Существует два лагеря людей, которые разделились по видам готового изделия на «мокрый» вариант и «сухой», а, если точнее, то — на пропитанный и хрустящий. Мне больше по вкусу именно «влажная» версия Наполеона. С большим количеством заварного крема на молоке. В последнее время стала готовить облегченную версию крема — крем Дипломат. Помимо этих классических вариантов можно приготовить со сливочно-сырным кремом и с крем-чиз на основе Маскарпоне, это безумо вкусно. С этими кремами тортик просто тает во рту.



Ну, а если вы любитель «похрустеть», то просто замените заварной крем на масляный, и будет вам счастье. Например, крем-чиз на масле или крем из вареной сгущёнки и масла .



Вообще, что такое торт Наполеон? Это изделие из слоеного теста. Я подробно расскажу, как приготовить это самое слоеное тесто в домашних условиях. Конечно, можно купить и готовый вариант слоёного теста. Но, как вы понимаете, вкус будет совершенно иным.



Про приготовление заварного крема здесь писать не буду, просто даю ссылки на два крема, выбор за вами — крем классический заварной на молоке и крем Дипломат. Ну, а для любителей похрустеть — крем из сгущенного молока и сливочного масла.



Итак, как приготовить торт Наполеон в домашних условиях. Кстати, хочу отметить, что вес торта по моему рецепту 2−2,5 кг., если хотите меньшего размера, смело уменьшайте ингредиенты вдвое.



Рецепт торта Наполеон пошагово с фотографиями.