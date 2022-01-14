Смекалистые родители делятся в соцсетях хитростями, которые облегчили жизнь и детям, и себе.
Каждый день родители сталкиваются с задачками, к каким жизнь их явно не готовила! Например, что сделать, если игрушки уплывают во время купания в ванной? Или как убедить ребёнка съесть что-то полезное? На все эти случаи изобретательные родители придумывают лайфхаки, которыми к тому же щедро делятся. Что ж, давайте посмотрим, как смекалистые мамы и папы облегчают жизнь детям и себе!
Так игрушки не уплывут, и купаться будет легче
Форма для кексов + разноцветные шарики = полезная игра
Если ребёнок боится спать один, можно приготовить «спрей от монстров»
Пластиковые и резиновые игрушки удобно мыть в посудомойке
Дети радостно едят всё, что похоже на мороженое
Взбейте овощи или фрукты блендером, положите в морозилку, и «мороженое» готово.
На лестнице можно сделать горку с помощью картона
Используйте пластиковый контейнер, чтобы слепить «кирпичи» для снежной крепости
Надувной бассейн пригодится не только для купания
Всем хочется порисоваться на стене — просто закрепите сверху подходящий рулон бумаги
Если ребёнок пользуется ходунками, используйте нудл для бассейна, чтобы защитить стены и свои лодыжки
Хотите спокойно поиграть в приставку и занять детей? Дайте им неподключенные джойстики
Мы в детстве так «играли», и могли просидеть несколько часов!
Когда нужно быстро разогреть еду сразу двоим
Удобный гамак под столом
Есть ли в мире более увлекательное и бесконечное занятие, чем красить забор водой?
Наполните перчатку нагретым рисом, и она с успехом заменит вашу руку
Что делать, если ребёнок не любит носки
Источник:
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