Собчак подалась в "инфоцыгане", и пытается продавать курсы за 600 тысяч рублей

Ксения Собчак не так давно выпустила целый цикл передач, в которых разносила в пух и прах "инфоцыган", наживающихся на глупых пользователях Сети. А потом, похоже, для журналистки настали смутные времена, и она решила, пойти тем же путём. 12 апреля телеведущая анонсировала

«Метод Собчак» - проект, который по её словам, включает эксклюзивные методики и знания, приносящие успех.

Цена "авторского курса по исполнению желаний и правильной коммуникации" варьирует от 12 000 до 600 000 рублей (кстати, это цены со скидками). Таким образом, Собчак подчёркивает, что этот продукт будет доступен практически для всех слоёв населения.