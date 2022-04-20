Жизнь слишком коротка для скучных причёсок

У многих людей подход к стрижкам и причёскам довольно утилитарный — главное, чтобы чёлка не лезла в глаза. А вот некоторые подходят к волосам с куда большим вниманием и фантазией, выбирая крайне неожиданные варианты, которые точно не останутся незамеченными.