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16 случаев похода в парикмахерскую, которые обернулись для клиентов полным крахом

16 случаев похода в парикмахерскую, которые обернулись для клиентов полным крахом

Автор:
28 ноября 2023 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   забавно   парикмахер   парикмахерская   ппровал   прическа   
1073
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Поход к парикмахеру может подарить не только положительные впечатления, связанные с удачной сменой имиджа, но и море слёз. Ведь далеко не все мастера бывают честны перед доверчивыми и нередко беспомощными людьми, которые доверили им свои драгоценные волосы.

Кто-то обладает недостаточным опытом, но не желает в этом признаваться, а кто-то желает сделать из шевелюры своего клиента поле для творческих экспериментов. Конечно, никогда не стоит исключать и случайных ошибок парикмахера. Однако горемыкам, распрощавшимся с нормальной причёской, от этого факта совсем не легче.

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Девушка рассказала, что её начёс был настолько высоким, что практически доставал до крыши салона. Видно сразу, что мастера постарались на славу.

Этого парня стоит только пожалеть. Его грустный взгляд говорит о многом. Такие кудри загубили.

Плакала два дня. Мой худший кошмар сбылся. Теперь придётся потратить ещё 100 баксов, чтобы это исправить.


Не знаю зачем, но я даже дала парикмахеру чаевые в размере 15 долларов, потому что мне было очень плохо.


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Метки: Юмор   волосы   забавно   парикмахер   парикмахерская   ппровал   прическа   
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