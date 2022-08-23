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Особенности жизни в Новой Зеландии, которые удивляют жителей других стран

Особенности жизни в Новой Зеландии, которые удивляют жителей других стран

Автор:
23 августа 2022 22:49
Метки: в Новой Зеландии   интересно   новая зеландия   особенности стран   прикол   страноведение   фото   
1505
13

Узнать о другой стране можно из разных источников: учебников истории, путеводителей и даже обзоров путешественников. Но лучше всего понять, что в стране происходит, помогают фотографии. Наглядно и просто!

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Новозеландский художник Бенджамин Ллойд начал делать временные татуировки с помощью аэрографа еще в 2016 году детям в Оклендской детской больнице Starship, чтобы они чувствовали себя лучше. Он заявил, что «татуировки заставили детей почувствовать себя крутыми хотя бы на мгновение».


А вы бы хотели побывать в Новой Зеландии?

Источник:

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Метки: в Новой Зеландии   интересно   новая зеландия   особенности стран   прикол   страноведение   фото   
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3  комментария
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doker 45 минут назад
Может и хотел бы пожить в Новой Зеландии, но это же другая половина Земли...

Боюсь жить вверх ногами.

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4k
Ewgeny 18 минут назад
Странно рельсы повредились после землетрясения.
Я бы понял, если бы это было просто специально заготовленным искривлением путей, для компенсации нагрева-охлаждения рельсов, когда их длина изменяется...
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18k
Corvus Corax 55 минут назад
Комментарий к фото
Новозеландский доллар = 37 рублей. Самый маленький и дешевый стейк от Мираторга (290 грамм) 470= рублей, а так в среднем от 800= до ... Рибай, как на фото - 300 грамм 1580= рублей.
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