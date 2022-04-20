Жизнь слишком коротка для скучных причёсок

У многих людей подход к стрижкам и причёскам довольно утилитарный — главное, чтобы чёлка не лезла в глаза. А вот некоторые подходят к волосам с куда большим вниманием и фантазией, выбирая крайне неожиданные варианты, которые точно не останутся незамеченными.
Например, как насчёт окрашивания с леопардовым принтом или стрижки в виде крысы? И это далеко не самые интересные парикмахерские решения. Вот, убедитесь!
Не так-то просто вот так взять и попрощаться со своими волосами
Леопардовый принт — вечная классика
Всем нам иногда нужна собственная корона
Когда очень хочется хипстерский хвостик
Иногда тяжело выбрать: короткие или всё же длинные?
Подстригите меня, пожалуйста, в стиле «если бы дабстеп стал причёской»
Это не выглядит как стрижка. Это выглядит как месть.
Немного цвета и анималистичных мотивов
Брат пришёл из салона с вот такой стрижкой
Даже когда начнут отрастать корни, с морковкой будет смотреться гармонично
И снова побриться целиком как-то жалко
Интересно, как выглядит мир сквозь такую причёску
Встретил этого парня в аэропорту и спросил, почему он решил такое сделать
Он ответил: “Просто потому, что я могу!”.
Хорошая причина оставить косичку
Когда в одной причёске хочется совместить всё
Стрижка как неотъемлемая часть всего образа
Неожиданный источник вдохновения
Да, парикмахерам этих ребят явно не бывает скучно!
Источник:
АНТИФИШКИ
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