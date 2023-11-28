16 случаев похода в парикмахерскую, которые обернулись для клиентов полным крахом

Поход к парикмахеру может подарить не только положительные впечатления, связанные с удачной сменой имиджа, но и море слёз. Ведь далеко не все мастера бывают честны перед доверчивыми и нередко беспомощными людьми, которые доверили им свои драгоценные волосы.
Кто-то обладает недостаточным опытом, но не желает в этом признаваться, а кто-то желает сделать из шевелюры своего клиента поле для творческих экспериментов. Конечно, никогда не стоит исключать и случайных ошибок парикмахера. Однако горемыкам, распрощавшимся с нормальной причёской, от этого факта совсем не легче.
Девушка рассказала, что её начёс был настолько высоким, что практически доставал до крыши салона. Видно сразу, что мастера постарались на славу.
Этого парня стоит только пожалеть. Его грустный взгляд говорит о многом. Такие кудри загубили.
Плакала два дня. Мой худший кошмар сбылся. Теперь придётся потратить ещё 100 баксов, чтобы это исправить.
Не знаю зачем, но я даже дала парикмахеру чаевые в размере 15 долларов, потому что мне было очень плохо.
Источник:
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