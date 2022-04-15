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Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску

Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску (17 фото)

Автор:
15 апреля 2022 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   дети без присмотра   забавно   краска   подборка   фото   
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Дети — цветы жизни. Но порой малыши доставляют родителям такие хлопоты, что не позавидуешь. За детьми нужен глаз да глаз, и стоит отвернуться или оставить их одних хотя бы на минуточку, как они тут же нашалят.

Разрисуют обои, разольют клей, испачкают мебель, изрежут подушки, стащат у мамы косметику или вынут из шкафа всю одежду. И это еще что! В этом материале мы собрали комичные фото детей, которые вдоволь повеселились с краской, пока взрослые не видели.


Словно один из персонажей «Аватара»

Может быть, его родители часто смотрели этот фильм?

×
×

Похоже на кадр из фильма ужасов, а не на комнату маленькой девочки

Кому-то придется делать новый ремонт.

«Мам, это была его идея взять краски, я не виноват»

Им бы перечитать «Мойдодыра».

Двухлетняя девочка залезла в ведро с белой краской, пока её мама была занята ремонтом

Увидев увязшую в краске дочь, молодая женщина пришла в ужас. На вопрос, зачем она это сделала, малышка не смогла найти ответа.

Не стоит оставлять детей без присмотра даже на пять минут

А теперь придется покупать новый телевизор, диван, журнальный столик и менять напольное покрытие.

Помыл пол краской

Но родители, похоже, не оценили его труд.

Просто дети решили, что в гостиной будет лучше смотреться пуфик другого цвета

Похоже, веселье было в самом разгаре в тот момент, когда их застукали

Не стоило оставлять ведро с краской без присмотра

Кажется, она неправильно поняла разрешение воспользоваться компьютером для рисования

То ли ему стыдно, то ли он расстроился, что задуманный рисунок не получился

Краску стоит прятать, и как можно лучше

И крем для обуви лучше убирать в недоступное для детей место

Рисовать на бумаге — это скучно

Куда веселее на себе.

Она просто хотела помочь с ремонтом

Даже с животными детей не стоит оставлять наедине.

Он нашел ведро с краской, и оказалось, что оно легко открывается

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дети   дети без присмотра   забавно   краска   подборка   фото   
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1  комментарий
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AlexG Полчаса назад
Это не дети виноваты, а долб:?№ёбы родители, в принципе которые и расплачиваются за свой долбо%№(бизм!
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