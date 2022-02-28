FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Кино 6174 поста • 1157 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Мечта на колёсах: малоизвестные факты об автомобилях из культовых лент

Мечта на колёсах: малоизвестные факты об автомобилях из культовых лент (11 фото)

Автор:
28 февраля 2022 08:53
Сообщество : Кино
Метки: Доспехи бога   Назад в будущее   авто   интересное   кино   подборка   
932
11
В посте пойдёт речь о DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее", Cadillac 1959 года из фильма "Охотники за привидениями", а также о концепте авто, созданного на базе Mitsubishi Mirage для фильма "Доспехи Бога".
×
×

Продолжать ли тему киношных автомобилей?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Доспехи бога   Назад в будущее   авто   интересное   кино   подборка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
перевозчик 48 минут назад
вот неплохо рассказывает о автомобилях-кинозвёздах
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за $16, Windows 11 за $22 Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за... Лучшие роли Тома Хэнкса, которого любят все Лучшие роли Тома Хэнкса, которого любят все 15 иностранных фильмов, которые в России любят куда больше, чем на западе 15 иностранных фильмов, которые в России любят куда больше, чем на западе "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ 10 известных книг, которые будут экранизированы в 2022 году 10 известных книг, которые будут экранизированы в 2022 году
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58196



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Чем сейчас занимается легенда реслинга и звезда поп-культуры Халк Хоган?
0
82
Чем сейчас занимается легенда реслинга и звезда поп-культуры Халк Хоган?
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной лицензией за $16, Windows 11 за $22
Большая распродажа ОС и важного софта со скидками до 91%. Windows 10 с пожизненной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз!
2
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#комментарии#прикол#Украина#настроение#художник
#Юмор#история#фотографии#люди#сарказм#страна#пейзажи#подборка
#факты#Россия#в мире#война#малороссия#девушки#Приколы#Интересные

На что жалуетесь?

Вернуться