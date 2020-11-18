Расстройство пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения (РПП) отражают психоэмоциональные нарушения в виде аномальных привычек питания. При длительном течении развиваются тяжелые соматические осложнения, так как вовлекаются практически все системы органов. В тяжелых случаях последствия малообратимы, что приводит к инвалидизации.
Существует не так много исследований, посвященных РПП. До сих пор расходятся мнения о том, какие из них стоит считать болезнью, поэтому пока придерживаются формулировки «расстройство». Вопросы классификации также затруднены из-за отсутствия единого подхода к оцениванию клинических критериев.
Нервная булимия
Нервная булимия (F50.2, F50.3) определяется как РПП, при котором возникают рецидивирующие приступы переедания на фоне патологической озабоченностью параметрами собственного тела. Эпизоды обострения ассоциируются с психоэмоциональными факторами риска. Срыв заканчивается принятием крайних мер, позволяющих избавиться от съеденного.
Распространенность булимии в разных странах колеблется от 0,9% до 1,5%, однако реальная заболеваемость неизвестна из-за редкой обращаемости больных за помощью. Эпизоды переедания могут наблюдаться с разной частотой, но для постановки диагноза нужно отметить минимум 2 обострения в неделю в течение 3 месяцев. Компенсаторное поведение включает жесткие (немедицинские) диеты, самовызывание рвоты, прием слабительных средств, чрезмерные физические нагрузки.
Распространенность булимии в разных странах колеблется от 0,9% до 1,5%, однако реальная заболеваемость неизвестна из-за редкой обращаемости больных за помощью. Эпизоды переедания могут наблюдаться с разной частотой, но для постановки диагноза нужно отметить минимум 2 обострения в неделю в течение 3 месяцев. Компенсаторное поведение включает жесткие (немедицинские) диеты, самовызывание рвоты, прием слабительных средств, чрезмерные физические нагрузки.
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Нервная анорексия
Пациенты с нервной анорексией (F50.0, F50.1) преднамеренно снижают свой вес до критических показателей. Данное РРП признается особой формой самовредительства, в 10-20% случаев приобретая хроническое течение. Желание похудеть обусловлено патологическим страхом ожирения из-за искаженного самовосприятия.
От нервной анорексии страдают примерно 0,9-4,3% женщин и 0,2-0,3% мужчин. Преобладает мнение о собственной ущербности, мнимой полноте, уродстве. Больные ограничивают себя в пище, придерживаются низкокалорийных диет, длительно заостряют внимание на своем отражении в зеркале. РПП сочетается с депрессией, обсессивно-компульсивными и тревожными расстройствами, а также фобиями или зависимостью от психоактивных веществ.
При несвоевременном оказании профессиональной помощи люди становятся кахектичны – крайняя степень истощения. Возможна необратимая дистрофия внутренних органов, которые теряют свои функции, что приводит к летальному исходу. В других случаях расстройство оказывается кратковременным, не успевая нанести тяжелого вреда.
Катамнестические 21-летние исследования свидетельствуют о том, что 50,6 % пациентов достигают критериев полного выздоровления, у 10,4 % анорексия продолжает оставаться актуальной, а 15,6 % пациентов умирает от причин, связанных с этим заболеванием [S. Zipfel et al.]. Долгосрочное наблюдение за стационированными в специализированный центр пациентами, страдающими тяжелой нервной анорексией, отметило полное выздоровление у 76 % больных, достигнутое в среднем за 79 месяцев, частичное выздоровление — у 10 % (в среднем за 57 месяцев). Хронический характер течения расстройства отмечен был у 14 % больных [M. Strober et al.].
От нервной анорексии страдают примерно 0,9-4,3% женщин и 0,2-0,3% мужчин. Преобладает мнение о собственной ущербности, мнимой полноте, уродстве. Больные ограничивают себя в пище, придерживаются низкокалорийных диет, длительно заостряют внимание на своем отражении в зеркале. РПП сочетается с депрессией, обсессивно-компульсивными и тревожными расстройствами, а также фобиями или зависимостью от психоактивных веществ.
При несвоевременном оказании профессиональной помощи люди становятся кахектичны – крайняя степень истощения. Возможна необратимая дистрофия внутренних органов, которые теряют свои функции, что приводит к летальному исходу. В других случаях расстройство оказывается кратковременным, не успевая нанести тяжелого вреда.
Катамнестические 21-летние исследования свидетельствуют о том, что 50,6 % пациентов достигают критериев полного выздоровления, у 10,4 % анорексия продолжает оставаться актуальной, а 15,6 % пациентов умирает от причин, связанных с этим заболеванием [S. Zipfel et al.]. Долгосрочное наблюдение за стационированными в специализированный центр пациентами, страдающими тяжелой нервной анорексией, отметило полное выздоровление у 76 % больных, достигнутое в среднем за 79 месяцев, частичное выздоровление — у 10 % (в среднем за 57 месяцев). Хронический характер течения расстройства отмечен был у 14 % больных [M. Strober et al.].
Компульсивное переедание (BED)
Реакцией на психотравму является компульсивное (эмоциогенное) переедание (F50.4). Приступы обжорства напоминают булимические, но отсутствует компенсаторное поведение (рвота, клизмы). В 15-20% выявляется у людей с избыточной массой тела. Длительное течение проявляется сочетанием психоневрологических проблем и последствий ожирения.
Еда перестает приносить удовольствие, так как становится способом «заесть» актуальные проблемы. Предпочтение отдают легконасыщаемым блюдам – фаст-фуд, кондитерские изделия, газированные напитки. Наблюдается высокая частота спонтанных ремиссий (периоды улучшения состояния). Больные лучше отвечают на терапию, чем при анорексии или булимии.
Еда перестает приносить удовольствие, так как становится способом «заесть» актуальные проблемы. Предпочтение отдают легконасыщаемым блюдам – фаст-фуд, кондитерские изделия, газированные напитки. Наблюдается высокая частота спонтанных ремиссий (периоды улучшения состояния). Больные лучше отвечают на терапию, чем при анорексии или булимии.
Психогенная рвота
Эмоции, отрицательные или даже положительные, могут становиться причиной возникновения психогенной тошноты и/или рвоты. Чаще всего синдром связан с сильным волнением, стрессом, чувством страха. При этом непроизвольное очищение желудка – своеобразный способ организма справиться с потрясением.
Типичный пример – волнение подростков перед экзаменом, неуверенность в себе, чувство вины. Эмоциогенная рвота сопровождает другие психические расстройства – диссоциативное, ипохондрическое. Прогноз зависит от силы воздействующего триггера.
Если напряжение постоянное, то приступы будут регулярно повторяться. Психогенная рвота при длительном течении повышает риск развития кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, обезвоживания, метаболических нарушений. Прогноз благоприятный при своевременном обращении к врачу.
Типичный пример – волнение подростков перед экзаменом, неуверенность в себе, чувство вины. Эмоциогенная рвота сопровождает другие психические расстройства – диссоциативное, ипохондрическое. Прогноз зависит от силы воздействующего триггера.
Если напряжение постоянное, то приступы будут регулярно повторяться. Психогенная рвота при длительном течении повышает риск развития кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, обезвоживания, метаболических нарушений. Прогноз благоприятный при своевременном обращении к врачу.
Пикацизм (аллотриофагия)
Пика или парарексия (F50.8, F98.3) – особая форма РПП, проявляющаяся нестерпимым желанием поедать малосъедобные или необычные продукты. В зависимости от объекта патологического пристрастия формируются отдельные названия путем прибавления к корню слова -фагия:
мел, песок, глина, уголь, земля (геофагия);
экскременты (копрофагия), рвотные массы, кровь, кости, кожа, ногти, волосы, моча;
острые предметы – гвозди, иголки, битое стекло (акуфагия);
лед (пагофагия);
сырое мясо, тесто, картофель;
сухая крупа;
древесина, кора, ветви деревьев;
табак;
металлы;
бумага;
любые другие объекты.
Пикацизм встречается в любом возрасте, нередко в социально дезадаптированных семьях. Извращение вкуса – типичный симптом железодефицитной анемии, беременности, хлороза, некоторых онкологических заболеваний. Также причудливые пристрастия наблюдают у пациентов с аутизмом, шизофренией.
Потребляемые объекты могут прямо или опосредованно вредить человеку. Среди последствий наибольшую опасность представляют: травматическая перфорация желудочно-кишечного тракта (иглы, ножи), отравление тяжелыми металлами, инфекционные заболевания. Госпитализация таких людей обязательна не только для выяснения причины состояния, но для предупреждения необратимых последствий.
мел, песок, глина, уголь, земля (геофагия);
экскременты (копрофагия), рвотные массы, кровь, кости, кожа, ногти, волосы, моча;
острые предметы – гвозди, иголки, битое стекло (акуфагия);
лед (пагофагия);
сырое мясо, тесто, картофель;
сухая крупа;
древесина, кора, ветви деревьев;
табак;
металлы;
бумага;
любые другие объекты.
Пикацизм встречается в любом возрасте, нередко в социально дезадаптированных семьях. Извращение вкуса – типичный симптом железодефицитной анемии, беременности, хлороза, некоторых онкологических заболеваний. Также причудливые пристрастия наблюдают у пациентов с аутизмом, шизофренией.
Потребляемые объекты могут прямо или опосредованно вредить человеку. Среди последствий наибольшую опасность представляют: травматическая перфорация желудочно-кишечного тракта (иглы, ножи), отравление тяжелыми металлами, инфекционные заболевания. Госпитализация таких людей обязательна не только для выяснения причины состояния, но для предупреждения необратимых последствий.
Неуточненные, редкие формы РПП
Нередко симптомы не укладываются в определенный диагноз. Рубрика РПП относительно новая, следующие расстройства находятся на стадии изучения:
Нервная орторексия – патологическое стремление к «правильному» питанию. Сопровождается неадекватными ограничениями рациона, снижением качества жизни, потерей других интересов. Отклонения от намеченной диеты вызывают невротические реакции, агрессию, стыд.
Диабулимия – редкое РПП, возникающее у людей с сахарным диабетом 1-го типа. Из-за озабоченности собственной внешности они умышленно вводят недостаточную дозу инсулина, что грозит эндокринологическими осложнениями.
Дранкорексия – замена приемов пищи спиртными напитками с целью похудения. Помимо алкогольной зависимости, у таких людей возрастает риск поражения всех внутренних органов. Токсическое влияние этанола усугубляется дефицитом нутриентов, снижением иммунитета, социальной деградацией.
Дисморфофобия (F45.2) – обособленное психическое расстройство, связанное с чрезмерной обеспокоенностью своим телом. Сопровождается высоким риском суицида из-за выраженного негативизма. В большинстве случаев сочетается с нервной анорексией, булимией, социальной фобией. Мышечная дисморфия распространена больше среди мужчин, которые навязчиво переживают о недостаточно развитой (на их взгляд) мускулатуре.
Нервная орторексия – патологическое стремление к «правильному» питанию. Сопровождается неадекватными ограничениями рациона, снижением качества жизни, потерей других интересов. Отклонения от намеченной диеты вызывают невротические реакции, агрессию, стыд.
Диабулимия – редкое РПП, возникающее у людей с сахарным диабетом 1-го типа. Из-за озабоченности собственной внешности они умышленно вводят недостаточную дозу инсулина, что грозит эндокринологическими осложнениями.
Дранкорексия – замена приемов пищи спиртными напитками с целью похудения. Помимо алкогольной зависимости, у таких людей возрастает риск поражения всех внутренних органов. Токсическое влияние этанола усугубляется дефицитом нутриентов, снижением иммунитета, социальной деградацией.
Дисморфофобия (F45.2) – обособленное психическое расстройство, связанное с чрезмерной обеспокоенностью своим телом. Сопровождается высоким риском суицида из-за выраженного негативизма. В большинстве случаев сочетается с нервной анорексией, булимией, социальной фобией. Мышечная дисморфия распространена больше среди мужчин, которые навязчиво переживают о недостаточно развитой (на их взгляд) мускулатуре.
Причины и факторы риска
Точные причины РПП остаются неясными. Наибольшую роль в развитии нарушений имеют следующие факторы риска:
культурная идеализация худобы;
пережитое насилие, в том числе сексуальное;
ограниченные интеллектуальные возможности после черепно-мозговой травмы, врожденные генетические мутации;
дисморфофобия, меняющая нормальное представление о себе;
наследственная предрасположенность к психическим нарушениям;
предвзятость внимания;
заостренные черты характера – склонность к чрезмерной самокритике, эмоциональная нестабильность, повышенная тревожность, низкая самооценка, перфекционизм;
жестокое обращение с детьми, подростками;
давление со стороны сверстников;
деструктивное воспитание – дефицит внимания, насилие в семье, неадекватная учебная нагрузка на ребенка, ссоры родителей;
социальная изоляция;
стресс дома или на работе;
хроническая усталость;
смерть близкого человека;
пережитые травмы, операции, наличие фобий;
сопутствующие психические заболевания в анамнезе.
Под влиянием социально-средовых факторов реализуются генетические предпосылки к расстройствам пищевого поведения. В обществе преобладает пропаганда худобы как эталона красоты, что активно популяризуется СМИ. Наиболее подвержены влиянию культуры подростки на пике полового созревания. Ранее основной группой риска считали девушек, но юноши также страдают от РПП.
По данным польской медицинской статистики, смертность при нервной анорексии достигает 18%. Главные причины — самоубийства и патология желудочно-кишечного тракта вследствие необоснованного и абсурдного использования слабительных и мочегонных средств. В Австралии смертность больных нервной анорексией в последние годы уменьшилась до 6% благодаря новому (бригадному) подходу к терапии.
культурная идеализация худобы;
пережитое насилие, в том числе сексуальное;
ограниченные интеллектуальные возможности после черепно-мозговой травмы, врожденные генетические мутации;
дисморфофобия, меняющая нормальное представление о себе;
наследственная предрасположенность к психическим нарушениям;
предвзятость внимания;
заостренные черты характера – склонность к чрезмерной самокритике, эмоциональная нестабильность, повышенная тревожность, низкая самооценка, перфекционизм;
жестокое обращение с детьми, подростками;
давление со стороны сверстников;
деструктивное воспитание – дефицит внимания, насилие в семье, неадекватная учебная нагрузка на ребенка, ссоры родителей;
социальная изоляция;
стресс дома или на работе;
хроническая усталость;
смерть близкого человека;
пережитые травмы, операции, наличие фобий;
сопутствующие психические заболевания в анамнезе.
Под влиянием социально-средовых факторов реализуются генетические предпосылки к расстройствам пищевого поведения. В обществе преобладает пропаганда худобы как эталона красоты, что активно популяризуется СМИ. Наиболее подвержены влиянию культуры подростки на пике полового созревания. Ранее основной группой риска считали девушек, но юноши также страдают от РПП.
По данным польской медицинской статистики, смертность при нервной анорексии достигает 18%. Главные причины — самоубийства и патология желудочно-кишечного тракта вследствие необоснованного и абсурдного использования слабительных и мочегонных средств. В Австралии смертность больных нервной анорексией в последние годы уменьшилась до 6% благодаря новому (бригадному) подходу к терапии.
Симптомы и диагностика
Постановка диагноза отличается в разных странах. Психиатры РФ ориентируются на Международную Классификацию болезней (МКБ-10, МКБ-11). В США используют критерии, определенные DSM-5.
Объем диагностических исследований зависит от жалоб, тяжести состояния и предполагаемого заболевания. В стандартную схему входят такие мероприятия:
Клиническое интервью с подробной оценкой психоневрологического состояния.
Процедура самомониторинга.
Опросники самооценки.
Психометрические тесты: ЕАТ-26, Анкета SCOFF, BAT и другие.
Оценка массы тела, соотношения жировой и мышечной ткани.
Результаты лабораторно-инструментальных обследований.
Консультации смежных специалистов по показаниям.
В качестве скринингового метода при подозрении на булимию или анорексию используют Тест отношения к приему пищи ЕАТ-26 (университет Торонто). Диагноз в конечном итоге имеет право ставить только компетентный врач, так как требуется оценка сопутствующих нарушений.
Несмотря на принципиальные различия симптоматики, все РПП объединены наличием психической подоплеки. Потеря ситуационного контроля, озабоченность своей внешностью, нерациональное отношение к питанию – общие черты. Критерии МКБ-10 и DSM-5 не всегда соответствуют только одному диагнозу. РПП могут сочетаться или возникать поочередно.
Объем диагностических исследований зависит от жалоб, тяжести состояния и предполагаемого заболевания. В стандартную схему входят такие мероприятия:
Клиническое интервью с подробной оценкой психоневрологического состояния.
Процедура самомониторинга.
Опросники самооценки.
Психометрические тесты: ЕАТ-26, Анкета SCOFF, BAT и другие.
Оценка массы тела, соотношения жировой и мышечной ткани.
Результаты лабораторно-инструментальных обследований.
Консультации смежных специалистов по показаниям.
В качестве скринингового метода при подозрении на булимию или анорексию используют Тест отношения к приему пищи ЕАТ-26 (университет Торонто). Диагноз в конечном итоге имеет право ставить только компетентный врач, так как требуется оценка сопутствующих нарушений.
Несмотря на принципиальные различия симптоматики, все РПП объединены наличием психической подоплеки. Потеря ситуационного контроля, озабоченность своей внешностью, нерациональное отношение к питанию – общие черты. Критерии МКБ-10 и DSM-5 не всегда соответствуют только одному диагнозу. РПП могут сочетаться или возникать поочередно.
Лечение
Тактика лечения определяется конкретным клиническим случаем. При этом пациенты получают помощь не только психиатра, но врачей общего профиля из-за соматических осложнений. Актуален комплексный подход, поэтому терапевтическая схема состоит из индивидуально подобранных мероприятий.
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