Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску

Дети — цветы жизни. Но порой малыши доставляют родителям такие хлопоты, что не позавидуешь. За детьми нужен глаз да глаз, и стоит отвернуться или оставить их одних хотя бы на минуточку, как они тут же нашалят.
Разрисуют обои, разольют клей, испачкают мебель, изрежут подушки, стащат у мамы косметику или вынут из шкафа всю одежду. И это еще что! В этом материале мы собрали комичные фото детей, которые вдоволь повеселились с краской, пока взрослые не видели.
Словно один из персонажей «Аватара»
Может быть, его родители часто смотрели этот фильм?
Похоже на кадр из фильма ужасов, а не на комнату маленькой девочки
Кому-то придется делать новый ремонт.
«Мам, это была его идея взять краски, я не виноват»
Им бы перечитать «Мойдодыра».
Двухлетняя девочка залезла в ведро с белой краской, пока её мама была занята ремонтом
Увидев увязшую в краске дочь, молодая женщина пришла в ужас. На вопрос, зачем она это сделала, малышка не смогла найти ответа.
Не стоит оставлять детей без присмотра даже на пять минут
А теперь придется покупать новый телевизор, диван, журнальный столик и менять напольное покрытие.
Помыл пол краской
Но родители, похоже, не оценили его труд.
Просто дети решили, что в гостиной будет лучше смотреться пуфик другого цвета
Похоже, веселье было в самом разгаре в тот момент, когда их застукали
Не стоило оставлять ведро с краской без присмотра
Кажется, она неправильно поняла разрешение воспользоваться компьютером для рисования
То ли ему стыдно, то ли он расстроился, что задуманный рисунок не получился
Краску стоит прятать, и как можно лучше
И крем для обуви лучше убирать в недоступное для детей место
Рисовать на бумаге — это скучно
Куда веселее на себе.
Она просто хотела помочь с ремонтом
Даже с животными детей не стоит оставлять наедине.
Он нашел ведро с краской, и оказалось, что оно легко открывается
Источник:
АНТИФИШКИ
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