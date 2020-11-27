Сегодня поделюсь с вами рецептом легендарного торта Наполеон. Я думаю у многих этот десерт ассоциируется с детством, а ещё — с Новым годом. Потому-как, чаще всего, именно на этот праздник наши мамы и бабушки баловали нас этим шедевром.
Существует два лагеря людей, которые разделились по видам готового изделия на «мокрый» вариант и «сухой», а, если точнее, то — на пропитанный и хрустящий. Мне больше по вкусу именно «влажная» версия Наполеона. С большим количеством заварного крема на молоке. В последнее время стала готовить облегченную версию крема — крем Дипломат. Помимо этих классических вариантов можно приготовить со сливочно-сырным кремом и с крем-чиз на основе Маскарпоне, это безумо вкусно. С этими кремами тортик просто тает во рту.
Ну, а если вы любитель «похрустеть», то просто замените заварной крем на масляный, и будет вам счастье. Например, крем-чиз на масле или крем из вареной сгущёнки и масла .
Вообще, что такое торт Наполеон? Это изделие из слоеного теста. Я подробно расскажу, как приготовить это самое слоеное тесто в домашних условиях. Конечно, можно купить и готовый вариант слоёного теста. Но, как вы понимаете, вкус будет совершенно иным.
Про приготовление заварного крема здесь писать не буду, просто даю ссылки на два крема, выбор за вами — крем классический заварной на молоке и крем Дипломат. Ну, а для любителей похрустеть — крем из сгущенного молока и сливочного масла.
Итак, как приготовить торт Наполеон в домашних условиях. Кстати, хочу отметить, что вес торта по моему рецепту 2−2,5 кг., если хотите меньшего размера, смело уменьшайте ингредиенты вдвое.
Рецепт торта Наполеон пошагово с фотографиями.
Ну, а если вы любитель «похрустеть», то просто замените заварной крем на масляный, и будет вам счастье. Например, крем-чиз на масле или крем из вареной сгущёнки и масла .
Вообще, что такое торт Наполеон? Это изделие из слоеного теста. Я подробно расскажу, как приготовить это самое слоеное тесто в домашних условиях. Конечно, можно купить и готовый вариант слоёного теста. Но, как вы понимаете, вкус будет совершенно иным.
Про приготовление заварного крема здесь писать не буду, просто даю ссылки на два крема, выбор за вами — крем классический заварной на молоке и крем Дипломат. Ну, а для любителей похрустеть — крем из сгущенного молока и сливочного масла.
Итак, как приготовить торт Наполеон в домашних условиях. Кстати, хочу отметить, что вес торта по моему рецепту 2−2,5 кг., если хотите меньшего размера, смело уменьшайте ингредиенты вдвое.
Рецепт торта Наполеон пошагово с фотографиями.
Ингредиенты:
450 гр. муки
250 гр. сливочного масла 82,5%
1 яйцо
150 мл. ледяной воды
1 ст. л. уксуса 6% (у меня белый винный)
1 ч. л. соли (без горки)
Приготовление:
Сливочное масло и стакан с водой отправляем в морозилку минут на 30. Я обычно масло кладу в камеру с вечера, а уже утром начинаю приготовления.
В миску просеиваем муку.
450 гр. муки
250 гр. сливочного масла 82,5%
1 яйцо
150 мл. ледяной воды
1 ст. л. уксуса 6% (у меня белый винный)
1 ч. л. соли (без горки)
Приготовление:
Сливочное масло и стакан с водой отправляем в морозилку минут на 30. Я обычно масло кладу в камеру с вечера, а уже утром начинаю приготовления.
В миску просеиваем муку.
×
Туда натираем наше хорошо охлаждённое масло на крупной тёрке, всё время перемешивая масло с мукой.
Перемешиваем вилочкой. Уксус может быть любой, только не более 6%. В моём случае это белый винный.
Выливаем эту жидкость в масляно — мучную смесь и собираем тесто в шар. Здесь не надо долго месить тесто до однородности. Оно в идеале получается с большими кусочками нерастаявшего масла.
Наше тесто делим на 13−15 частей. В этот раз у меня диаметр был 19 см. вышло 15 коржей, до этого диаметр был 22 см. выходило 12−13 коржей. Убираем тесто в контейнере присыпанном мукой либо в холодильник на 3−4 часа, либо в морозильную камеру на час.
После того, как наше тесто охладилось приступаем к раскатке. Если тесто лежало в морозилке, то перекладываем его в холодильник. Каждый раз шарики достаём из холодильника по одному, остальное тесто не вынимаем, дабы оно не растаяло преждевременно.
Я воспользовалась своим чудо приобретением — силиконовым ковриком, на нём есть разметки с разными диаметрами.
Я воспользовалась своим чудо приобретением — силиконовым ковриком, на нём есть разметки с разными диаметрами.
Если у вас нет этого девайса, то я предлагаю раскатывать тесто на пергаменте, где вы заранее прочертите круг нужного вам диаметра (только не забудьте перевернуть пергамент на другую сторону перед раскаткой, дабы не есть потом тесто с частичками карандаша). Так, вы хоть примерно поймёте к чему стремиться.
Тесто надо раскатывать максимально тонко постоянно присыпая мукой скалку. Из указанного количества коржей толщина будет как раз минимальна. Необходимо раскатать тесто немного больше, чем очерченный круг. Во-первых, тесто ужмётся во время выпечки, ну, а во-вторых из обрезков мы будем делать финишное покрытие нашего торта.
Тесто надо раскатывать максимально тонко постоянно присыпая мукой скалку. Из указанного количества коржей толщина будет как раз минимальна. Необходимо раскатать тесто немного больше, чем очерченный круг. Во-первых, тесто ужмётся во время выпечки, ну, а во-вторых из обрезков мы будем делать финишное покрытие нашего торта.
После того, как вы раскатали тесто, его надо наколоть вилочкой. Так корж не будет сильно подниматься при выпечке.
Я выпекала коржи прямо на коврике, если его нет, то раскатанные коржи переносим на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 200° 5−7 минут до золотистого цвета. Постарайтесь уместить на противень сразу 2 коржа, так время выпекания значительно сократится.
Как только корж будет готов, необходимо сразу его обрезать! Это очень важный момент, так, как коржи из духовки ещё податливы, по мере же остывания они становятся хрупкими и будут просто крошиться. Обрезаем так же, ориентируясь на блюдце, аккуратно ножиком. А ещё проще — обрезать при помощи крышки, ею просто надо прокрутить влево и вправо на пол оборота, и никакого ножа не надо, и круг получается идеальным. У меня, к сожалению, не нашлось крышки нужного мне диаметра, и я воспользовалась тарелкой.
Так проделываем с каждым коржом.
За время выпечки, наш крем как раз остынет и будет готов к работе.
Собираем торт.
На блюдо выкладываем пару ложек крема, для того, чтобы корж не скользил.
За время выпечки, наш крем как раз остынет и будет готов к работе.
Собираем торт.
На блюдо выкладываем пару ложек крема, для того, чтобы корж не скользил.
Смазываем его кремом. Крема не жалейте, по моему рецепту выходит достаточное количество (2−3 столовые ложки спокойно можно брать). Так проделываем со всеми коржами. По вашему желанию можно положить в прослойку какую-нибудь начинку, моя мама всегда кладёт грецкие орехи, можно добавить джем или курд, варенное сгущенное молоко. Я на этот раз промазывала каждый 3 корж домашней солёной карамелью, у меня как раз осталась баночка после приготовления торта Сникерс. А можно и не добавлять ничего, наш десерт итак выходит великолепным на вкус.
После того, как мы собрали весь торт, немного придавливаем его рукой сверху и отправляем в холодильник на пару часов. За это время коржи слегка пропитаются кремом и торт осядет. Можно сверху на коржи поставить груз минут на 30, так коржи станут ещё мягче.
Далее, смазываем остатками крема бока и верхушку. Удобнее всего это делать силиконовой лопаточкой.
Отправляем торт в холодильник на пол часа, для того, чтобы крем схватился.
Отправляем торт в холодильник на пол часа, для того, чтобы крем схватился.
В это время помещаем наши обрезки коржей в блендер и измельчаем их. Я не люблю сильно в крошку измельчать, мне кажется это больше подходит для Медовика. Но вы можете выбрать для себя другой размер. Кстати, можно измельчить и просто руками или при помощи скалки, если в обиходе нет блендера.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сладкий обман: торт в виде сырой индейки
- Мерзкая кулинария: этих людей лучше не подпускать к кухне!
- Самые вкусные запеканки из цветной капусты: 10 лучших простых рецептов
- Самые вкусные оладьи из кабачков: 10 простых пошаговых рецептов
- Невероятно реалистичный торт "Йода"
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...
Ну, а торт вкусный