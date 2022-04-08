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В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского

В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 08:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   жириновский   лдпр   отпевание   политика   смерть   храм Христа Спасителя   
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Покойного отпевает Патриарх Кирилл.

В главном столичном храме началась церемония отпевания умершего на 75-м году жизни Владимира Жириновского. Её ведёт Патриарх Кирилл.


Несмотря на раннее утро, у храма собралось много людей, которые пришли проститься с Владимиром Вольфовичем.


На поминальной службе, помимо родных и близких политика, присутствуют государственные деятели, сенаторы и депутаты Госдумы, однопартийцы и представители общественности.


Пришло много независимых журналистов и представителей официальной прессы.


После отпевания в Колонном зале Дома союзов состоится церемония прощания с лидером ЛДПР. Владимира Вольфовича похоронят на Новодевичьем кладбище.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   жириновский   лдпр   отпевание   политика   смерть   храм Христа Спасителя   
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18  комментариев
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30k
Игорь Час назад
Меня безусловно закидают.
Но не перестаю задавать себе вопрос - а что кроме пистобольства за всё время нахождения с начала 90-х в непосредственной близости от верхушки было сделано полезного для страны?
Эпистолярный жанр не обсуждается - тут вне конкуренции, а по делу что?
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3k
Хрюн 19 минут назад
А почему по православному обряду ? У него же «папа юрист» ? Это вроде как другая конфессия ?
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18k
Шуруп Час назад
В ящике Березовский ???? )))))
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3k
brrr Час назад
А чего гроб закрыт?
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11k
котегRUS 2 часа назад
Мир праху Твоему..
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1k
_Квантовый_Художник_ 2 часа назад
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Такого как он уже не будет. Царствия Небесного.
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765
Шурман 2 часа назад
Покойся с миром .
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