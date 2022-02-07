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14 фото из Франции, которые доказывают, что другая страна - как чужая Вселенная: ничего непонятно, но очень круто&nbsp;

14 фото из Франции, которые доказывают, что другая страна - как чужая Вселенная: ничего непонятно, но очень круто  (15 фото)

Автор:
07 февраля 2022 21:21
Метки: интересно   особенности жизни   париж   фото   франция   
3780
15

Французы - особый народ. По мнению остальных, они очень утонченные и стильные, а на деле туристы видят коренных жителей, одевающихся не по последней моде, а так, как им удобно. И в каждом месте, на каждой улочке есть что-то вкуснопахнущее: будь то ресторан или горшок с цветком.

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А что вы думаете о Франции?

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Метки: интересно   особенности жизни   париж   фото   франция   
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11k
K7OO 2 часа назад
Багет в форме елды - это очень круто? Ну хз, по мне, так просто идиотизм.
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69k
parallax 2 минуты назад
Я так и не понял, в Париже деревья так рубят или обрезают?
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7k
Сидор Сидоров 2 минуты назад
Таким образом рубят деревья? )))

Что с языком у автора? Переводил программой? В бан...
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6k
Али Ди 5 минут назад
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−11
Фука Фук Полчаса назад
Что думаю, страна изгоев. Негров и арабов. Проидте вечером около Лувра. Вся правда. Вкус французской кухни уничтожен! Суши и взякая дрянь на главной улице. Париж пал... На главной площади местные бомжы справляют нужду. И вообще много чего интересного..
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7k
Погулять вышел 45 минут назад
Эммануэль макрон мог бы себе бабу найти и получше с его-то положением.
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3k
Mowgley 54 минуты назад
За какой х..й 2,40 € ?

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28k
Jackson-Motor Час назад
300 рублей за это БУЭ!? Я в школьной столовой поел суп с лапшой и тефтели с пюре за 71 рубль. Вкусно. Адрес говорить не буду.

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486
WORLD Час назад
Хорошая идея.
Особенно для бездомных .

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222
pomoxa Час назад
Какие-то хреновые багеты. Как бы не сказать другого слова
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22
sasha Час назад
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20k
kamanch Час назад
Я вот когда был в Воронеже.. а ну да, чего это я
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450
Dr.Gonzo kamanch Час назад
Как там на ул. Лизюкова ?
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12k
Александр 2 часа назад
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457
Шурман 2 часа назад
Хотите верьте а хотите нет , был там раз 5-6 и ни разу не видел что бы его затопило или море его стены покрыло
2 раза с ночевкой там оставался и каждый раз одно и тоже , песок и рядом зеленые поля .
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457
Шурман Luc72 22 минуты назад
Спасибо , поднял настроение :)
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457
Шурман Куронека 13 минут назад
Классно , я эти истории слышал , самое интересное и машина всегда на парковке там стояла , с утра спускался и она не залитая была :)
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457
Шурман diesafari 9 минут назад
Ой он там продается кругом , причем в разных видах , цены маленькие , если задаться целью то на 15 евро можно нажраться :)
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