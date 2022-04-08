В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского

Покойного отпевает Патриарх Кирилл.
В главном столичном храме началась церемония отпевания умершего на 75-м году жизни Владимира Жириновского. Её ведёт Патриарх Кирилл.
Несмотря на раннее утро, у храма собралось много людей, которые пришли проститься с Владимиром Вольфовичем.
На поминальной службе, помимо родных и близких политика, присутствуют государственные деятели, сенаторы и депутаты Госдумы, однопартийцы и представители общественности.
Пришло много независимых журналистов и представителей официальной прессы.
После отпевания в Колонном зале Дома союзов состоится церемония прощания с лидером ЛДПР. Владимира Вольфовича похоронят на Новодевичьем кладбище.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но не перестаю задавать себе вопрос - а что кроме пистобольства за всё время нахождения с начала 90-х в непосредственной близости от верхушки было сделано полезного для страны?
Эпистолярный жанр не обсуждается - тут вне конкуренции, а по делу что?
Профессионал, агент госдепа