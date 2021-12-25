Турчанка вышла замуж за своего бывшего, который облил ее кислотой

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20-летняя жительница Турции Берфин Озек вышла замуж за человека, который два года назад облил ее кислотой, в результате чего она осталась обезображенной и почти слепой. Ее бывший бойфренд Казим Озан Селтик получил 13 с половиной лет тюрьмы, но был освобожден досрочно из-за некоторых изменений в законе.
Выйдя из заключения, он сразу делал предложение своей жертве. Самое поразительное, что она ответила согласием.
Казим облил Берфин кислотой после того, как в 2019 году их отношения закончились. Он был с этим не согласен и сказал, что если она не достанется ему, то лучше пусть не достается никому.
Казим облил Берфин кислотой после того, как в 2019 году их отношения закончились. Он был с этим не согласен и сказал, что если она не достанется ему, то лучше пусть не достается никому.
Выжившая после нападения девушка рассказала полиции о том, что произошло, и Казим арестовали. Затем он, как сообщается, засыпал ее посланиями с выражениями любви и извинениями, умоляя о прощении.
Пострадавшая даже на короткое время согласилась отозвать свою жалобу, написав: "Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдал себя ему. Я его очень люблю, он меня очень любит". Однако после массовой негативной реакции в социальных сетях она заявила, что поняла, что ошибалась, и попросила своего адвоката восстановить жалобу.
В результате ее бывший парень был приговорен к 13 годам и шести месяцам лишения свободы за нападение.
Пострадавшая даже на короткое время согласилась отозвать свою жалобу, написав: "Мне неудобно, что он находится там в четырех стенах. Мы написали друг другу много писем. Я отдал себя ему. Я его очень люблю, он меня очень любит". Однако после массовой негативной реакции в социальных сетях она заявила, что поняла, что ошибалась, и попросила своего адвоката восстановить жалобу.
В результате ее бывший парень был приговорен к 13 годам и шести месяцам лишения свободы за нападение.
Но недавнее изменение в законе привело к тому, что он был освобожден с испытательным сроком. Получается, что из всего срока он отбыл два года - крайне мало.
После освобождения Казим сразу же сделал предложение Берфин, и она согласилась. Свадьба состоялась в начале декабря.
По поводу этого события отец Берфина, Ясар Озек, сказал следующее: "Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее много лет, и теперь все это напрасно".
После освобождения Казим сразу же сделал предложение Берфин, и она согласилась. Свадьба состоялась в начале декабря.
По поводу этого события отец Берфина, Ясар Озек, сказал следующее: "Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее много лет, и теперь все это напрасно".
Адвокат Рамазан Эрдоган объяснил произошедшее так: "Подсудимый стал осужденным после утверждения приговора. Учитывая период его заключения, он имел право попасть в тюрьму открытого типа по истечении срока, который он должен был провести в тюрьме закрытого типа. Однако из-за пандемии осужденные считаются находящимися в отпуске из тюрьмы открытого типа до 31 мая 2022 года. Освобождение подсудимого не имеет ничего общего с его браком с Берфин. Решение окончательное. Если бы не пандемия, он бы продолжал отбывать наказание в тюрьме открытого типа".
Пара пока не ответила на резкую критику, которую они получили в социальных сетях. Женщине пророчат еще большие мучения, ее жалеют, но говорят, что она выбрала этот путь сама.
Пара пока не ответила на резкую критику, которую они получили в социальных сетях. Женщине пророчат еще большие мучения, ее жалеют, но говорят, что она выбрала этот путь сама.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Турция вот это да! вот это поворот вышла замуж ничего себе облил кислотой удивительное рядом
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Шо один,шо другая,шо законодатели : получается, что если б она не подала жалобу,то он не сел бы за причинение тяжкого увечья ?!
Это вам не вес согнать, это на всю жизнь. Кому она нужна? вам? не думаю.
Может как то у неё жизнь и наладиться.
Из тюрьмы он вышел.
Осталось грамотно избавиться от мадам.
В лучшем случае - развод