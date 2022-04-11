В подмосковной пятиэтажке взорвался газ. Есть погибшие

Сегодня, 11 апреля, в 5:54 по московскому времени в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Ступино взорвался бытовой газ. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. В квартире, где произошел взрыв, также ударной волной снесены внутренние перегородки. Пострадали и другие квартиры в этом и соседнем подъездах: где-то перекосило стены, где-то выбило окна.

Так выглядит дом сейчас.