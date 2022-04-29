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Особенности жизни на Аляске, о которых не расскажут в путеводителях

Особенности жизни на Аляске, о которых не расскажут в путеводителях

Автор:
29 апреля 2022 11:07
Метки: алсяка   интересно   местные на аляске   особенности жизни   страноведение   фото   
3560
17

Туристам принято рассказывать только о красивых местах и знаковых достопримечательностях, но мы можем посмотреть на реальную жизнь местных на Аляске. Как выглядят дома, города, природные объекты.

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Источник:

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Метки: алсяка   интересно   местные на аляске   особенности жизни   страноведение   фото   
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10  комментариев
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5k
Subic 58 минут назад
"Школьные автобусы возят с собой снегоходы на случай буксировки." Ну-ну. Снегоходом, максимум, что можно буксировать - сани. И то не любым и не всегда. Ну лыжника можно еще. Если это, и правда, школьный автобус, а не переоборудованный "кемпер" на его основе, то снегоходы НЕ для буксировки. Часть детей живет вдоль совсем "местных" дорог по которым зимой автобус просто не пройдет. Тем более утром, после снегопада. Вот их от дома, до автобуса собирают (и "кладут" обратно) на снежиках. Родители и администрация это учитывают и одевают их соответственно. Ну и народ там привыкший к таким передвижениям, не удивляются. Мы один раз и в РФ так делали. После сильного снегопада ночного, поселок (пригородный) оказался полностью засыпан снегом и почистили только днем. Даже "хорошие" внедорожники не могли выехать (или заехать) на трассу (почищенную). Машины за детьми (в школу) из города кое-как приехали, к остановке, на трассе, а из поселка, к машинам детей (и не только) вывозили на снежиках, так как и идти было им было "по пояс". Но тогда (на картинке) удивляет отсутствие саней, вместо второго снегохода. Собирать так было бы быстрее. Хотя это же USA, там может быть перевозка детей в санях за снежиком, сразу под суд. Поэтому и возят по одному-двое, как по инструкции к снежику.
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7k
Артём 8 минут назад
Самое главное, что надо знать об Аляске, это то, что там гораздо теплее чем вы думаете. Во всяком случае, в самых населённых районах зимой около ноля.
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38k
Игорь 39 минут назад
Школьные автобусы у нас - это или полноприводный ПАЗ, или на базе Урала, они сами кого хочешь вытащат, а так, всё тоже самое, разве что солнечные панели до нас пока не добрались. ЯНАО.
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2k
Лёха 46 минут назад
"минус" за кривой текст.
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8k
Dabus Час назад
Сразу напомнило ))
Ссылка youtu.be
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Спелая кукурузинка

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