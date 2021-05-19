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Конечно, неудачная стрижка - это еще не конец света, ведь волосы отрастут.
Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда приходил в парикмахерскую с определенными пожеланиями и верой в новый образ, а уходил с уродливой челкой и желанием не выходить из дома ближайшие несколько месяцев.
Подозреваем, что именно в такие ситуации попали герои нашего материала, которым явно не повезло с мастерами.
Парикмахер точно фанат аниме
Четкие линии — не всегда хорошо
Под раздачу попали даже брови
«Спереди — юрист, сзади — модель красок для волос»
Тот случай, когда не стоит спасать остатки волос и лучше побриться налысо
Хочется верить, что он мечтал с детства о косах
Без комментариев
Парикмахер немного переборщил
«Что я просил и что я в итоге получил»
Парень стал похож на типичного диснеевского злодея
Ясно, чем вдохновлялся автор этой прически
Футболисты — еще те любители странных причесок
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