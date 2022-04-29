Особенности жизни на Аляске, о которых не расскажут в путеводителях

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Туристам принято рассказывать только о красивых местах и знаковых достопримечательностях, но мы можем посмотреть на реальную жизнь местных на Аляске. Как выглядят дома, города, природные объекты.
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Световые столбы - обычное явление на Аляске, они появляются из-за крошечных кристаллов льда, парящих в атмосфере
Источник:
АНТИФИШКИ
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