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15 советов для кухни, которые превратят готовку в любимое хобби

15 советов для кухни, которые превратят готовку в любимое хобби

Автор:
23 апреля 2022 09:00
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Хитрость   идея   кухня   советы   фото   
670
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Некоторые из них вы сможете опробовать сами, ознакомившись с вариантами, которые мы собрали на просторах социальных сетей.

Далеко не каждый человек любит готовить. Многих отталкивает сложность и многоэтапность кулинарных процессов. Однако существуют лайфхаки, которые значительно упрощают жизнь на кухне. Они делают готовку быстрее и интереснее.


Как легко приготовить две пиццы одновременно

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Чтобы уместить две средние пиццы на противне, их достаточно разрезать пополам и уложить так, как показано на фото.


Готовьте вкусный коктейль прямо в арбузе

Проделайте небольшое отверстие в ягоде. Включите миксер и немного перемешайте мякоть. Затем добавьте остальные ингредиенты, которые необходимы для коктейля и завершите приготовление. Готовые коктейли следует разлить по бокалам.


Как сохранить в свежем виде половинку банана

Чтобы тако не развалился во время приготовления, можно воспользоваться следующим методом


Вам срочно потребовалось мягкое сливочное масло? Используйте стакан

Если сливочное масло слишком твёрдое (так как вы только что достали его из холодильника), возьмите обыкновенный стакан, налейте в него умеренно тёплой воды и дайте постоять пару минут. Вылейте воду и накройте стаканом кусочек масла. В течение 2-3 минут продукт станет мягким и будет отлично намазываться.


Быстро удалить плодоножку клубники можно с помощью коктейльной трубочки

Получите мякоть манго за 5 секунд

Две пластины помогут нарезать сразу несколько помидоров

При помощи этого метода можно резать виноград, оливки, вишню и любые другие подходящие овощи, фрукты.


Желаете холодный кофе? Заморозьте готовый напиток заранее и используйте при необходимости

Кофейные кубики следует добавлять в горячий напиток.


Чтобы сырые котлеты не слиплись в морозильнике, положите между ними пергамент

Остатки авокадо не потемнеют, если хранить их правильно

Если у вас оставалась половинка авокадо, то вы наверняка сталкивались с тем, как быстро она темнеет. Чтобы предотвратить эту проблему, сбрызните продукт соком лимона, положите его в стеклянную ёмкость вместе с кусочком луковицы.


Проращивайте зелёный лук в любое время года


Бульонные кубики — это прошлое

Если ваша зелень начала желтеть, смешайте её со сливочным или оливковым маслом, заполните получившейся смесью формы для льда и заморозьте. Такие кубики льда очень удобно использовать во время приготовления супа или гарнира.


Храните зелень, как цветы

Чтобы зелень долгое время оставалась свежей, накройте её полиэтиленом, закрепите плотно резинкой и отправьте в холодильник. Таким способом можно хранить зелёный лук, базилик, петрушку, кинзу.


Сохраняйте свежесть моркови при помощи воды

Если у вас осталась лишняя морковь, не спешите её выбрасывать. Срежьте с корнеплода зелень, поместите его в контейнер, стеклянный кувшин или даже пакет, залейте холодной водой и уберите в холодильник. Так морковь останется свежей и хрустящей в течение 1-3 месяцев.

Источник:

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Метки: Еда   Хитрость   идея   кухня   советы   фото   
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1  комментарий
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Invertor 13 минут назад
Интересно КАК эти 15 "советов", рассчитанных видимо на клинических идиотов, превратят готовку в любимое хобби?
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