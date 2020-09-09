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Как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле?

Как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле? (17 фото + 4 видео)

Автор:
09 сентября 2020 09:33
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   еда   как готовить   кукуруза   полезно   рецепты   совет   фото   
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Как варить кукурузу в початках? Этот пошаговый рецепт раскроет некоторые секреты того, как правильно выбрать и сварить кукурузу в початках

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Метки: видео   еда   как готовить   кукуруза   полезно   рецепты   совет   фото   
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12  комментариев
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2k
Sanar 2 часа назад
Как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле?
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8k
Михаил Минуту назад
с варкой все понятно.. Я в этом сезоне открыл для себя печеную кукурузу. повторил по первому рецепту(сыра поменьше надо кидать, но это на любителя)
Ссылка youtu.be
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1k
Дмитрий Час назад
Кругом эта сладкая, как варенье ешь, и сочная, аж брызгается. Ну ппц, как можно такую есть, верните мне советскую, кормовую!
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17k
Очевидное-Невероятное Час назад
Уже лет пять готовлю в пароварке. Как ни крути - при классической варке вода часть вкуса забирает. А так все вкусное остается внутри, по времени одинаково и не подгорит, если забыл.
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52k
Racer777 Час назад
Ахренеть.... Афтор, а расскажи теперь как ты варишь яйца??
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Я на пляже варю кукурузу в початке,
И втридорога лохам её продаю,
И живу я поэтому в полном достатке,
СамомУ чёрту сват ,да и кум королю.
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3k
Login 2 часа назад
ждем пост, как варить яйца в скорлупе
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Ну никогда не было.)
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102
............ 2 часа назад
на хер вареную! я теперь только на мангале ее делаю (осенью) с маслом и солью, просто объедение, американцы подсказали рецепт, рекомендую
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Login ............ 2 часа назад
я бы сказал, что на мангале это одно, а варенная- другое. Так что одно другому не мешает
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102
............ Login 2 часа назад
а ты попробуй.
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3k
Login ............ Час назад
если бы не пробовал- не говорил.
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