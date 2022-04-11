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В подмосковной пятиэтажке взорвался газ. Есть погибшие

В подмосковной пятиэтажке взорвался газ. Есть погибшие (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Подмосковье   бытовой газ   взрыв газа   видео   дом   неисправное оборудование   разрушение   ступино   
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По предварительной версии причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование.


Сегодня, 11 апреля, в 5:54 по московскому времени в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Ступино взорвался бытовой газ. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. В квартире, где произошел взрыв, также ударной волной снесены внутренние перегородки. Пострадали и другие квартиры в этом и соседнем подъездах: где-то перекосило стены, где-то выбило окна.

Так выглядит дом сейчас.


А это то, что осталось от одной из квартир.


В настоящее время спасатели заняты разбором завалов и ликвидаций последствий взрыва. К этой работе привлечены 59 человек и 20 единиц техники. Все жильцы, находившиеся в доме, эвакуированы.



По последним данным при взрыве погибло 2 человека, есть пострадавшие.


По предварительной версии причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование. Прокуратура начала проверку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Подмосковье   бытовой газ   взрыв газа   видео   дом   неисправное оборудование   разрушение   ступино   
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3  комментария
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
это - хлопок!
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6k
Sergey 21 минуту назад
все эти пятиэтажки в захолустье с определенным контингентом, это как бомба замедленного действия...
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841
idhr 53 минуты назад
... или кому-то нужен, за чем-то, этот участок, а жители, почему-то, не хотят переезжать по ренновации туда куда им предлагают. Понимаю, казалось бы, и так балашиха, скажите вы, куда уж ещё то, но на самом деле и в пределах балашихи могут быть более козырные, и менее козырные территории. Удобнее по транспорту например ...
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