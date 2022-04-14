Собчак подалась в "инфоцыгане", и пытается продавать курсы за 600 тысяч рублей

Конечно, каждый зарабатывает, как умеет, однако зачем нужно было ранее высмеивать коучей и "инфоцыган", если после собираешься заниматься тем же самым?
Ксения Собчак не так давно выпустила целый цикл передач, в которых разносила в пух и прах "инфоцыган", наживающихся на глупых пользователях Сети. А потом, похоже, для журналистки настали смутные времена, и она решила, пойти тем же путём. 12 апреля телеведущая анонсировала
«Метод Собчак» - проект, который по её словам, включает эксклюзивные методики и знания, приносящие успех.
Цена "авторского курса по исполнению желаний и правильной коммуникации" варьирует от 12 000 до 600 000 рублей (кстати, это цены со скидками). Таким образом, Собчак подчёркивает, что этот продукт будет доступен практически для всех слоёв населения.
Чтобы мотивировать клиентов на покупку своего курса, Собак провела вебинар, на котором сказала всё то, что обычно говорят коучи. Непонятно, найдутся ли покупатели, готовые платить за это "бла-бла-бла", а ещё возникает вопрос, к чему было так рьяно разносить инфоцыган несколькими месяцами ранее?
Пользователи Сети тоже остались в недоумении:
Впрочем, похоже, дураков в нашей стране (и не только в нашей) лет на сто вперед припасено, так что Ксюше волноваться не о чем - народ будет, и заплатит кровные, чтобы еще раз услышать призыв о выходе из зоны комфорта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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я пила кофе дома;
ездила в метро вместо такси;
ходила со своим пакетом;
родители оплатили мне учебу и квартиру, т. к. я их любимая доченька;
закупалась на распродажах.
Что за утырки, кто "покупает продукт сомнительного качества" ?)
- а че так дорого
- в них йода много, умнеют от них
- дайка парочку
Взял, отдал деньги, сьел
- постой ка, на 200 рублей я бы мог 2кг яблок купить, и косточек там больше!
- вот видишь, уже поумнел!
- прикольно! Дай ка еще десяток!
- А может это от того, что папа у тебя мэр Ленинграда и крестный Путин, который 20+ лет руководит страной и является №1-3 по влиятельности в мире?
- НЕЕТ! Я всего добилась сама!!!!
ей вообще пофиг на смысл текста. она продает себя. что оговаривая инфоциган что впариаая херню со сцены.
ей то какая разница что говорить?