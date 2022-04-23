15 советов для кухни, которые превратят готовку в любимое хобби

Если сливочное масло слишком твёрдое (так как вы только что достали его из холодильника), возьмите обыкновенный стакан, налейте в него умеренно тёплой воды и дайте постоять пару минут. Вылейте воду и накройте стаканом кусочек масла. В течение 2-3 минут продукт станет мягким и будет отлично намазываться.

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