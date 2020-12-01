Волосы – не зубы, отрастут!

Кардинальная смена имиджа чаще всего начинается с новой причёски. Нередко именно так люди ознаменовывают перемены в своей жизни или просто утоляют жажду экспериментов. И речь идёт не просто о каре у девочек или стрижке под ноль у мальчиков, а о куда более смелых экспериментах!