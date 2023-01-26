17 годных советов, которые в два счёта помогут решить сложные ситуации

Домашняя рутина порой отнимает немало времени. На эти жизненные эпизоды можно злиться бесконечно, однако быт никуда не денешь — дела требуют, чтобы их сделали. Некоторые люди подходят к этому вопросу философски, а другие используют силу инженерной мысли, чтобы упростить выполнение задач и гордо поделиться своими ухищрениями с другими.

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