Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда приходил в парикмахерскую с определенными пожеланиями и верой в новый образ, а уходил с уродливой челкой и желанием не выходить из дома ближайшие несколько месяцев.



Подозреваем, что именно в такие ситуации попали герои нашего материала, которым явно не повезло с мастерами.

Парикмахер точно фанат аниме

Четкие линии — не всегда хорошо

Под раздачу попали даже брови

«Спереди — юрист, сзади — модель красок для волос»

Тот случай, когда не стоит спасать остатки волос и лучше побриться налысо

Хочется верить, что он мечтал с детства о косах

Без комментариев

Парикмахер немного переборщил

«Что я просил и что я в итоге получил»

Парень стал похож на типичного диснеевского злодея

Ясно, чем вдохновлялся автор этой прически

Футболисты — еще те любители странных причесок