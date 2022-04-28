Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения

Оказалось, что при повышении температуры самые верхние слои океана меняют плотность, и в итоге усиливается их контраст с нижними и более холодными толщами воды.

В результате поверхностные течения становятся уже, ограничиваются еще более тонким слоем и начинают ускоряться.

Так что когда популяция рыбы будет становиться все более малочисленной, вы будете знать, что стало причиной.