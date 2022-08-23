Особенности жизни в Новой Зеландии, которые удивляют жителей других стран

Узнать о другой стране можно из разных источников: учебников истории, путеводителей и даже обзоров путешественников. Но лучше всего понять, что в стране происходит, помогают фотографии. Наглядно и просто!
В Новой Зеландии давно все ездят на электромобилях, поэтому такие зарядные станции там повсюду
Новозеландский художник Бенджамин Ллойд начал делать временные татуировки с помощью аэрографа еще в 2016 году детям в Оклендской детской больнице Starship, чтобы они чувствовали себя лучше. Он заявил, что «татуировки заставили детей почувствовать себя крутыми хотя бы на мгновение».
А вы бы хотели побывать в Новой Зеландии?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Боюсь жить вверх ногами.
Я бы понял, если бы это было просто специально заготовленным искривлением путей, для компенсации нагрева-охлаждения рельсов, когда их длина изменяется...