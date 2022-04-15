"Ну и как там жизнь после ипотеки?": забавные комментарии к постам в соцсетях

Иногда комментарий - словно острый соус к блюду, без которого еда пресна и безвкусна. Читаем и улыбаемся!
Многие пользователи соцсетей признаются, что порой заходят в пост только из-за комментариев. Не скроем, что мы поступаем ровно так же. А как иначе, если среди читателей так много остроумных людей?
Иностранцы тоже умеют шутить
- Растения - это новые домашние животные. Домашние животные это новые дети
- Тогда дети- это что?
- Дети теперь как экзотические животные - вы должны быть немного сумасшедшими или богатыми, чтобы иметь их.
- Должны быть туалеты двух типов: один лично для меня, и другой для всех остальных
- Такой туалет уже есть, он называется подгузник.
Жизненные вопросы и ответы
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
- "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети
- В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети
- "Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц
- Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
Понравилось28