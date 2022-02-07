Французы - особый народ. По мнению остальных, они очень утонченные и стильные, а на деле туристы видят коренных жителей, одевающихся не по последней моде, а так, как им удобно. И в каждом месте, на каждой улочке есть что-то вкуснопахнущее: будь то ресторан или горшок с цветком.