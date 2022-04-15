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"Ну и как там жизнь после ипотеки?": забавные комментарии к постам в соцсетях

"Ну и как там жизнь после ипотеки?": забавные комментарии к постам в соцсетях (33 фото)

Автор:
15 апреля 2022 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   комментарии   обхохочешься   скриншоты   смешно   смешные комментарии   соцсети   
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Иногда комментарий - словно острый соус к блюду, без которого еда пресна и безвкусна. Читаем и улыбаемся!

Многие пользователи соцсетей признаются, что порой заходят в пост только из-за комментариев. Не скроем, что мы поступаем ровно так же. А как иначе, если среди читателей так много остроумных людей?



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Иностранцы тоже умеют шутить


- Растения - это новые домашние животные. Домашние животные это новые дети

- Тогда дети- это что?

- Дети теперь как экзотические животные - вы должны быть немного сумасшедшими или богатыми, чтобы иметь их.


- Должны быть туалеты двух типов: один лично для меня, и другой для всех остальных

- Такой туалет уже есть, он называется подгузник.




Жизненные вопросы и ответы

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы   Юмор   комментарии   обхохочешься   скриншоты   смешно   смешные комментарии   соцсети   
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7  комментариев
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84k
Taras Kozalupko Час назад
У второго комментатора член длиннее
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45k
dima423 5 минут назад
у нормальных людей не бывает "жизни после ипотеки", пока на этом можно зарабатывать) я 3 ипотеки погасил уже потихоньку, но еще 2 сейчас висит... ну объекты на которые я брал ипотеку сами себя окупают, так что норм)
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31k
ACU900 Час назад
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Ksenia2 Час назад
Последняя фотка убила. Как и коммент. Мешки под глазами знатные, конечно.
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828
Tabas_co Час назад
Интересно, берут ли сейчас ипотеку? Хотелось бы посмотреть на этих героев.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Мужик из соцзащиты! Так нельзя! Хотя в глубине души аццки рукоплещу за находчивость
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