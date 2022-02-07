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Французы - особый народ. По мнению остальных, они очень утонченные и стильные, а на деле туристы видят коренных жителей, одевающихся не по последней моде, а так, как им удобно. И в каждом месте, на каждой улочке есть что-то вкуснопахнущее: будь то ресторан или горшок с цветком.
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Это могила ученой Марии Кюри в Пантеоне в Париже. Гроб выполнен из свинца толщиной в дюйм для защиты населения от радиации. Ее останки радиоактивны и по сей день
Такой мусорный контейнер придумали для того, чтобы люди выбрасывали туда бычки, а не оставляли на тротуаре
А что вы думаете о Франции?
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Метки: интересно особенности жизни париж фото франция
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