Турчанка вышла замуж за своего бывшего, который облил ее кислотой

Выжившая после нападения девушка рассказала полиции о том, что произошло, и Казим арестовали. Затем он, как сообщается, засыпал ее посланиями с выражениями любви и извинениями, умоляя о прощении.



Пострадавшая даже на короткое время согласилась отозвать свою жалобу, написав: "Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдал себя ему. Я его очень люблю, он меня очень любит". Однако после массовой негативной реакции в социальных сетях она заявила, что поняла, что ошибалась, и попросила своего адвоката восстановить жалобу.



В результате ее бывший парень был приговорен к 13 годам и шести месяцам лишения свободы за нападение.