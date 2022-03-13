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Некоторым людям явно стоит держаться подальше от кухонной плиты

Некоторым людям явно стоит держаться подальше от кухонной плиты (16 фото)

Автор:
13 марта 2022 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   еда   забавно   кухня   неудача   фейл   фото   
602
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Кажется, рядом с кухонной плитой всё время случаются всякие неприятности, а если кулинар ещё и сам не особо понимает, что делает… Тут без провала точно не обойдётся!

Для некоторых людей приготовление еды — это любимое хобби и лучший способ расслабиться. К несчастью, похвастаться таким могут далеко не все, а многие вообще воспринимают кухню как одно из самых опасных мест в доме!


Я думал, что это стекло

×
×

Умение резать 80-го уровня

Ну, уж печёную картошку я точно не испорчу!

 Увидел, как сосед варит брокколи…

Это яблоко оказалось непобедимым

Теперь у меня есть грозное оружие!


Сестра решила, что приготовить брауни в час ночи — это хорошая идея

Жена намазала рыбу сметаной, посолила её и поперчила. И поняла, что не сняла с рыбы упаковку

Себе на будущее: не стоит оставлять ножи в пирогах

Пыталась испечь булочки, но получилось что-то из современного искусства

У кастрюли сломалась ручка и практически вся еда оказалась на полу

Часть содержимого попала на мою собаку, и пришлось отмывать ещё и её.


Никогда не забывайте о крышке

Попытка испечь хлеб

Кажется, надо внимательнее читать описание товара, когда покупаешь посуду

Это должно было стать пастой на двоих

Даже пресс для горячих бутербродов мне не поддался

Что ж, всегда можно просто сварить пельмени! Но и с ними следует быть поосторожнее.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   еда   забавно   кухня   неудача   фейл   фото   
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1  комментарий
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Copycat Полчаса назад
Я примерно с таким же результатом делал пирожные "картошка" в плане тоже были очень похожи на котяхи)

и небольшое наставление всем начинающим кулинарам как я: Ребята, даже если вы на 110% уверены в своем рецепте - всегда сначала готовьте небольшую порцию на пробу! Не надо вот этого "ух щя так вкусно получится надо сразу наготовить побольше!" по тому что в 95% случаев вкусно не получится и либо вам придется сквозь слезы давясь съедать всё, либо скрепя сердце выкидывать много
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