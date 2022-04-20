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Видео: женщина теряет сознание и падает под движущийся поезд

Видео: женщина теряет сознание и падает под движущийся поезд (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 12:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   вот это да!   девушка упала   ничего себе   под поезд   попала под поезд   упала в тоннель   шок   
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Когда говорят, что видео шокирует, мы обычно пожимаем плечами: в интернете ещё и не такое скажут. Но эта видеозапись, сделанная в пригороде Буэнос-Айреса 29 марта, действительно впечатляет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   видео   вот это да!   девушка упала   ничего себе   под поезд   попала под поезд   упала в тоннель   шок   
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28  комментариев
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−184
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
бухим вообще часто везёт...
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101k
дедушка ленина 2 часа назад
Теперь должна таки облобызать все углы, колонны и ступеньки в церкви, гда она прихожанка.
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7k
Михаил 3 часа назад
Чел в розовой кофточке полный тормоз. Даже попытку не сделал остановить падающую девушку.
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6k
evenSeven 4 часа назад
Пытаться ходить по перону, когда ноги не слушаются и перед глазами плывет, это, конечно, сильно. Я бы сел ровно там, где стоял. Хорошо, что все обошлось!
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3k
Евгений 4 часа назад
Да уж. Это бывает. Я так на работе себе рассечение на голове получил, 6 швов. Идешь себе, вроде все нормально, ну как нормально-чувствую что сердце немного нестабильно работает, у меня это бывает, бывает и гораздо сильнее и вдруг в следующее мгновение я лежу на полу и меня коллеги пытаются поднять. Башкой об край стола. Вот так. Следите за своим здоровьем
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334
Sergio 4 часа назад
лять... да она в скафандре бронированном родилась...
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24k
Slawa49 5 часов назад
как то видел похожий видос, но там чувака просто разорвало, а ей жутко повезло!
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22k
Inter 5 часов назад
я вспоминаю, когда в Питере девчонке стало плохо и она упала между вагонами, только вот разница была огромна.. Поезд стоял, а две твари в шаге от нее просто посмотрели на нее, как упала, и пошли дальше спокойно, а девчонка погибла. никто не знал и поезд тронулся
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153
Uganda 6 часов назад
Каждому свой срок.
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15
Prague Eugarp 6 часов назад
я в метро стою в паре метрах от линии, которая на платформе начерчена и всем так советую
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−4
35
eutace 6 часов назад
второй день рождения
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41k
Карандаш 7 часов назад
А иплан в розовом пасть раззявил... Уверен на 100%, у нас бы ей даже на перрон не дали упасть. Поймали...
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35
eutace zubrilov 6 часов назад
в маршрутке аналогичную картину наблюдал... все просто бояться трогать кого-то, а то могут и обвинить... спасибо богачам и капиталистам скажите, которые разъединяют людей
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35
eutace Luc72 6 часов назад
я о том же, и кто минусовал непонятно
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HalloFreeSpace 7 часов назад
повезло , что под перон откинуло ...
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