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14 особенностей жизни в Китае, которые туристам кажутся той еще диковинкой

14 особенностей жизни в Китае, которые туристам кажутся той еще диковинкой (15 фото)

Автор:
22 ноября 2021 17:20
Метки: Китай   в Китае   интересно   особенности жизни в китае   страноведение   фото   
812
15

Китай - азиатская страна, традиции и обычаи которой не близки европейцам. Многое, что есть там, чуждо жителям остальных континентов. Перед вами подборка классных и притягивающих внимание фото прямиком из страны с самой длинной стеной.

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А вы были в Китае?


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Метки: Китай   в Китае   интересно   особенности жизни в китае   страноведение   фото   
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Luc72 19 минут назад
Ну... это как бы от законодательства зависит. Я думаю, что на аналогичных крышах и у нас и в "Парижах" нашлось бы дохрена желающих построить индивидуальный дом на свой вкус посреди города, а то и в центре. Но это, скорее всего, жутко дорого по цене площади, налогам, коммуналке...
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