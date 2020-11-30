Суп харчо — лучшие рецепты

Знаменитый острый суп харчо – гордость национальной грузинской кухни. В этом блюде смешались пряности, орехи, бульон на говядине, тклапи и рис. По консистенции суп получается густым и наваристым. Уникальный состав делает его очень сытным и ароматным.
Благодаря этому, он завоевал важное место в сокровищнице блюд не только в Грузии, но и в других странах. Особенно популярным он становится в холодные дни. За счет пряности, остроты и жирности он обладает согревающим эффектом.
В переводе с грузинского слово «харчо» означает «говяжий суп». В далекие времена, таким словом называли говядину с грецкими орехами, в тандеме с сушеным сливовым пюре. Вариации приготовления этого блюда — разнообразные. В Северных и Восточных регионах Грузии есть свои рецепты, отличные от традиционного, в которых добавляют в блюдо другие продукты. Таким образом, можно выбрать рецепт согласно вашим предпочтениям. Однако, какие бы продукты не использовали в приготовлении харчо, базовые компоненты не меняются — сливы, говядина и тертые грецкие орехи. Этот набор остается неизменным. Освоив рецепт приготовления, можно устроить домашний грузинский ресторан.
В этой статье детально разберемся, как приготовить гордость национальной грузинской кухни – суп харчо.
Харчо классический рецепт
Ингредиенты:
- Говяжье мясо на кости 600-700 гр.
- Картофель — 3 шт.
- Рис — 50 гр.
- Головки репчатого лука — 2 шт.
- Чеснок — 4-5 зубчиков.
- Томатная паста — 4 ст. ложки.
- Хмели-сунели — 3 ч. ложки.
- Соль, черный молотый перец, растительное масло — по вкусу.
Приготовление:
- Налив в ёмкость (кастрюлю) примерно 2,5 литров холодной воды (либо кипяток, чтобы получить более мягкое отварное мясо) и выложив в неё говяжью кость, ставим закипать на огонь сильной интенсивности, после чего который немедленно переводим в слабый (для крепости бульона).
- По мере закипания содержимого ёмкости, по-быстрому убираем пену (и не раз, добиваясь будущей прозрачности харчо), добавляем соль и сбавляем огонь. Варим мясо на косточке до готовности (ориентировочно — часа 1,5, чуть больше).
- Пока суть да дело, готовим томатную поджарку для супа, для начала почистив и измельчив для неё лук. Нарезанные овощи немножко обжариваем на постном масле.
- К ним докладываем томатную пасту, насыпаем черный перец и хмели-сунели. Перемешав, обжариваем ещё порядка 5 минут.
- Непосредственно перед сбрасыванием риса в содержимое кастрюли, промываем его и заливаем минут на 20-25 теплой водой.
- Готовую говяжью кость вынимаем из кастрюли, «состригаем» с неё мясо, режем на куски и возвращаем откуда взяли.
- В получившееся докладываем рис, ёмкость ставим на огонь.
- Пока варится рис, нарезаем картошку кубиками, предварительно помыв и очистив эти овощи.
- Минут через 10 после отправки риса к будущему харчо туда же добавляем картофель, варим содержимое минут 5.
- Затем в него выкладываем томатную поджарку и измельченный чеснок, дожидаясь полного окончания процесса варки ещё порядка минут 10.
- Готовый суп харчо сдабриваем ложечкой сметаны и вместе с черным хлебушком подаём к столу с полной уверенностью, что аппетит точно будет приятным. Желаете что-нибудь ещё с восточным акцентом? Люля-кебаб из курицы подойдёт?
Харчо из свинины
Суп харчо одно из самых любимых первых блюд. Предлагаю свой рецепт этого замечательного супа. Ароматный и сытный харчо — украшение праздничного обеда.
Ингредиенты:
(рассчитаны на 6 порций, время готовки — 1 час 10 минут)
- Мясо свинины — 600 гр.
- Питьевая вода — 2,5 литра.
- Картофель – 2-3 шт.
- Репчатый лук – 2 головки.
- Рис – 100 гр.
- Чеснок – 1 головка.
- Помидоры — 3-4 шт.(или томатная паста – 2 ч. ложки)
- Приправа хмели-сунели – добавлять по вкусу.
- Масло растительное — 3 гр.
- Зелень, красный перец и соль – добавлять по вкусу.
Приготовление:
- Мясо промываем и нарезаем кубиками примерно 3х3 см.
- Затем заливаем его холодной водой и даем закипеть. Не забывайте снимать пену с поверхности воды. Варим мясо на самом маленьком огне примерно 40 минут с накрытой крышкой.
- Очищаем и моем репчатый лук, после чего нарезаем его кубиками.
- Очищаем, промываем и нарезаем кубиками картофель (если нет желания, то его можно и не добавлять).
- Как следует промываем рис.
- Как только свариться мясо, добавляем к нему рис, репчатый лук и картофель (добавлять по желанию). Варим примерно 15-20 минут.
- В это время кипятим чайник и этим кипятком заливаем помидоры на 1 минуту. Далее воду сливаем и снова заливаем помидоры, но только на этот раз холодной водой. Даем постоять 5 минут и начинаем снимать с томатов кожицу.
- Томаты без кожи натираем на терке или мелко измельчаем ножом.
- Разогреваем сковороду. Наливаем в нее растительное масло и тушим измельченные помидоры на среднем огне 5-7 минут при постоянном помешивании.
- Выкладываем помидоры в суп, солим и перчим, затем добавляем специи и варим еще примерно 5 минут.
- Зелень моем и мелко нарезаем.
- Чистим и мелко нарезаем чеснок, после чего вместе с зеленью добавляем его в суп.
- Суп харчо из свинины накрываем крышкой и снимаем с огня. Даем настояться в течение 15-20 минут.
Суп харчо из свинины можно подавать на стол! Приятного вам аппетита!
Харчо из баранины
Ингредиенты:
- Бараньи ребрышки — 500 гр.
- Рис — 1 стакан.
- Морковь — 2 шт.(средние)
- Лук — 2 шт.
- Томатная паста — 4 ст. ложки.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Черный перец, лавровый лист — по вкусу.
- Зелень, соль — по вкусу.
Приготовление:
- Порезать бараньи ребрышки по мясу, отделив их друг от друга. В кастрюлю 3 литра заливаем 2 литра холодной воды, опускаем туда наши ребрышки, ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем пенку, делаем огонь меньше, что бы было слабое кипение воды.
- Очищаем лук 1 шт. и морковь 1 шт. целиком помещаем к кипящим ребрышкам. И варим в течении 1,5 часов на маленьком огне.
- По прошествии времени, вынимаем лук и морковь из бульона. А в замен добавляем в бульон черный перец горошек и лавровый лист.
- Оставшеюся луковицу и морковь мелко нарезаем, легко обжариваем на большом огне 3 минуты, добавляем томатную пасту и тушим еще 2 минуты. Этот состав добавляем к нашим ребрышкам. Промываем рис и тоже добавляем к ребрышкам. Варим все это на медленном огне 15 минут периодически помешивая.
- Готовому супу харчо даем настоятся 20 минут, затем добавляем мелко нарезанный чеснок и зелень.
Приятного аппетита!
Харчо из курицы
Сегодня приготовим всем известное первое блюдо, пришедшее к нам из Грузии – суп харчо из курицы.
Классический вариант приготовления этого блюда — на говяжьем бульоне с добавлением большого количества различных специй, однако суп харчо, приготовленный на курице, получается не менее вкусным и подойдет для ежедневного рациона. К такому супчику на второе стоит приготовить запеканку из куриного фарша и картофеля
Ингредиенты:
- Курица — 1 шт.
- Рис — 0,5 стакана.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Томатная паста — 0,5 стакана.
- Хмели-сунели, кинза, гвоздика, шафран — по вкусу.
- Черный перец, соль — по вкусу.
Приготовление:
- При приготовлении супа харчо, из курицы или на говяжьем бульоне, Вы можете добавлять и другие любимые специи. Если блюдо готовить только для взрослых – не помешает и горький перец.
Отварите заранее куриный бульон, лучше готовить на домашней курице, тогда харчо из курицы будет еще более ароматным и сытным.
- Отварите рис до готовности.
- Измельчите луковицу с чесноком и обжарьте их на любом жире до готовности. Если Вы готовите с горьким перцем, тогда измельчите его и добавьте к обжаренному луку и чесноку.
- Добавляем томатную пасту, измельченную зелень и все специи. Все хорошо перемешиваем и держим на медленном огне пару минут.
- Разберите отваренную курицу на кусочки и поместите их в бульон, добавьте рис и в уже практически готовое харчо из курицы добавьте зажарку. Доведите до кипения и можно выключать.
Подавайте харчо из курицы со свежей зеленью и кинзой. Дайте готовому блюду немного постоять. Чтобы оно могло как следует напитаться специями.
Харчо из говядины
Суп харчо из говядины — это очень сытный суп, который в обед просто необходим. Невероятно вкусный, наваристый и ароматный суп усилит ваш аппетит и будет очень полезным для вашего организма. Суп харчо приготовленный из говядины получится не таким жирным, как из свинины, что делает его вкус очень приятным, а для организма еще и полезным.
Ингредиенты:
- Говяжья грудинка 500 гр.
- Луковицы — 3 шт.
- Помидоры — 500 гр.
- Рис — 100 гр.
- Грецкие орехи — 50 гр.
- Растительное масло — 2 ст. ложки.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Красный острый перец — 0,5 стручка.
- Укроп, петрушка, кинза — по вкусу.
- Лавровые листы — 2 шт.
- Душистый перец — 4 горошины.
- Хмели-сунели — 1 ч. ложка.
- Соль — по вкусу.
- Вода — 2-2,5 литра.
Приготовление:
- Говядину помойте, удалите пленки и жилы и нарежьте небольшими порционными кусочками. Мясо залейте водой, поставьте на огонь, доведите до кипения и снимите пену. Варите говядину 1,5-2 часа.
- Подготовьте овощи. Помидоры пробланшируйте 2-3 минуты и снимите шкурку. Измельчите помидоры блендером. Лук очистите и мелко порежьте.
- В отдельную кастрюлю положите лук, добавьте растительное масло (можно использовать жир, снятый с мясного бульона) и , помешивая, тушите на среднем огне 10 минут.
- Переложите мясо из бульона в кастрюлю с луком и тушите под крышкой 15-20 минут.
- Добавьте к мясу с луком помидоры и тушите 10-15 минут.
- Бульон процедите, влейте в мясо и доведите до кипения.
- Добавьте в суп харчо рис, перемешайте и варите 10-15 минут.
- Помойте и нарежьте зелень.
- Измельчите чеснок.
- Ядра грецких орехов слегка обжарьте на сухой сковороде до появления характерного запаха и очистите от шкурки. Разотрите орехи в ступке до однородной пасты.
- Добавьте в суп харчо чеснок, орехи, острый перец, хмели-сунели, душистый перец, лавровый лист, соль и варите 7-10 минут.
- Добавьте зелень петрушки, кинзу, укроп и варите еще 2-3 минуты.
Суп харчо из говядины готов! Но перед подачей дайте супу харчо настояться 5 минут.
Харчо по грузински
В супе харчо достаточно много грузинских специй, что делает его визитной карточкой этого народа. Приготовить это блюдо наспех точно не получится. Необходимо ответственно подойти к выбору ингредиентов и тщательно изучить секреты приготовления супа харчо.
Изысканность и утонченность грузинской кухни подарила супу харчо невероятный вкус. Грузины по праву могут гордиться многогранностью национальных блюд. Все это достигается благодаря наличию специфических трав и специй. В отличие от жителей гор, которые привыкли добавлять баранину, в супе харчо используется молодая говядина.
Ингредиенты:
- Говядина — 500 гр.
- Чеснок — 2-3 зубчика.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 2 шт.
- Рис — 3 столовые ложки.
- Петрушка, кинза, укроп — по вкусу.
- Пюре ткемали.
- Ядра грецких орехов.
- Соль, черный молотый перец, хмели-сунели.
Приготовление:
- Приготовьтесь к тому, что приготовление супа харчо займет у вас много времени. Спешка тут ни к чему.
- Говядину лучше взять на косточке. Хорошо промойте ее и дайте стечь.
- Налейте в большую кастрюлю полтора литра воды. Опустите в нее мясо и дайте закипеть. Снимите верхнюю пену и переключитесь на медленный огонь. Говядину варим несколько часов. Она должна дать бульону хороший навар.
- Достаем мясо и измельчаем на небольшие куски и возвращаем обратно в бульон.
- Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Морковь в Грузии не добавляют, так что ее применение на ваше усмотрение.
- Положите две столовые ложки пюре ткемали на два литра супа. Если вы хотите добавить блюду цвета, положите одну столовую ложку томатной пасты.
- Положите лук и морковь.
- Обжарьте на сухой сковороде ядра орехов и измельчите их в ступе с чесноком. Добавьте в кастрюлю.
- Засыпьте рис и варите до приготовления.
- Только теперь добавляем соль и специи. Порежьте зелень и дайте ей прокипеть пару минут до выключения огня.
Суп харчо хорошо употреблять с лавашем.
Приятного аппетита!
Харчо классический с рисом и картофелем
Национальный грузинский суп из говядины (баранины), кислой сливы ткемали (алычи) и риса с обилием приправ, специй, зелени. Из-за густой консистенции харчо напоминает рагу, иногда его даже относят ко вторым блюдам. В домашних условиях сливу заменяют помидорами или пастой, а для большей сытности добавляют картофель.
Харчо с картошкой, рисом и помидорами прижился в русской кухне, мы рассмотрим технологию его приготовления. Весь процесс займет около полутора часов, получится 6 стандартных порций.
Ингредиенты:
- Говядина или баранина(грудинка) – 500 гр.
- Рис(не пропаренный) – 4 ст. ложки.
- Картофель – 2 шт. средних размеров.
- Вода – 2,5 литра.
- Помидоры – 400 гр. (или 4 ст. ложки томатного соуса).
- Репчатый лук – 2 шт.
- Растительное масло – 2 ст. ложки.
- Чеснок – 1 зубчик.
- Укроп, петрушка, кинза – по вкусу.
- Черный душистый перец, базилик, лавровый лист, хмели-сунели – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Приготовление:
- Мясо помыть, просушить, нарезать кубиками 2-3 см.
- Кубики сложить в кастрюлю. Залить водой, довести до кипения, затем варить на медленном огне под крышкой 60-90 минут, периодически снимая пену с поверхности, иначе бульон получится мутным.
- Пока варится мясо замочить рис в теплой воде. Картошку нарезать кубиками 1-2 см. Лук порубить на мелкие кусочки или натереть на терке. Измельчить чеснок.
- Залить помидоры кипятком на 60 секунд, после чего поместить их в холодную воду и снять кожуру. Почищенные томаты нарезать мелкими кубиками как картошку.
- Обжарить лук в растительном масле до золотистого цвета (2-3 минуты) постоянно помешивая. Добавить половину измельченных помидоров. Протушить 5-7 минут.
- Когда мясо будет готово добавить в кастрюлю рис, картошку и оставшуюся половину помидоров.
- Варить харчо до готовности риса и картофеля (примерно 15-20 минут пока не закипит).
- Добавить в кастрюлю с супом, сделанную на 5-м этапе поджарку, соль и специи. Варить еще 5-10 минут.
- Выключить огонь, внести чеснок и зелень. Дать настояться 5-7 минут.
Харчо в мультиварке
Побалуйте прямо сегодня своих домочадцев грузинским супчиком и приготовьте для них ароматное, свежее, насыщенное харчо в мультиварке!
Ингредиенты:
- Говядина (ребрышки) — 0,5 кг.
- Ядра грецких орехов — 100 гр.
- Рис (не ошпаренный) — 250 гр.
- Лук репчатый (среднего размера) — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Соус ткемали — 100 гр.
- Томаты — 3 шт. среднего размера.
- Вода — 2 литра.
- Масло подсолнечное — 2 ст. ложки.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Красный перец (молотый) — 1 ч. ложка.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу.
- Петрушка — 1 пучок.
- Приготовление:
Приготовление:
- Хорошо промываем рис и овощи, очищаем от кожуры (в том числе и томаты).
- Нарезаем мелко лук; картошку режем небольшими кубиками или пластинками. Измельчаем грецкие орехи.
- Наливаем в мультиварочную чашу масло и подключаем режим «Выпечка». Нарезку из лука отправляем вместе с говяжьими ребрышками обжариваться. Длительность процесса — 15 минут.
- Переключаем мультиварку на режим «Тушение» или «Суп» (в зависимости от модели устройства) на 1 час и добавляем туда: рис, картошку, помидоры, кладем лавровый лист, орехи, перец, соль. Заливаем все это двумя литрами воды.
- За 15 минут до истечения запрограммированного времени нужно добавить мелко порезанный (или выдавленный) чеснок и соус ткемали.
- После сигнала дайте супу харчо немного настояться в режиме подогрева: минут 10-15 будет достаточно.
- Теперь можно разливать по тарелкам. Обязательно каждую порцию обильно снабжаем нарезанной петрушкой. Кушать обязательно с лавашем!!
Харчо постный рецепт
Порций: 6
Время приготовления: 50 мин.
Калорийность 1 порции: 302 ккал
Ингредиенты:
- Рис — 1/2 стакана.
- Картофель — 2 шт.
- Лук репчатый — 3-4 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика.
- Грецкие орехи толченые — 1/2 стакана.
- Томат-паста (или ткемали, или гранатовый сок) — 1/2 стакана.
- Растительное масло для жарки.
- Лавровый лист, душистый перец — по вкусу.
- Базилик, корень петрушки — по вкусу.
- Красный молотый перец, корица, хмели-сунели — по вкусу.
- Свежая зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель вымыть, отварить в мундире, очистить, нарезать мелкими кубиками. Морковь очистить, нарезать мелкими кубиками.
- Лук очистить, нарезать некрупными кубиками. Чеснок очистить, нарезать зубчики кружочками. Или, расплющив зубчики чеснока плоской стороной лезвия ножа, мелко нарубить. Зелень вымыть, мелко нарубить.
- Разогреть в сотейнике растительное масло, обжарить на нем в течение 5-7 мин. томат-пасту.
- Добавить в томат-пасту нарезанные лук и чеснок. Обжарить овощи вместе с томат-пастой до полуготовности.
- Добавить в сотейник нарезанную морковь, орехи, специи. Продолжать, интенсивно помешивая, обжаривать еще в течение 3-5 мин.
- Залить поджарку 2-3 л кипящей воды, добавить рис. Варить до готовности риса. Затем положить в сотейник картофель, дать закипеть, снять с огня. Добавить в харчо измельченный чеснок и свежую зелень. Дать настояться как минимум полчаса, постный суп харчо готов, приятного аппетита!
Суп харчо видео рецепт
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Ты еще про хаш из молодого цыпленка не читал :-)
Читаем Вильяма Похлёбкина, просвещаемся:
Харчо - суп из говядины с рисом и грецкими орехами на специальной кислой основе - тклапи, (полуфабрикат, приготовляемый из сливы ткемали, загущенное на солнце сливовое пюре). Сочетание мягкого, нежного вкуса говяжьего бульона и нейтрального риса с нерезкой естественной кислотой тклапи и пряной зеленью заправки и слегка вяжущим ароматом орехов создает характерный вкус и запах супа-харчо. Летом тклапи можно заменять свежей алычой (ткемали), а говядину - грудинку и рульку - нельзя уже ничем заменять, ибо само полное грузинское название харчо - "дзрохис хорци харшот" означает "суп из говядины" или, точнее, "говяжье мясо для харчо".
При недостатке тех или иных продуктов для харчо возможны лишь естественные замены: вместо кислоты тклапи и алычи - помидоры или сок лимона; вместо базилика и кинзы - зелень сельдерея и укропа. Эти замены допустимы, ибо они не изменяют самого характера харчо. Только пряной зелени должно быть много, по крайней мере 1/4 стакана. Следует помнить, что любые заменители тклапи, кроме соков, т. е. свежие помидоры и алычу, вводят в харчо за 15 мин до готовности. Пряности закладывают трижды в процессе приготовления.
Состав продуктов для харчо: 2-2,5 л воды, 500 г говяжьей грудинки или рульки, 4 луковицы, 0,5 стакана риса, 1 -1,5 стакана растертого тклапи или 2 ст. ложки соуса ткемали, или 10 шт. свежей алычи, или 100 г свежего гранатового сока (четверть стакана), 2 ч. ложки хмели-сунели, 0,5 ч. ложки семян кориандра, 4-5 зубчиков чеснока, 1 корень петрушки, 2 ст. ложки зелени петрушки, 0,5 ст. ложки зелени базилика или сельдерея, 10 раздавленных горошин черного перца, 0,5 ч. ложки красного перца, 0,5 стакана грецких орехов, 1 ст. ложка кукурузной или пшеничной муки, 3 лавровых листа, 1 ст. ложка зелени кинзы, 1 щепотка кардобенедикта (имеретинского шафрана).
Харчо - суп из говядины с рисом и грецкими орехами на специальной кислой основе - тклапи (полуфабрикат, приготовляемый из сливы ткемали, - загущённое на солнце сливовое пюре). Сочетание мягкого, нежного вкуса говяжьего бульона и нейтрального вкуса риса с нерезкой естественной кислотой тклапи, пряной зеленью заправки и слегка вяжущим ароматом орехов создаёт характерный вкус и запах супа-харчо. Летом тклапи можно заменить свежей алычой (ткемали), а говядину - грудинку и рульку - нельзя уже ничем заменить, ибо само полное грузинское название харчо - «дзрохис хорци харшот» - означает «суп из говядины», или, точнее, «говяжье мясо для харчо».
При недостатке тех или иных продуктов для харчо возможны лишь естественные замены: вместо кислоты тклапи и алычи - помидоры или сок лимона; вместо базилика и кинзы - зелень сельдерея и укропа. Эти замены допустимы, ибо они не изменяют самого характера харчо. Только пряной зелени должно быть много, по крайней мере 1/4 стакана. Следует помнить, что любые заменители тклапи, кроме соков, т. е. свежие помидоры и алычу, вводят в харчо за 15 мин до готовности. Пряности закладывают трижды в процессе приготовления.
Состав продуктов для харчо:
1 - 2,5 л воды
500 г говяжьей грудинки или рульки
4 луковицы
0,5 стакана риса
1 - 1,5 стакана растёртого тклапи, или 2 ст. ложки соуса ткемали, или 10 шт. свежей алычи, или 100 г свежего гранатового сока (четверть стакана)
2 ч. ложки хмели-сунели
0,5 ч. ложки семян кориандра
4 - 5 зубчиков чеснока
1 корень петрушки
2 ст. ложки зелени петрушки
0,5 ст. ложки зелени базилика или сельдерея
10 раздавленных горошин чёрного перца
0,5 ч. ложки красного перца
0,5 стакана грецких орехов
1 ст. ложка кукурузной или пшеничной муки
3 лавровых листа
1 ст. ложка зелени кинзы
1 щепотка кардобенедикта (имеретинского шафрана)сё