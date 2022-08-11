Как правильно варить гречку, чтобы она была вкусной и рассыпчатой

Гречневая каша чаще других становится основой меню тех, кто желает сбросить лишний вес, ведь содержит примерно 3 грамма белка, около 90 ккал и 0.9 грамм жира на 100 грамм. Она легко усваивается и дает длительное ощущение сытости. К тому же, она прекрасно сочетается как с овощами, так и с мясом или рыбой, так что прекрасно подходит для ежедневного рациона всей семьи.

Какую гречку покупать? Что сделать перед готовкой?

Первый вопрос, который возникает при взгляде на полку в супермаркете – как выбрать гречку не только вкусную, но и чистую. Лучше всего отдать предпочтение крупам в прозрачной упаковке (хотя бы частично), чтобы оценить целостность ядрицы и наличие/отсутствие примесей. Встряхните пачку и внимательно изучите ее содержимое. Хорошая гречка должна быть без черных вкраплений, насекомых и прочего мусора. Если покупаете крупу на вес, можно дополнительно оценить ее по запаху – свежая гречка не должна пахнуть затхлостью.

Уже после покупки возникает второй вопрос – как подготовить гречку. Если вам попалась крупа не высшего или хотя бы первого сорта, предварительно переберите ее, высыпав на полотенце, например. И какой бы чистой не была гречка, все же перед варкой ее лучше всего промыть. Всыпьте ее в глубокую миску и залейте чистой водой. На поверхность сразу всплывет мусор, если он есть. Аккуратно удалите его. После смените воду несколько раз, пока она не станет прозрачной.