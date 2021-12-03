Сельдь под шубой в хлебе

Пользователь Твиттера с ником «Твой Худший Бывший» предложил делать селёдку под шубой в буханке хлеба. Общественность в шоке: люди не знают, то ли полицию вызывать, то ли рецептик попросить. А некоторые предложили ещё более безумные варианты: салат в виде пиццы и в виде роллов!
До Нового года остался один месяц, пора задуматься о том, как его отпраздновать. Без чего невозможно представить новогодний стол? Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой — эти и некоторые другие блюда стали традиционными для зимнего праздника. А чтобы это всё не надоело, некоторые стремятся как-то разнообразить подачу.
В Твиттере предложили весьма необычную подачу сельди под шубой
Мнение общественности разделилось:
Кто-то называет это карательной кулинарией
А кто-то взял рецепт на заметку
Однако, нюансы приготовления вызывают некоторые вопросы. Пользователи не понимают, как уложить салат, как сделать, чтобы хлеб не размяк, и как потом всё это есть.
С приготовлением салата всё просто: срезается верхушка буханки, вынимается мякиш (небольшой слой у корочки следует оставить), а дальше слои выкладываются так же, как в обычную салатницу. По поводу остальных моментов обсуждающие к единому мнению не пришли — желающим это приготовить придётся учиться на собственном опыте.
Вы думали, это самая странная подача? Как бы не так!
С оливье это тоже работает (осторожно, смотреть на это может быть больно)
Вот и суши!
Вариант в стиле «прощай, цыганка сайра»
Как вам такая нестандартная подача традиционного салата? В каком виде он предстанет на вашем новогоднем столе?
Источник:
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А майонезную пачку (не важно, каким промазывал вначале, но хотя бы маленькая пачка нужна) режу с уголка ма-а-аленький срез и использую как кондитерский шприц. Основной слой пропитывается красным от свеклы, хотя... в последний раз поменял местами слои моркови и свеклы, именно для того, чтобы не пропитывалось. Перед подачей дополнительно "рисую" какие нибудь узоры этим "шприцом", они красиво выделяются белым на красном фоне, пока не пропитывается, успевают съедать
Все сбегаются её поесть - раз в году-то )