автомобиля их компании.
Продолжать ли тему киношных автомобилей?
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