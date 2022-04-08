"Это тебе за наших сынов, Муратов!": главреда "Новой газеты" залили краской





Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заметил, что "можно не разделять взгляды и убеждения "Новой", но опускаться до пещерного уровня бандерлогов недопустимо".





Напомним, что Дмитрий Муратов — один из основателей и главный редактор «Новой газеты». В конце марта это издание с почти 30-летней историей объявило о приостановке своей работы. Перед этим событием редакция "Новой газеты" получила два предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки. В 2021 году Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за «смелую борьбу за свободу слова». Денежное вознаграждение Муратов направил на благотворительность, часть средств ушло на создание фильма о положении прессы в России, еще часть - на премирование сотрудников «Новой газеты».





Кстати, экс-журналисты "Новой газеты", покинувшие РФ, открыли свое издание "Новая газета. Европа", в котором "расскажут миру о происходящем в России на нескольких языках".