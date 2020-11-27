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Торт Наполеон

Торт Наполеон (22 фото)

Автор:
27 ноября 2020 09:10
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовка   кулинарные рецепты   наполеон   торт   торт наполеон   фото   
415
22
Сегодня поделюсь с вами рецептом легендарного торта Наполеон. Я думаю у многих этот десерт ассоциируется с детством, а ещё — с Новым годом. Потому-как, чаще всего, именно на этот праздник наши мамы и бабушки баловали нас этим шедевром.
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Метки: готовка   кулинарные рецепты   наполеон   торт   торт наполеон   фото   
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4  комментария
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10k
Сибирячка 3 часа назад
У нас делали коржи на сметане, очень тонко раскатав, обрезали в размер сковороды и просто обжаривали на сухой раскаленной сковороде. Ну а прослаивали кремом в зависимости от желания. Коржи перед смазкой смачивали водкой ( вином, коньяком). Я такой наполеон считаю вкуснее чем из слоеного теста.
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142k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад

Ну, а торт вкусный

Ну, а торт вкусный
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95k
дедушка ленина ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Привет, Чекабо! Ты чего это в Солянку перестал заходить? Бросил бухать, что ли? Давай, заходи, а то без тебя там скучновато
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142k
☭Cheкаво☭ дедушка ленина 3 часа назад
Я закодировался от Солянки
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