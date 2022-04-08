"Это тебе за наших сынов, Муратов!": главреда "Новой газеты" залили краской

Эту акцию объяснили местью за умалчивание фактов о зверстве украинских националистов.
Вчера, 7 апреля, в поезде "Москва-Самара" облили краской журналиста Муратова. Неизвестный мужчина выплеснул красную жидкость на главреда "Новой газеты", заглянув в купе поезда.
Испачканным оказалось и постельное белье, и всё, что в тот момент находилось на столике. Сам главред пожаловался, что краска очень едкая и жжет глаза. "Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться", — посетовал он.
После нападения в Телеграм-канале «Союз Z десантников» появилось видео. Авторы поста указали, что эта акция была местью ветеранов: "Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят "большим патриотам", что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа. Вы, мрази, видите как хохлы придумали "трагедию Бучи" и в тоже время поддерживаете эту ложь, но не замечаете как режут горло нашим парням! Мы придем к каждому из вас, ждите!!! Муратов, твоя американская футболка подтверждает, что тебе уже пора домой. Как и всем остальным "большим патриотам". В Вашингтон."
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заметил, что "можно не разделять взгляды и убеждения "Новой", но опускаться до пещерного уровня бандерлогов недопустимо".
Напомним, что Дмитрий Муратов — один из основателей и главный редактор «Новой газеты». В конце марта это издание с почти 30-летней историей объявило о приостановке своей работы. Перед этим событием редакция "Новой газеты" получила два предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки. В 2021 году Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за «смелую борьбу за свободу слова». Денежное вознаграждение Муратов направил на благотворительность, часть средств ушло на создание фильма о положении прессы в России, еще часть - на премирование сотрудников «Новой газеты».
Кстати, экс-журналисты "Новой газеты", покинувшие РФ, открыли свое издание "Новая газета. Европа", в котором "расскажут миру о происходящем в России на нескольких языках".
Источник:
АНТИФИШКИ
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очень смеялся по скайпу когда рассказывал как кричал выползший из танка горящий русс-ий вантна.
Igor - Я ТВОЙ МАМИН ЖОПА В ГРОБУ Е-БАЛ ...
Смойте эти фекалии
Забывать стали.
А так - наглядное изображение, за счет чего живет сей "господин". Кто не понял - за счет крови - неважно, русской, украинской, сирийской или казахской.
Не останавливайтесь...эти мразоты на зарплате у гос.депа и бриташи другого языка не понимают..