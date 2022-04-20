Видео: женщина теряет сознание и падает под движущийся поезд

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Когда говорят, что видео шокирует, мы обычно пожимаем плечами: в интернете ещё и не такое скажут. Но эта видеозапись, сделанная в пригороде Буэнос-Айреса 29 марта, действительно впечатляет.
Женщина по имени Кандела потеряла равновесие и упала с платформы на вокзале "Индепенденсия" в городке Гонсалес-Катан, недалеко от столицы Буэнос-Айреса. И осталась жива.
Это тот случай, когда можно сказать, что произошло чудо. Травмы у неё, конечно, есть, но... в общем, смотрите видео.
Это тот случай, когда можно сказать, что произошло чудо. Травмы у неё, конечно, есть, но... в общем, смотрите видео.
На кадрах видно, как Кандела неустойчиво стоит на ногах, её шатает, а затем будто несёт прямой наводкой на край платформы, где она спотыкается и падает прямо под подъезжающий поезд в щель между вагонами и платформой. Несколько свидетелей этой драмы в шоке поднимают руки к голове. Все уверены, что женщина уже не жилец.
Можно сказать, что она обманула смерть
После полной остановки поезда её подняли на платформу. Она сначала села, потом легла, и уже потом её увезли в инвалидной коляске к машине скорой помощи. После осмотра выяснилось, что у неё перелом ребра и ушиб головы.
Очевидцы опасались худшего, когда она исчезла под поездом
Уже известно, что пострадавшая вне опасности и выписана из больницы Буэнос-Айреса. Она дала интервью аргентинскому телеканалу, рассказав следующее: "Я ехала на встречу с друзьями, мы собирались пообедать. У меня внезапно упало давление, и я потеряла сознание. Я пыталась предупредить об этом человека, который стоял передо мной, но больше ничего не помню, даже тот момент, когда я врезалась в поезд. Я не знаю, как я осталась жива. Я всё ещё пытаюсь во всём этом разобраться!".
Свидетели происшествия в один голос заявляют, что произошло чудо.
Свидетели происшествия в один голос заявляют, что произошло чудо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews видео вот это да! девушка упала ничего себе под поезд попала под поезд упала в тоннель шок
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