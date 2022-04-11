В подмосковной пятиэтажке взорвался газ. Есть погибшие

По предварительной версии причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование.
Сегодня, 11 апреля, в 5:54 по московскому времени в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Ступино взорвался бытовой газ. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. В квартире, где произошел взрыв, также ударной волной снесены внутренние перегородки. Пострадали и другие квартиры в этом и соседнем подъездах: где-то перекосило стены, где-то выбило окна.
Так выглядит дом сейчас.
А это то, что осталось от одной из квартир.
В настоящее время спасатели заняты разбором завалов и ликвидаций последствий взрыва. К этой работе привлечены 59 человек и 20 единиц техники. Все жильцы, находившиеся в доме, эвакуированы.
По последним данным при взрыве погибло 2 человека, есть пострадавшие.
По предварительной версии причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование. Прокуратура начала проверку.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Иркутске мужчина вылез на парапет многоэтажки и угрожал выбросить ребенка с 13-го этажа
- В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие
- Водитель маршрутки в Люберцах чуть не подрался со школьником из-за оплаты проезда
- Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос
- В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник
Понравилось12