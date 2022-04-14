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Собчак подалась в "инфоцыгане", и пытается продавать курсы за 600 тысяч рублей

Собчак подалась в "инфоцыгане", и пытается продавать курсы за 600 тысяч рублей (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   авторские методики   видео   инфоцыгане   коучи   лохотрон   продажи   собчак   шоу бизнес   
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Конечно, каждый зарабатывает, как умеет, однако зачем нужно было ранее высмеивать коучей и "инфоцыган", если после собираешься заниматься тем же самым?

Ксения Собчак не так давно выпустила целый цикл передач, в которых разносила в пух и прах "инфоцыган", наживающихся на глупых пользователях Сети. А потом, похоже, для журналистки настали смутные времена, и она решила, пойти тем же путём. 12 апреля телеведущая анонсировала

«Метод Собчак» - проект, который по её словам, включает эксклюзивные методики и знания, приносящие успех.


Цена "авторского курса по исполнению желаний и правильной коммуникации" варьирует от 12 000 до 600 000 рублей (кстати, это цены со скидками). Таким образом, Собчак подчёркивает, что этот продукт будет доступен практически для всех слоёв населения.


Чтобы мотивировать клиентов на покупку своего курса, Собак провела вебинар, на котором сказала всё то, что обычно говорят коучи. Непонятно, найдутся ли покупатели, готовые платить за это "бла-бла-бла", а ещё возникает вопрос, к чему было так рьяно разносить инфоцыган несколькими месяцами ранее?



Пользователи Сети тоже остались в недоумении:


Впрочем, похоже, дураков в нашей стране (и не только в нашей) лет на сто вперед припасено, так что Ксюше волноваться не о чем - народ будет, и заплатит кровные, чтобы еще раз услышать призыв о выходе из зоны комфорта.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   авторские методики   видео   инфоцыгане   коучи   лохотрон   продажи   собчак   шоу бизнес   
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31  комментарий
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3k
Andy 2 часа назад
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Veprь в напряге 7 минут назад
А Собчак К. Кто это? Не слышал. Впрочем, нахрен не надо.
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11k
Павел Бреусов 14 минут назад
Ну кто-то же ходил и ходит на концерты Бузовой, думаю дебилов и на ту, и на другую хватит...
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2k
Natali 16 минут назад
Прекратите ныть, я оплатила учебу в универе и купила квартиру, потому что ЭКОНОМИЛА! Это несложно:
я пила кофе дома;
ездила в метро вместо такси;
ходила со своим пакетом;
родители оплатили мне учебу и квартиру, т. к. я их любимая доченька;
закупалась на распродажах.
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23
Фёдор 19 минут назад
бабки заканчиваются. пусть длит своих лохов, они это хаслуживают
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5k
Бу Полчаса назад
Вопрос в другом.
Что за утырки, кто "покупает продукт сомнительного качества" ?)
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420
vikism Бу 11 минут назад
А подобные тем, которые переводят бабки на резервные счета по звонку из "службы безопасности Сбербанка", и играют на биржевых площадках, найдя их через всплывающую рекламу о диких доходах, пуская потом по миру свою семью. Пусть идут.. не жалко.
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13k
Роман Полчаса назад
Ржу с этих альтернативно развитых, которые покупают семинары, а потом возмущаются
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7k
Puans-on Полчаса назад
Шаг 1. - Родиться в семье мэра второго по величине город в стране.
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99
Дмитрий Полчаса назад
Продает мужик на рынке косточки от яблок по 100р за штуку. Подходит один, спрашивает
- а че так дорого
- в них йода много, умнеют от них
- дайка парочку
Взял, отдал деньги, сьел
- постой ка, на 200 рублей я бы мог 2кг яблок купить, и косточек там больше!
- вот видишь, уже поумнел!
- прикольно! Дай ка еще десяток!
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2k
Bob 39 минут назад
Ой, ну тут полсайта фишкян верят что мы щас вмиг все импортозаместим, всех победим и на на луну улетим)) и чем верящие собчак хуже?
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99
Дмитрий Bob Полчаса назад
30 лет назад, советские инженеры, с лучшим в мире техническим образованием банки у телека во время передач Кашпировского заряжали... Так что просто их дети подросли)))
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6k
Кузнец душ. 39 минут назад
Ксюху выносят из зоны комфорта.
Ссылка youtu.be
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99
Дмитрий Кузнец душ. Полчаса назад
Этот ролик надо было к предвыборной компании приурочить)))
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27k
Григорий 46 минут назад
- Смотрите какая умная и успешная, и вас научу.
- А может это от того, что папа у тебя мэр Ленинграда и крестный Путин, который 20+ лет руководит страной и является №1-3 по влиятельности в мире?
- НЕЕТ! Я всего добилась сама!!!!
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2k
cfhfwby 46 минут назад
Мне насрать на нее, но я не понимаю идиотов, которые ведутся на подобные "курсы", которые помогают стать богатыми... только организаторам этих самых курсов.
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9k
Hunson Abadeer 48 минут назад
но найдется стадо которое будет хавать
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246
Liberman 54 минуты назад
капитализм. ей выгодно продавать информационный продукт.
ей вообще пофиг на смысл текста. она продает себя. что оговаривая инфоциган что впариаая херню со сцены.
ей то какая разница что говорить?
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54k
Igor Час назад
Зона жидо-комфорта
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123k
DeOrio Час назад
Гнать мразоту из инфо-поля сраным веником, зачем этой срамной лошади рекламу делать.
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32k
Korolev Час назад
Вот они говорят о выходе из зоны комфорта. Но как в эту зону попасть?!
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396
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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607
eternal 2 часа назад
"журналистки", нужно писать в кавычках. Куда денутся найдутся, а потом плакаться будут. А самое печальное, она не собирается смыться из страны((
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11k
harlamov 2 часа назад
Ребята послушали Ксению Собчак и вышли из зоны комфорта
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