Как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле?

Выбрав правильные сладкие экземпляры, наша задача найти такую кастрюлю, чтобы сварить вкусно кукурузу в початках целиком. Советую переламывать злаки только в крайнем случае. Для особого вкуса в воду также добавим промытые нежные листья. Так кукуруза будет более ароматной и насыщенной.







Для приготовления нам понадобится:



Початки кукурузы

Кукурузные листья

Вода

Сливочное масло

Соль

Все ингредиенты указала без точных пропорций, так как их просто нет. Исходите из объема кастрюли и сколько вы хотите сварить початков, четыре или двенадцать. Молодую кукурузу освобождаем от листочков и их же будем добавлять в воду при варке. Вкус от них приятный, летний и передается зернышкам в термической обработке.



Выкладываем промытые молодые листочки на дно кастрюли. Многие говорят, что делают это, чтобы не пригорало, хотя кукуруза варится в большом количестве воды и просто не может пригореть. Кто выкладывает снизу, чтобы тепло не сразу поднималось вверх, а проходило сквозь листья. Так кукуруза готовится равномерно.