Как правильно варить гречку, чтобы она была вкусной и рассыпчатой

Крупы – важная часть нашего рациона. Пищевая ценность вареной гречки, а также содержание сложных углеводов, клетчатки, витаминов и аминокислот делает ее практически «королевой» круп.
Гречневая каша чаще других становится основой меню тех, кто желает сбросить лишний вес, ведь содержит примерно 3 грамма белка, около 90 ккал и 0.9 грамм жира на 100 грамм. Она легко усваивается и дает длительное ощущение сытости. К тому же, она прекрасно сочетается как с овощами, так и с мясом или рыбой, так что прекрасно подходит для ежедневного рациона всей семьи.
Какую гречку покупать? Что сделать перед готовкой?
Первый вопрос, который возникает при взгляде на полку в супермаркете – как выбрать гречку не только вкусную, но и чистую. Лучше всего отдать предпочтение крупам в прозрачной упаковке (хотя бы частично), чтобы оценить целостность ядрицы и наличие/отсутствие примесей. Встряхните пачку и внимательно изучите ее содержимое. Хорошая гречка должна быть без черных вкраплений, насекомых и прочего мусора. Если покупаете крупу на вес, можно дополнительно оценить ее по запаху – свежая гречка не должна пахнуть затхлостью.
Уже после покупки возникает второй вопрос – как подготовить гречку. Если вам попалась крупа не высшего или хотя бы первого сорта, предварительно переберите ее, высыпав на полотенце, например. И какой бы чистой не была гречка, все же перед варкой ее лучше всего промыть. Всыпьте ее в глубокую миску и залейте чистой водой. На поверхность сразу всплывет мусор, если он есть. Аккуратно удалите его. После смените воду несколько раз, пока она не станет прозрачной.
Как варить гречку: пропорции и посуда
Когда крупа промыта, нужно определиться, в какой кастрюле лучше варить гречку (об использовании кухонной техники поговорим чуть позже). Если под рукой есть тяжелая кастрюля с толстым дном, берите ее. Гречневая каша любит томление на медленном огне, поэтому такая посуда подойдет лучше всего.
Пропорции воды для приготовления на плите классические – 1 часть крупы и 2 части жидкости. А вот если вы используете скороварку, там пропорции могут быть немного другими.
Как варить гречку на плите
Когда все готово, можно приступать непосредственно к процессу варки.
- Всыпьте промытую крупу в кастрюлю и влейте воду.
- Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Посолите, уменьшите огонь и накройте крышкой.
- Варите 15 минут.
- Снимите с огня, оставьте еще на 10-15 минут.
Нужно ли снимать крышку? Если вы уверены в качестве своей кастрюли, то нет, не нужно. Как и перемешивать кашу в процессе варки. Так как правильно варить гречку рассыпчатую именно на медленном огне, под крышкой она будет медленно томиться и дойдет до идеальной готовности. Перемешать кашу лучше уже в конце, непосредственно перед подачей на стол.
Некоторых хозяек также интересует, зачем накрывают полотенцем готовую кашу. Это дополнительно обеспечивает поддержание высокой температуры и особенно актуально, если ваша кастрюля тонкая и будет быстро остывать после снятия с огня.
Как варить гречку в сковороде
Альтернативой кастрюле может быть обычная сковорода. Если вы хотите приготовить обед или ужин без лишних хлопот, этот вариант будет очень кстати. Обжарьте в сковороде овощи или курицу, например, после всыпьте промытую крупу, влейте горячую воду, добавьте соль и специи, доведите до кипения. Затем накройте крышкой и томите 15-20 минут до полного испарения жидкости. Получится очень вкусная гречка в азиатском стиле, если добавить имбирь, чеснок и соевый соус.
Как варить гречку в духовке
Чтобы приготовить максимально рассыпчатую кашу, можно отправить ее в духовку. Используйте стеклянную, керамическую или глиняную посуду (невероятно вкусной получается гречка в горшочках). Сварить таким образом можно как чистую крупу, так и с добавлением овощей, грибов или мяса, например. Заливайте крупу горячей водой, отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку и томите примерно 40 минут до готовности.
Как варить гречку в микроволновке
Если вы хотите найти альтернативу классическому варианту приготовления крупы на плите, тогда взгляните на этот простой способ сварить гречневую кашу в микроволновке. Крупу промойте, переберите при необходимости и выложите в форму, подходящую для микроволновой печи.
Добавьте соль, влейте воду (пропорция 1 к 2). Накройте специальной пластиковой крышкой и отправьте в печь. Установите максимальную мощность на 2-3 минуты (время зависит от объема воды). После того, как вода закипит, уменьшите мощность примерно до 600-650 Вт и варите крупу еще примерно 8-10 минут.
После того, как крупа впитает всю воду, оставьте ее в микроволновке еще на 10 минут, чтобы она настоялась.
Если вы хотите приготовить не просто кашу, а полноценное блюдо, обычные варианты с мясом или курицей тут вряд ли уместны (есть вероятность, что мясо просто не успеет полностью проготовиться). Так как варить гречку с тушенкой можно как раз около 10-15 минут, используйте ее в качестве альтернативы свежему мясу.
Гречневая каша в мультиварке
Пожалуй, это идеальный кухонный гаджет для приготовления каши. Гречка в мультиварке томится под закрытой крышкой, не пригорает и получается удивительно рассыпчатой. Процесс приготовления очень простой:
- Выложите в чашу промытую крупу.
- Добавьте соль и влейте воду.
- Установите программу "Гречка" или "Крупы".
- После окончания программы оставьте кашу на подогреве на 10 минут.
Если вы готовите кашу с мясом или овощами, обжарьте их предварительно, а после добавьте крупу.
А в рецепт супа с гречкой, например, можно не обжаривать овощи, а выложить сразу вместе с промытой крупой, залить водой, добавить специи и варить около 20-25 минут до готовности на режиме "Суп" или "Тушение".
Ускорит ли варку скороварка? Однозначно да! Под давлением каша варится всего 5-7 минут, а готова к подаче будет после 15 минут от начала процесса. И в связи с этим, пропорции жидкости будут немного другими. На 1 часть крупы понадобится 1.5 части воды.
Рецепт в пароварке
Поклонники здорового питания, которые часто используют пароварку для приготовления мяса или овощей, могут сварить там и кашу на гарнир. Для начала промойте крупу под проточной водой. Чтобы она получилась рассыпчатой, предварительно ее лучше обсушить, поэтому выложите на сковороду и прогрейте на среднем огне, постоянно помешивая. В конце можно добавить небольшой кусочек сливочного масла. Переложите крупу в чашу, добавьте воду и соль. Установите в пароварку и варите полчаса до готовности.
Как приготовить гречку без варки
Существует еще один способ просто приготовить кашу. Гречка, запаренная воде, будет ни чем не хуже, хотя процесс займет больше времени. Этот вариант подойдет для тех, у кого нет времени стоять у плиты, но до обеда или ужина в запасе еще несколько часов. Итак, процесс несложный:
- Промойте крупу под проточной водой.
- Выложите на сковороду и обсушите на среднем огне, помешивая.
- Переложите в кастрюлю или другую удобную посуду с крышкой.
- Влейте кипяток (из расчета на 1 стакан крупы 2 стакана воды).
- Добавьте соль и при желании сливочное масло.
- Быстро перемешайте, накройте крышкой и укутайте в полотенце. Оставьте на 1.5-2 часа.
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Еще несколько нюансов
Отдельно стоит остановиться на том, как варить гречку в пакетике. Такая фасовка удобна для порционной варки, кроме того, не нужно рассчитывать пропорции воды. Крупа в таких специальных упаковках уже промытая. Но при желании ее можно сполоснуть под проточно водой. Далее опустите пакетик в кипящую подсоленную воду и варите на среднем огне 15-20 минут, согласно инструкции на упаковке.
Многих также волнует вопрос, как варить зеленую гречку. Это привычная нам крупа, но она не поддавалась термической обработке. Именно поэтому, полезнее всего готовить ее без варки – просто заливать кипятком и настаивать. Но если вы все-таки придерживаетесь традиционных способов, тогда варите как обычно – 15 минут после закипания.
Особую популярность сейчас обрели растительные молочные продукты. Поэтому, остановимся и на том, как варить гречку на миндальном и кокосовом молоке. Для начала нужно сварить крупу (на плите или при помощи кухонных гаджетов) на воде с добавлением соли по вкусу. После можно влить молоко и проварить еще 5 минут.
Второй вариант, как варить кашу на молоке – это совсем не варить. Готовую гречку можно залить горячим молоком и сразу подавать к столу.
Молодых мам, которые только вводят прикорм малышу, волнует всегда вопрос, как варить гречку ребенку. Каша в привычном виде действительно для совсем маленьких деток не подойдет. И тут есть два варианта:
- измельчить крупу в кофемолке или блендере и сварить;
- сварить кашу, а после измельчить ее с помощью блендера.
В любом случае, готовую детскую кашу нужно дополнительно развести кипятком или молоком, чтобы она была жидкой.
Как варить гречку с мясом
Чтобы сэкономить время на кухне, можно сразу готовить полноценный обед или ужин. Один из самых популярных вариантов, пожалуй – это гречка по-купечески. Подготовьте по 400 грамм мяса и грибов, стакан крупы, луковицу и морковь, а также любимые специи и растительное масло. В сковороде обжарьте нарезанное кусочками мясо около 15 минут. После добавьте измельченный лук, морковь и грибы. Продолжайте жарить 5-10 минут, помешивая. Добавьте соль, специи по вкусу, выложите промытую крупу и влейте 2 стакана кипятка. Когда вода закипит, накройте сковороду крышкой и томите блюдо 20 минут до полной готовности.
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АНТИФИШКИ
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– Доченька , а ты расскажи как ты старалась когда её варила!
- ВАРИЛА??? Так её варить надо?!!
А дальше уже хоть масло, хоть соусы, хоть молоко.
40 лет опыта)
Стакан гречневой крупы заливается двумя стаканами кипятка в термосе с широким горлом, предварительно постоявшим с кипятком внутри.
Вот и вся готовка. Через 4 часа( чем дольше-тем лучше),получите идеально приготовленную кашу.
100 грамм гречки, 300 грамм воды, 5 грамм соли. Смешиваем, ставим в холодильник. С работы приходишь, жаришь котлету или курочку, добавляешь в сковороду гречку, 3 минуты под крышкой и ужин готов.