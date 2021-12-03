Сельдь под шубой в хлебе

Однако, нюансы приготовления вызывают некоторые вопросы. Пользователи не понимают, как уложить салат, как сделать, чтобы хлеб не размяк, и как потом всё это есть.

С приготовлением салата всё просто: срезается верхушка буханки, вынимается мякиш (небольшой слой у корочки следует оставить), а дальше слои выкладываются так же, как в обычную салатницу. По поводу остальных моментов обсуждающие к единому мнению не пришли — желающим это приготовить придётся учиться на собственном опыте.

Вы думали, это самая странная подача? Как бы не так!