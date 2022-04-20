Видео: женщина теряет сознание и падает под движущийся поезд

Уже известно, что пострадавшая вне опасности и выписана из больницы Буэнос-Айреса. Она дала интервью аргентинскому телеканалу, рассказав следующее: "Я ехала на встречу с друзьями, мы собирались пообедать. У меня внезапно упало давление, и я потеряла сознание. Я пыталась предупредить об этом человека, который стоял передо мной, но больше ничего не помню, даже тот момент, когда я врезалась в поезд. Я не знаю, как я осталась жива. Я всё ещё пытаюсь во всём этом разобраться!".



Свидетели происшествия в один голос заявляют, что произошло чудо.