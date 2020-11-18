Расстройство пищевого поведения

Пациенты с нервной анорексией (F50.0, F50.1) преднамеренно снижают свой вес до критических показателей. Данное РРП признается особой формой самовредительства, в 10-20% случаев приобретая хроническое течение. Желание похудеть обусловлено патологическим страхом ожирения из-за искаженного самовосприятия.



От нервной анорексии страдают примерно 0,9-4,3% женщин и 0,2-0,3% мужчин. Преобладает мнение о собственной ущербности, мнимой полноте, уродстве. Больные ограничивают себя в пище, придерживаются низкокалорийных диет, длительно заостряют внимание на своем отражении в зеркале. РПП сочетается с депрессией, обсессивно-компульсивными и тревожными расстройствами, а также фобиями или зависимостью от психоактивных веществ.



При несвоевременном оказании профессиональной помощи люди становятся кахектичны – крайняя степень истощения. Возможна необратимая дистрофия внутренних органов, которые теряют свои функции, что приводит к летальному исходу. В других случаях расстройство оказывается кратковременным, не успевая нанести тяжелого вреда.



Катамнестические 21-летние исследования свидетельствуют о том, что 50,6 % пациентов достигают критериев полного выздоровления, у 10,4 % анорексия продолжает оставаться актуальной, а 15,6 % пациентов умирает от причин, связанных с этим заболеванием [S. Zipfel et al.]. Долгосрочное наблюдение за стационированными в специализированный центр пациентами, страдающими тяжелой нервной анорексией, отметило полное выздоровление у 76 % больных, достигнутое в среднем за 79 месяцев, частичное выздоровление — у 10 % (в среднем за 57 месяцев). Хронический характер течения расстройства отмечен был у 14 % больных [M. Strober et al.].