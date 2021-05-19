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13 &nbsp;ужасных причесок от&nbsp;горе-парикмахеров

13 ужасных причесок от горе-парикмахеров (13 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   мужчины   парихмакер   прическа   стрижка   фото   
623
13

Конечно, неудачная стрижка - это еще не конец света, ведь волосы отрастут.

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Метки: Юмор   волосы   мужчины   парихмакер   прическа   стрижка   фото   
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