FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8242 поста • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Турчанка вышла замуж за своего бывшего, который облил ее кислотой

Турчанка вышла замуж за своего бывшего, который облил ее кислотой (4 фото)

Автор:
25 декабря 2021 15:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Турция   вот это да!   вот это поворот   вышла замуж   ничего себе   облил кислотой   удивительное рядом   
790
4
20-летняя жительница Турции Берфин Озек вышла замуж за человека, который два года назад облил ее кислотой, в результате чего она осталась обезображенной и почти слепой. Ее бывший бойфренд Казим Озан Селтик получил 13 с половиной лет тюрьмы, но был освобожден досрочно из-за некоторых изменений в законе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Турция   вот это да!   вот это поворот   вышла замуж   ничего себе   облил кислотой   удивительное рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Михалыч Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
vijilante Полчаса назад
Зверьё черножопое.
Шо один,шо другая,шо законодатели : получается, что если б она не подала жалобу,то он не сел бы за причинение тяжкого увечья ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 47 минут назад
"20 лет,ума нет-и не будет".......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пастор Шланг 47 минут назад
Алла, я в бар!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кира Час назад
Дура или мазохистка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир Час назад
Хана бабенции, он её точно грохнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 2 часа назад
Надеюсь, что она ему яйца отрежет теперь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 3 часа назад
У зверьков своя атмосфера. Нам их не понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maddy8 3 часа назад
Товарищи моралисты, почему же ВЫ не предложили этой девушке руку и сердце? Тоже мне: не судите...
Это вам не вес согнать, это на всю жизнь. Кому она нужна? вам? не думаю.
Может как то у неё жизнь и наладиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Мурчелло Maddy8 2 часа назад
Бабы мстительны.Может и письку ночью отрезать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки 3 часа назад
если человек дурак - то это на всю жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tim_G 3 часа назад
Какие-то племена выбивают зубы, этот дикарь облил кислотой - значит любит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
690
Mixan 3 часа назад
ДУРА !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
parallax 3 часа назад
Теперь она будет мстить ему всю оствшуюся жизнь. И это хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Гидразин 3 часа назад
Даже незнаю что хуже, досидеть оставшийся срок, или жениться на ней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали 19 человек, которые не стыдятся странностей своего тела 19 человек, которые не стыдятся странностей своего тела Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет Чистота спасет мир Чистота спасет мир 19 камней и минералов, которые поражают своей необычностью 19 камней и минералов, которые поражают своей необычностью Всякие необычные штуки, которые вас удивят Всякие необычные штуки, которые вас удивят
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33592



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь
2
137
Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь
Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок
1
86
Негр при помощи кулаков совершил добрый поступок
Набирающие популярность в сообществах
Я - православная ведьма!
2
31
Я - православная ведьма!
В Томском тире произошло убийство и самоубийство
0
20
В Томском тире произошло убийство и самоубийство
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#прикол#приколы#знаменитости#аварии#автомир#комментарии#смешные
#Юмор#история#люди#подборка#кот#Россия#автомобили#Ynews#космос#прикольные
#интересно#животные#СССР#ватермарк#кино#интересное#дтп#природа#сарказм#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться