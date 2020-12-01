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Волосы – не зубы, отрастут!

Волосы – не зубы, отрастут! (19 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: волосы   забавно   люди   подборка   прикол   прическа   фото   юмор   
1239
19
Сказали парикмахеры и взялись за работу...
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Метки: волосы   забавно   люди   подборка   прикол   прическа   фото   юмор   
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6  комментариев
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
подпись с ошибкой "я сделал а потом подумал" должно быть
на фото явно кадык торчит у женского пола такого нет .
подпись с ошибкой "я сделал а потом подумал" должно быть на фото явно кадык торчит у женского пола такого нет .
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589
Андрей Александр Ломовицкий Час назад
Это, скорее всего, просто игра света...
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289k
NAZARETH 59 минут назад
Комментарий к фото
Напомнило...
Напомнило...
Напомнило...
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9k
ss Час назад
У автора нет слов, а мне нравится. Прикольненько так.


У автора нет слов, а мне нравится. Прикольненько так.
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426
... Час назад
Волосы – не зубы, отрастут!
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13k
chichic1 2 часа назад
Комментарий к фото
Это баба или мужик?
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