Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску

Разрисуют обои, разольют клей, испачкают мебель, изрежут подушки, стащат у мамы косметику или вынут из шкафа всю одежду. И это еще что! В этом материале мы собрали комичные фото детей, которые вдоволь повеселились с краской, пока взрослые не видели.

Словно один из персонажей «Аватара»

Может быть, его родители часто смотрели этот фильм?