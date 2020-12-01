Волосы – не зубы, отрастут!

Сказали парикмахеры и взялись за работу...
Кардинальная смена имиджа чаще всего начинается с новой причёски. Нередко именно так люди ознаменовывают перемены в своей жизни или просто утоляют жажду экспериментов. И речь идёт не просто о каре у девочек или стрижке под ноль у мальчиков, а о куда более смелых экспериментах!
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«Зачем, за что?»
Зачастую обладатели подобных стрижек ожидали совсем другого результата. Поэтому им остаётся только посочувствовать.
«Я не знаю, что хуже: то, что делать эту причёску было больновато, или то, что такая идея вообще пришла мне в голову»
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на фото явно кадык торчит у женского пола такого нет .