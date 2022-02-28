Мечта на колёсах: малоизвестные факты об автомобилях из культовых лент

При съёмках фильма использовали три (один из автомобилей без колёс использовался для статичных съёмок) автомобиля DeLorean DMC-12. После завершения съёмок в трилогии "Назад в будущее" первый из автомобилей, построенных в 1981 году, был отправлен в музей Universal Studios Hollywood в Калифорнии в качестве экспоната. Спустя двадцать пять лет эта копия "машины времени" была отреставрирована поклонниками фильма и установлена для демонстрации в музее Petersen Automotive Museum. Примечательно, что в первоначальном сценарии Док создал машину времени из старого холодильника. Но после кинокомпания приняла решение отказаться от идеи с холодильником, поскольку появились опасения, что маленькие дети начнут залезать в старые холодильники. Стали искать футуристичный концепт автомобиля, который уже был на рынке. Идеальным кандидатом оказался автомобиль DeLorean DMC-12 из-за вертикально открывавшихся дверей.