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Эти&nbsp;родители - гении бытовой смекалки!

Эти родители - гении бытовой смекалки! (17 фото)

Автор:
14 января 2022 09:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Хитрость   гениально   дети   забавно   идея   лайфхак   родители   фото   
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Смекалистые родители делятся в соцсетях хитростями, которые облегчили жизнь и детям, и себе.

Каждый день родители сталкиваются с задачками, к каким жизнь их явно не готовила! Например, что сделать, если игрушки уплывают во время купания в ванной? Или как убедить ребёнка съесть что-то полезное? На все эти случаи изобретательные родители придумывают лайфхаки, которыми к тому же щедро делятся. Что ж, давайте посмотрим, как смекалистые мамы и папы облегчают жизнь детям и себе!


Так игрушки не уплывут, и купаться будет легче

×
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Форма для кексов + разноцветные шарики = полезная игра

Если ребёнок боится спать один, можно приготовить «спрей от монстров»

Пластиковые и резиновые игрушки удобно мыть в посудомойке

Дети радостно едят всё, что похоже на мороженое

Взбейте овощи или фрукты блендером, положите в морозилку, и «мороженое» готово.


На лестнице можно сделать горку с помощью картона

Используйте пластиковый контейнер, чтобы слепить «кирпичи» для снежной крепости

Надувной бассейн пригодится не только для купания

Всем хочется порисоваться на стене — просто закрепите сверху подходящий рулон бумаги

Если ребёнок пользуется ходунками, используйте нудл для бассейна, чтобы защитить стены и свои лодыжки

Хотите спокойно поиграть в приставку и занять детей? Дайте им неподключенные джойстики

Мы в детстве так «играли», и могли просидеть несколько часов!

Когда нужно быстро разогреть еду сразу двоим

Удобный гамак под столом

Есть ли в мире более увлекательное и бесконечное занятие, чем красить забор водой?

Наполните перчатку нагретым рисом, и она с успехом заменит вашу руку

Что делать, если ребёнок не любит носки

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Метки: Хитрость   гениально   дети   забавно   идея   лайфхак   родители   фото   
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