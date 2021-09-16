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Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают весь мир

Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают весь мир (4 фото)

Автор:
16 сентября 2021 12:09
Сообщество : Факты
Метки: Северная Корея   интересно   корея   страноведение   факты   факты о корее   фото   
1273
4

Северная Корея всегда была какой-то недосягаемой, окутанной тайнами и запретами. О суровых правилах внутри страны знают не все, сегодня мы решили рассказать о некоторых особенностях, которые удивляют остальной мир.



В Северную Корею попасть можно, для этого необходимо купить тур. Запреты действуют в основном на местных, но и туристом иногда достается. Итак, поехали, что же под запретом в этой стране?


1. Голубые джинсы

Без шуток. Носить их можно только туристам. А местным - категорическое табу. Они являются олицетворением Запада, чьи устои не близки корейцам. Однако туристы тоже не могут в одно место попасть в голубых джинсах: перед памятником Ким Ир Сену нужно переодеться.

2. Интернет
Вай фай на телефоне сразу можно отключать, его нет нигде. Местным вообще пользоваться нельзя, а вот туристы могут приобрести сим-карту, но ценник и тариф обойдутся по 250 евро соответственно. Недешевое удовольствие, если еще учесть, что почти все сайты заблокированы.


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3. Передвижение
Думаете, что пандемия наложила на перемещения? Нет! В Северной Корее и до этого с выездами были большие проблемы. Например, даже для того, чтобы покинуть собственную деревню нужен пропуск. А попасть в столицу можно только после того, как получишь три синие печати. Как вы, наверное, уже догадались, их почти невозможно достать.

4. Тампоны
В Северной Корее есть крутые технологии, но вот пользоваться тампонами женщины не могут. Вместо них используют куски ткани, как в древние времена.

5. Кока-Кола
Если кто-то привезет страну кока-колу, то моет поплатиться 15 годами жизни в трудовом лагере.



6. Опечатка
Свобода слова? Нет, не слышали. А за ошибку в статье в 2015 году вообще казнили редактора газеты. Статься была про лидеров страны.


7. Окрашивание волос
Если захотелось покраситься, то такое обычное для европейца занятие в Северной Корее приравнивается к преступлению. За вольность можно получить аж 5 лет в трудовом лагере. Да и вообще все модное карается.


8. Веселье
Под запретом даже веселье. За выпивку в часы определенные и дни трауров вообще расстреляют. А собраться компанией и посмеяться - запрещено санкциями.




Текст основан за заметках путешественника Михаила Зарубина.

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Метки: Северная Корея   интересно   корея   страноведение   факты   факты о корее   фото   
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13  комментариев
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3k
Едондер пуп 58 минут назад
А тампоны кто проверяет? Друг- кореец интересуется))
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22
Киса Кацман 14 минут назад
Думаю инфа про Корею была получена из источников, в которых рассказывают про Медведей с балалайкой и бутылкой водки в ушанках, гуляющих по красной Площади.
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16k
Maks Es 17 минут назад
Очередное ЗеЛядь.
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571
Старичок Полчаса назад
а кто такой михаил зарубин?
это типа Сенкевич наших дней?
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24k
Батончик с маком 36 минут назад
Но один хрен лучше жить в КНДР, чем в какой-нибудь африканской стране-жопе.
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14k
seller-k 38 минут назад
Пункт №6 нравится.
ТС, тебя казнили минимум три раза
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11k
Bill 41 минуту назад
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21k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Какая хрень

"В Северной Корее есть крутые технологии, но вот пользоваться тампонами женщины не могут. Вместо них используют куски ткани, как в древние времена."

В Южной Корее тоже не продают тампонов. Зато продают прокладки. Подозреваю, что в Северной та же хрень.

А вообще Северная Корея - государство, значит на всё вышеописанное есть законы. Можно эти статьи увидеть? Номер, текст на корейском, перевод
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