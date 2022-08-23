Особенности жизни в Новой Зеландии, которые удивляют жителей других стран

Как бы вы звучали на Марсе

14 фото, глядя на которые так и хочется спросить: "Что я сейчас, блин, такое увидел?"

15 дизайнерских творений, наглядно показавших, как много безумного и чудного в нашем мире

13 фишек из разных стран, от которых жители других регионов немного офигевают

13 неловких историй, за которые людям до сих пор стыдно

15 детей, которые прочувствовали жизнь от и до, и уже ничему не удивляются