14 особенностей жизни в Китае, которые туристам кажутся той еще диковинкой

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Китай - азиатская страна, традиции и обычаи которой не близки европейцам. Многое, что есть там, чуждо жителям остальных континентов. Перед вами подборка классных и притягивающих внимание фото прямиком из страны с самой длинной стеной.
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А вы были в Китае?
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