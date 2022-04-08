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"Это тебе за наших сынов, Муратов!": главреда "Новой газеты" залили краской

"Это тебе за наших сынов, Муратов!": главреда "Новой газеты" залили краской (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 07:41
Сообщество : Жить в России
Метки: #муратов   Ynews   Новая газета   видео   журналистика   краска   нобелевская премия   поезд   политика   
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Эту акцию объяснили местью за умалчивание фактов о зверстве украинских националистов.

Вчера, 7 апреля, в поезде "Москва-Самара" облили краской журналиста Муратова. Неизвестный мужчина выплеснул красную жидкость на главреда "Новой газеты", заглянув в купе поезда.


Испачканным оказалось и постельное белье, и всё, что в тот момент находилось на столике. Сам главред пожаловался, что краска очень едкая и жжет глаза. "Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться", — посетовал он.


После нападения в Телеграм-канале «Союз Z десантников» появилось видео. Авторы поста указали, что эта акция была местью ветеранов: "Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят "большим патриотам", что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа. Вы, мрази, видите  как хохлы придумали "трагедию Бучи" и в тоже время поддерживаете эту ложь, но не замечаете как режут горло нашим парням! Мы придем к каждому из вас, ждите!!! Муратов, твоя американская футболка подтверждает, что тебе уже пора домой. Как и всем остальным "большим патриотам". В Вашингтон."



Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заметил, что "можно не разделять взгляды и убеждения "Новой", но опускаться до пещерного уровня бандерлогов недопустимо".


Напомним, что Дмитрий Муратов — один из основателей и главный редактор «Новой газеты». В конце марта это издание с почти 30-летней историей объявило о приостановке своей работы. Перед этим событием редакция "Новой газеты" получила два предупреждения от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки. В 2021 году Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за «смелую борьбу за свободу слова». Денежное вознаграждение Муратов направил на благотворительность, часть средств ушло на создание фильма о положении прессы в России, еще часть - на премирование сотрудников «Новой газеты».


Кстати, экс-журналисты "Новой газеты", покинувшие РФ, открыли свое издание "Новая газета. Европа", в котором "расскажут миру о происходящем в России на нескольких языках".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #муратов   Ynews   Новая газета   видео   журналистика   краска   нобелевская премия   поезд   политика   
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33  комментария
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= 38 минут назад
всем привет из иллинойс ! мой родной дятька из украины пишет что подбил из стугна третий путлеровский танк !
очень смеялся по скайпу когда рассказывал как кричал выползший из танка горящий русс-ий вантна.
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−51
= 11 минут назад
РУУССО [мат] МРАЗЬ ! СДОХНИТЕ ТВАРИ СКОРО ...
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−51
= 11 минут назад
РУУССО [мат] МРАЗЬ ! СДОХНИТЕ ТВАРИ СКОРО ...
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= 12 минут назад
54k
Igor - Я ТВОЙ МАМИН ЖОПА В ГРОБУ Е-БАЛ ...
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1k
Aleksandr 14 минут назад
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6k
klop 15 минут назад
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−51
= 16 минут назад
РУССО МАТЕР Е-БАНА СКОТИНА ! ВАШЕ ВСЁ ЖИВОЁ И МЁРТВОЕ СКОРО ГНИДАМ ПОДЗАЛУПНЫМ ВЫ-ЕБЕТСЯ ...
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D A Полчаса назад
а вот за зверства в Буче и в Бородянке придется вам отвечать, дорогие...
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2k
Александр Едигаров Полчаса назад
Да уж Новая газета уже давно не та к сожалению.
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742
Murych Полчаса назад
При чём тут Муратов? Бункерного надо было обливать.
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10k
ferdiperdozzz 40 минут назад
Как вариант сам себя намазал. Ещё и поезд испортил.
Забывать стали.
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5k
VL 46 минут назад
А чё ипало-то не набили???
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6k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Уместнее было бы свиными месячными облить.
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 58 минут назад
«Союз Z десантников»
Не останавливайтесь...эти мразоты на зарплате у гос.депа и бриташи другого языка не понимают..
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
Хинштейн и за ту провокаторшу в СПб пилил...которую якобы ОМОНовец специально пнул.
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