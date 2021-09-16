Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают весь мир



В Северную Корею попасть можно, для этого необходимо купить тур. Запреты действуют в основном на местных, но и туристом иногда достается. Итак, поехали, что же под запретом в этой стране?





1. Голубые джинсы

Без шуток. Носить их можно только туристам. А местным - категорическое табу. Они являются олицетворением Запада, чьи устои не близки корейцам. Однако туристы тоже не могут в одно место попасть в голубых джинсах: перед памятником Ким Ир Сену нужно переодеться.



2. Интернет

Вай фай на телефоне сразу можно отключать, его нет нигде. Местным вообще пользоваться нельзя, а вот туристы могут приобрести сим-карту, но ценник и тариф обойдутся по 250 евро соответственно. Недешевое удовольствие, если еще учесть, что почти все сайты заблокированы.



