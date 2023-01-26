17 годных советов, которые в два счёта помогут решить сложные ситуации

Предлагаю для вас подборку рабочих лайфхаков, которые можно смело патентовать. Берите на вооружение!
Домашняя рутина порой отнимает немало времени. На эти жизненные эпизоды можно злиться бесконечно, однако быт никуда не денешь — дела требуют, чтобы их сделали. Некоторые люди подходят к этому вопросу философски, а другие используют силу инженерной мысли, чтобы упростить выполнение задач и гордо поделиться своими ухищрениями с другими.
Используйте маску, чтобы защитить лезвие топора
Отличный вариант применения старых покрышек
Совет для тех, у кого есть украшения, которые трудно надеваются
Возьмите один конец украшения и наклейте его на скотч, а затем аккуратно приложите к руке и зафиксируйте. Осторожно застегните его.
Когда нужно большое количество свежего перца. Лайфхак работает просто отлично
Оригинальные застёжки
Когда я переехал в свою квартиру, я был слишком сломлен и ленив, чтобы покупать кольца для душевой шторки, поэтому я представляю вам своё решение.
Если бутылки с водой не помещаются в корзину, вы можете сделать это
Отличный лайфхак для тех, у кого есть дети
Как уберечь машину от сильного ливня или даже потопа
Приклейте магниты на горячий клей. Подвешивайте на них предметы, которые легко потерять
Чтобы не примерзали дворники на автомобиле
Если ваш питомец не любит стричь когти
Лайфхак для тех, кто хочет всё унести за один раз
Лайфхак рабочий, главное, чтобы силёнок хватило это всё унести!
Очки для плаванья отлично спасают при нарезке лука
При помощи половника можно налить нужное количество краски. Так ничего не запачкается и не забрызгается
Если под рукой нет достаточно большой крышки
Срочно понадобились сухие носки? Фен придёт на помощь!
Некоторые люди умудряются сушить так не только носки, но и другую одежду. Главное, следить за температурой устройства, чтобы оно не перегрелось и не вышло из строя.
Бонус: Если вам нужно сделать годную фоточку из отпуска
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