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Суп харчо — лучшие рецепты

Суп харчо — лучшие рецепты (10 фото + 2 видео)

Автор:
30 ноября 2020 11:20
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   готовка   еда   суп   суп харчо   фото   харчо   
693
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Знаменитый острый суп харчо – гордость национальной грузинской кухни. В этом блюде смешались пряности, орехи, бульон на говядине, тклапи и рис. По консистенции суп получается густым и наваристым. Уникальный состав делает его очень сытным и ароматным.

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Метки: видео   готовка   еда   суп   суп харчо   фото   харчо   
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20k
Vazari 54 минуты назад
"В переводе с грузинского слово «харчо» означает «говяжий суп»."-неправда. "Харчо"-если и можно перевести, то , как "варево" и говядина там рядом не стоит. Суп на грузинском-цвниани, но большинство грузин называют суп-"супи". Вот такая калька с русского языка.
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Агасфер Vazari 47 минут назад

Ты еще про хаш из молодого цыпленка не читал :-)
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657
SuB 13 минут назад
https://www.litmir.me/br/?b=82776&p=68https://www.litmir.me/br/?b=82776&p=68
Читаем Вильяма Похлёбкина, просвещаемся:
Харчо - суп из говядины с рисом и грецкими орехами на специальной кислой основе - тклапи, (полуфабрикат, приготовляемый из сливы ткемали, загущенное на солнце сливовое пюре). Сочетание мягкого, нежного вкуса говяжьего бульона и нейтрального риса с нерезкой естественной кислотой тклапи и пряной зеленью заправки и слегка вяжущим ароматом орехов создает характерный вкус и запах супа-харчо. Летом тклапи можно заменять свежей алычой (ткемали), а говядину - грудинку и рульку - нельзя уже ничем заменять, ибо само полное грузинское название харчо - "дзрохис хорци харшот" означает "суп из говядины" или, точнее, "говяжье мясо для харчо".

При недостатке тех или иных продуктов для харчо возможны лишь естественные замены: вместо кислоты тклапи и алычи - помидоры или сок лимона; вместо базилика и кинзы - зелень сельдерея и укропа. Эти замены допустимы, ибо они не изменяют самого характера харчо. Только пряной зелени должно быть много, по крайней мере 1/4 стакана. Следует помнить, что любые заменители тклапи, кроме соков, т. е. свежие помидоры и алычу, вводят в харчо за 15 мин до готовности. Пряности закладывают трижды в процессе приготовления.

Состав продуктов для харчо: 2-2,5 л воды, 500 г говяжьей грудинки или рульки, 4 луковицы, 0,5 стакана риса, 1 -1,5 стакана растертого тклапи или 2 ст. ложки соуса ткемали, или 10 шт. свежей алычи, или 100 г свежего гранатового сока (четверть стакана), 2 ч. ложки хмели-сунели, 0,5 ч. ложки семян кориандра, 4-5 зубчиков чеснока, 1 корень петрушки, 2 ст. ложки зелени петрушки, 0,5 ст. ложки зелени базилика или сельдерея, 10 раздавленных горошин черного перца, 0,5 ч. ложки красного перца, 0,5 стакана грецких орехов, 1 ст. ложка кукурузной или пшеничной муки, 3 лавровых листа, 1 ст. ложка зелени кинзы, 1 щепотка кардобенедикта (имеретинского шафрана).
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657
SuB 19 минут назад
Всё муйня, переделывай!
Харчо - суп из говядины с рисом и грецкими орехами на специальной кислой основе - тклапи (полуфабрикат, приготовляемый из сливы ткемали, - загущённое на солнце сливовое пюре). Сочетание мягкого, нежного вкуса говяжьего бульона и нейтрального вкуса риса с нерезкой естественной кислотой тклапи, пряной зеленью заправки и слегка вяжущим ароматом орехов создаёт характерный вкус и запах супа-харчо. Летом тклапи можно заменить свежей алычой (ткемали), а говядину - грудинку и рульку - нельзя уже ничем заменить, ибо само полное грузинское название харчо - «дзрохис хорци харшот» - означает «суп из говядины», или, точнее, «говяжье мясо для харчо».

При недостатке тех или иных продуктов для харчо возможны лишь естественные замены: вместо кислоты тклапи и алычи - помидоры или сок лимона; вместо базилика и кинзы - зелень сельдерея и укропа. Эти замены допустимы, ибо они не изменяют самого характера харчо. Только пряной зелени должно быть много, по крайней мере 1/4 стакана. Следует помнить, что любые заменители тклапи, кроме соков, т. е. свежие помидоры и алычу, вводят в харчо за 15 мин до готовности. Пряности закладывают трижды в процессе приготовления.

Состав продуктов для харчо:

1 - 2,5 л воды

500 г говяжьей грудинки или рульки

4 луковицы

0,5 стакана риса

1 - 1,5 стакана растёртого тклапи, или 2 ст. ложки соуса ткемали, или 10 шт. свежей алычи, или 100 г свежего гранатового сока (четверть стакана)

2 ч. ложки хмели-сунели

0,5 ч. ложки семян кориандра

4 - 5 зубчиков чеснока

1 корень петрушки

2 ст. ложки зелени петрушки

0,5 ст. ложки зелени базилика или сельдерея

10 раздавленных горошин чёрного перца

0,5 ч. ложки красного перца

0,5 стакана грецких орехов

1 ст. ложка кукурузной или пшеничной муки

3 лавровых листа

1 ст. ложка зелени кинзы

1 щепотка кардобенедикта (имеретинского шафрана)сё
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