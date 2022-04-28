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Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения

Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения

Автор:
28 апреля 2022 23:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гольфстрим   интересно   климат   океан   потепление   течение   фото   
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Сколько бы мы не смеялись над последователями культа Греты Тунберг, климатический кризис — это, к сожалению, реальная угроза.

Если вы смотрели фильм "Послезавтра", то помните, что все началось именно с течений. Да, глобальное потепление — опасная вещь, которая в действительности может привести к похолоданию.

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А океанические течения — это место обитания рыб, а еще и обогреватель для прибрежных районов. Например, Исландия омывается теплым течением Гольфстрим.

Но из-за климатического кризиса, как выяснили ученые на 77% площади мирового океана ускорились течения на его поверхности.

В итоге, как оказалось, это может негативно сказаться на тех микроорганизмах, которые там живут.

Соответствующее исследование опубликовали в авторитетнейшем издании Science ученые из Института океанографии Скриппса и их китайские коллеги.

Оказалось, что при повышении температуры самые верхние слои океана меняют плотность, и в итоге усиливается их контраст с нижними и более холодными толщами воды.

В результате поверхностные течения становятся уже, ограничиваются еще более тонким слоем и начинают ускоряться.

Так что когда популяция рыбы будет становиться все более малочисленной, вы будете знать, что стало причиной.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гольфстрим   интересно   климат   океан   потепление   течение   фото   
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2  комментария
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Андрей Иванов Час назад
А чему вы удивляетесь? Посмотрите в чайник - чем ближе кипение, тем больше бурлит
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dima423 Час назад
ну ппц... очень познавательно) ...я думал нам расскажут что гольфстрим куда нить утечет и когда европа замерзнет))
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Александр Невский
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