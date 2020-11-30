Суп харчо — лучшие рецепты

Благодаря этому, он завоевал важное место в сокровищнице блюд не только в Грузии, но и в других странах. Особенно популярным он становится в холодные дни. За счет пряности, остроты и жирности он обладает согревающим эффектом.

В переводе с грузинского слово «харчо» означает «говяжий суп». В далекие времена, таким словом называли говядину с грецкими орехами, в тандеме с сушеным сливовым пюре. Вариации приготовления этого блюда — разнообразные. В Северных и Восточных регионах Грузии есть свои рецепты, отличные от традиционного, в которых добавляют в блюдо другие продукты. Таким образом, можно выбрать рецепт согласно вашим предпочтениям. Однако, какие бы продукты не использовали в приготовлении харчо, базовые компоненты не меняются — сливы, говядина и тертые грецкие орехи. Этот набор остается неизменным. Освоив рецепт приготовления, можно устроить домашний грузинский ресторан.

В этой статье детально разберемся, как приготовить гордость национальной грузинской кухни – суп харчо.