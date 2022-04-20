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Жизнь слишком коротка для скучных причёсок

Жизнь слишком коротка для скучных причёсок (17 фото)

Автор:
20 апреля 2022 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   забавно   прическа   фото   чудики   
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У многих людей подход к стрижкам и причёскам довольно утилитарный — главное, чтобы чёлка не лезла в глаза. А вот некоторые подходят к волосам с куда большим вниманием и фантазией, выбирая крайне неожиданные варианты, которые точно не останутся незамеченными.

Например, как насчёт окрашивания с леопардовым принтом или стрижки в виде крысы? И это далеко не самые интересные парикмахерские решения. Вот, убедитесь!


Не так-то просто вот так взять и попрощаться со своими волосами

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Леопардовый принт — вечная классика

Всем нам иногда нужна собственная корона

Когда очень хочется хипстерский хвостик

Иногда тяжело выбрать: короткие или всё же длинные?

Подстригите меня, пожалуйста, в стиле «если бы дабстеп стал причёской»

Это не выглядит как стрижка. Это выглядит как месть.


Немного цвета и анималистичных мотивов

Брат пришёл из салона с вот такой стрижкой

Даже когда начнут отрастать корни, с морковкой будет смотреться гармонично

И снова побриться целиком как-то жалко

Интересно, как выглядит мир сквозь такую причёску

Встретил этого парня в аэропорту и спросил, почему он решил такое сделать

Он ответил: “Просто потому, что я могу!”.


Хорошая причина оставить косичку

Когда в одной причёске хочется совместить всё

Стрижка как неотъемлемая часть всего образа

Неожиданный источник вдохновения

Да, парикмахерам этих ребят явно не бывает скучно!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   волосы   забавно   прическа   фото   чудики   
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