Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения

Сколько бы мы не смеялись над последователями культа Греты Тунберг, климатический кризис — это, к сожалению, реальная угроза.
Если вы смотрели фильм "Послезавтра", то помните, что все началось именно с течений. Да, глобальное потепление — опасная вещь, которая в действительности может привести к похолоданию.
А океанические течения — это место обитания рыб, а еще и обогреватель для прибрежных районов. Например, Исландия омывается теплым течением Гольфстрим.
Но из-за климатического кризиса, как выяснили ученые на 77% площади мирового океана ускорились течения на его поверхности.
В итоге, как оказалось, это может негативно сказаться на тех микроорганизмах, которые там живут.
Соответствующее исследование опубликовали в авторитетнейшем издании Science ученые из Института океанографии Скриппса и их китайские коллеги.
Оказалось, что при повышении температуры самые верхние слои океана меняют плотность, и в итоге усиливается их контраст с нижними и более холодными толщами воды.
В результате поверхностные течения становятся уже, ограничиваются еще более тонким слоем и начинают ускоряться.
Так что когда популяция рыбы будет становиться все более малочисленной, вы будете знать, что стало причиной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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