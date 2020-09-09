Как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле?

Как варить кукурузу в початках? Этот пошаговый рецепт раскроет некоторые секреты того, как правильно выбрать и сварить кукурузу в початках
Как сварить початки кукурузы в кастрюле вкусно?
Выбрав правильные сладкие экземпляры, наша задача найти такую кастрюлю, чтобы сварить вкусно кукурузу в початках целиком. Советую переламывать злаки только в крайнем случае. Для особого вкуса в воду также добавим промытые нежные листья. Так кукуруза будет более ароматной и насыщенной.
Для приготовления нам понадобится:
Початки кукурузы
Кукурузные листья
Вода
Сливочное масло
Соль
Все ингредиенты указала без точных пропорций, так как их просто нет. Исходите из объема кастрюли и сколько вы хотите сварить початков, четыре или двенадцать. Молодую кукурузу освобождаем от листочков и их же будем добавлять в воду при варке. Вкус от них приятный, летний и передается зернышкам в термической обработке.
Выкладываем промытые молодые листочки на дно кастрюли. Многие говорят, что делают это, чтобы не пригорало, хотя кукуруза варится в большом количестве воды и просто не может пригореть. Кто выкладывает снизу, чтобы тепло не сразу поднималось вверх, а проходило сквозь листья. Так кукуруза готовится равномерно.
Для приготовления нам понадобится:
Початки кукурузы
Кукурузные листья
Вода
Сливочное масло
Соль
Все ингредиенты указала без точных пропорций, так как их просто нет. Исходите из объема кастрюли и сколько вы хотите сварить початков, четыре или двенадцать. Молодую кукурузу освобождаем от листочков и их же будем добавлять в воду при варке. Вкус от них приятный, летний и передается зернышкам в термической обработке.
Выкладываем промытые молодые листочки на дно кастрюли. Многие говорят, что делают это, чтобы не пригорало, хотя кукуруза варится в большом количестве воды и просто не может пригореть. Кто выкладывает снизу, чтобы тепло не сразу поднималось вверх, а проходило сквозь листья. Так кукуруза готовится равномерно.
Волокна выбрасываем и чистую кукурузу выкладываем целиком друг на друга. Накрываем сверху также листочками, как одеялом и наливаем до верха воду. Кукуруза имеет свойство подниматься на поверхность, но зелень может помочь удерживать баланс.
Ставим на огонь и варим до готовности. Есть такие сорта кукурузы, которые готовы уже через 15 минут. Но кто живет в средней полосе России, скорее такие не встречают. Поэтому молодые початки у нас варим около 25-30 минут.
Если вы являетесь гурманом, то несомненно оцените насыщенный вкус и особый аромат кукурузы, сваренной с нежными листиками. Готовые початки смазываем сливочным маслом и посыпаем солью. Обязательно попробуйте.
До варки кукурузу важно подготавливать
Первыми делом счищаются листочки. Сам початок рекомендуется тщательно промыть, чтобы удалить любую имеющуюся на ней грязь.
Волокна кукурузы (чубчик), необходимо убрать. Если они молодые, светлые, не почерневшие, можно их оставить, но все черные убирают!
Чтобы кукуруза быстрее сварилась, ее можно замочить на 30-120 минут в холодной воде. Но это касается преимущественно перезревших початков, так как молочные зерна и без этой процедуры быстро приготовятся.
Если початки слишком большие для выбранной емкости, где они будут вариться, необходимо либо найти другую кастрюлю, либо просто разрезать кочаны.
Важно!
Не обязательно убирать все листочки. Иногда оставляют молодые, чистые листочки, они дадут дополнительный аромат. Но все грязные листья, подпорченные, рваные важно убрать.
Волокна кукурузы (чубчик), необходимо убрать. Если они молодые, светлые, не почерневшие, можно их оставить, но все черные убирают!
Чтобы кукуруза быстрее сварилась, ее можно замочить на 30-120 минут в холодной воде. Но это касается преимущественно перезревших початков, так как молочные зерна и без этой процедуры быстро приготовятся.
Если початки слишком большие для выбранной емкости, где они будут вариться, необходимо либо найти другую кастрюлю, либо просто разрезать кочаны.
Важно!
Не обязательно убирать все листочки. Иногда оставляют молодые, чистые листочки, они дадут дополнительный аромат. Но все грязные листья, подпорченные, рваные важно убрать.
Рецепт, как быстро сварить кукурузу в початках
Как и написала в начале статьи быстро сварить кукурузу в початках получиться только при ее правильном выборе. Это должны быть молодые злаковые со свежими зелеными листочками и упругими светло-желтыми зернышками. Несмотря на то, что у кормовой кукурузы красивые насыщенные цвета, быстро и вкусно вы ее никак не сможете приготовить. Придерживаясь этому правилу, вы спокойно уложитесь в 20 минут и через это время вас уже будет ждать ароматная кукуруза.
Очищаем початки кукурузы от листьев и волокон. Срезаем при необходимости скудную на зернышки верхушку и плодоножку.
Выкладываем в кастрюлю сначала крупные экземпляры, а сверху помельче. Заливаем кипятком.
Для быстроты приготовления воду ни в коем случае не солите, иначе время варки увеличится
Накрываем крышкой и после закипания готовим от 15 до 30 минут. Готовность можно проверить зубочисткой, проткнув зернышко. Готовую кукурузу выкладываем на тарелку и посыпаем солью.
Наловчившись выбирать и готовить быстро молодую кукурузу вы сможете варить ее часто, пока не закончится сезон. Все просто и вкусно. Дольше в магазин или на рынок сбегать за ней.
Накрываем крышкой и после закипания готовим от 15 до 30 минут. Готовность можно проверить зубочисткой, проткнув зернышко. Готовую кукурузу выкладываем на тарелку и посыпаем солью.
Наловчившись выбирать и готовить быстро молодую кукурузу вы сможете варить ее часто, пока не закончится сезон. Все просто и вкусно. Дольше в магазин или на рынок сбегать за ней.
Как правильно сварить кукурузу, чтобы она была мягкая и сочная?
Для этого рецепта необходимо выбрать также молодые початки со светлыми, пухлыми зернышками. Обратите внимание, чтобы не было скукоженных сторон и ямочек на них. Тогда сваренная кукуруза получится мягкой и сочной. Есть еще одна фишка, которую можно применить в рецепте, чтобы достигнуть небывалой сочности. И одно правило – кукурузу кладем только, когда закипела вода.
Для приготовления нам понадобится:
Початки кукурузы
Вода
Сахар
Соль
Сливочное масло
Молоко
Разделяем початки на составляющие. Кочанчики в одну сторону, сочные листики и волокна в другую.
Пока будем ждать закипания воды, желательно замочить початки в теплом молоке минут на 20. Молоко можно будет затем перелить в кастрюлю с водой.
Вода
Сахар
Соль
Сливочное масло
Молоко
Разделяем початки на составляющие. Кочанчики в одну сторону, сочные листики и волокна в другую.
Пока будем ждать закипания воды, желательно замочить початки в теплом молоке минут на 20. Молоко можно будет затем перелить в кастрюлю с водой.
Ставим кастрюлю на плиту и дожидаемся закипания воды. Опускаем кукурузу и сверху выкладываем сначала свежие рыльца.
И далее укрываем промытыми ароматными листочками. Соль в воде при варке не используем. Кстати, если все же в початках не хватает сладости, допускается добавить пару ложек сахара.
Для придания особой сочности и сливочного вкуса не забудьте, пока кукуруза горячая смазать ее сливочным маслом. И теперь можно посолить так, как любите.
Такая сочная кукуруза очень насытит и порадует вас и деток. Вгрызаясь в початок будьте аккуратны. Кукуруза настолько сочная и хрустящая, что порой зернышки при кусании разлетаются по сторонам.
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И втридорога лохам её продаю,
И живу я поэтому в полном достатке,
СамомУ чёрту сват ,да и кум королю.