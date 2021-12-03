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Сельдь под шубой в хлебе

Сельдь под шубой в хлебе (13 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:29
Сообщество : Еда
Метки: Рецепт   еда   забавно   кухня   подборка   селедка под шубой   фото   
592
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Пользователь Твиттера с ником «Твой Худший Бывший» предложил делать селёдку под шубой в буханке хлеба. Общественность в шоке: люди не знают, то ли полицию вызывать, то ли рецептик попросить. А некоторые предложили ещё более безумные варианты: салат в виде пиццы и в виде роллов!

До Нового года остался один месяц, пора задуматься о том, как его отпраздновать. Без чего невозможно представить новогодний стол? Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой — эти и некоторые другие блюда стали традиционными для зимнего праздника. А чтобы это всё не надоело, некоторые стремятся как-то разнообразить подачу.

В Твиттере предложили весьма необычную подачу сельди под шубой

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Мнение общественности разделилось:

Кто-то называет это карательной кулинарией

А кто-то взял рецепт на заметку

Однако, нюансы приготовления вызывают некоторые вопросы. Пользователи не понимают, как уложить салат, как сделать, чтобы хлеб не размяк, и как потом всё это есть.

С приготовлением салата всё просто: срезается верхушка буханки, вынимается мякиш (небольшой слой у корочки следует оставить), а дальше слои выкладываются так же, как в обычную салатницу. По поводу остальных моментов обсуждающие к единому мнению не пришли — желающим это приготовить придётся учиться на собственном опыте.


Вы думали, это самая странная подача? Как бы не так!

С оливье это тоже работает (осторожно, смотреть на это может быть больно)

Вот и суши!

Вариант в стиле «прощай, цыганка сайра»

Как вам такая нестандартная подача традиционного салата? В каком виде он предстанет на вашем новогоднем столе?

Источник:

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Метки: Рецепт   еда   забавно   кухня   подборка   селедка под шубой   фото   
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450
Вжик 2 часа назад
Спасибо, взблевнул...
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542
Chaim Kushnir Полчаса назад
кстати да, спасибо за напоминание. Сделаю селедочки в эти выхи. И добавляйте красной икры немного в блюдо - очень освежает вкус)
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18k
Luc72 48 минут назад
Я её (селедку под шубой) в виде тортика делаю, если есть под руками, то в кольце для формы.
А майонезную пачку (не важно, каким промазывал вначале, но хотя бы маленькая пачка нужна) режу с уголка ма-а-аленький срез и использую как кондитерский шприц. Основной слой пропитывается красным от свеклы, хотя... в последний раз поменял местами слои моркови и свеклы, именно для того, чтобы не пропитывалось. Перед подачей дополнительно "рисую" какие нибудь узоры этим "шприцом", они красиво выделяются белым на красном фоне, пока не пропитывается, успевают съедать
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2k
Дмитрий Час назад
Моя короночка на новый год - это двухэтажная селёдочка под шубой на огромной тарелки =)
Все сбегаются её поесть - раз в году-то )
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547
Vadim Balabanov Час назад
Единственно приемлемо- в виде роллов, но тоже на любителя.
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167
Мурчелло Час назад
Мне кажется,что при такой конструкции шуба будет выпадать во время еды.Кстати,не понял про полицию.Зачем,он же не издевается над хлебом.Просто блюдо.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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