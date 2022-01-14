Каждый день родители сталкиваются с задачками, к каким жизнь их явно не готовила! Например, что сделать, если игрушки уплывают во время купания в ванной? Или как убедить ребёнка съесть что-то полезное? На все эти случаи изобретательные родители придумывают лайфхаки, которыми к тому же щедро делятся. Что ж, давайте посмотрим, как смекалистые мамы и папы облегчают жизнь детям и себе!

Так игрушки не уплывут, и купаться будет легче