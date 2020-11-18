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Расстройство пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения (7 фото)

Автор:
18 ноября 2020 09:21
Сообщество : Факты
Метки: диета   еда   люди   расстройство пищевого поведения   советы   факты   фото   
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Расстройства пищевого поведения (РПП) отражают психоэмоциональные нарушения в виде аномальных привычек питания. При длительном течении развиваются тяжелые соматические осложнения, так как вовлекаются практически все системы органов. В тяжелых случаях последствия малообратимы, что приводит к инвалидизации.
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Метки: диета   еда   люди   расстройство пищевого поведения   советы   факты   фото   
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