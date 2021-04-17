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"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети

"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети (23 фото)

Автор:
17 апреля 2021 07:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   комментарии   приколы   скриншоты   смешно   соцсетя   
2735
23
В этих наших "энторнетах" комментарии порой бывают интереснее начального поста. Небольшая порция словотворчества интернет-пользоваталей для хорошего настроения.
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   приколы   скриншоты   смешно   соцсетя   
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10  комментариев
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1k
Radugananebe Час назад
В мне в песне мушкетеров слышалась "красавица Икуку". Долго думала, что у французов очень странные женские имена.
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41k
Максим Т. 18 минут назад
Комментарий к фото
Стране нужны слесаря, а не бесполезные "юристы"
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41k
doker Максим Т. 7 минут назад
Комментарий к фото
Лучше за 50кр "протирать кресло жопой" юристом, чем за 25кр впахивать по 12 часов слесарем.
Так что ждите "джамшутов".
p.s. А если юристом не устроился, то всегда за 25кр можно кричать "свободная касса".
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25k
FAITER 21 минуту назад
Не хочу показаться занудой, но на картинке кресла... а они в разделе кресла...)))... диваны по другому выглядят...
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692k
Result Автор поста FAITER 18 минут назад
Да, но названия у диванов не лучше.)
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−4
arcush Полчаса назад
А помните песню Пугачевой? ... Я так хочу, я всё лето не кончала...
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31
Тварь 39 минут назад
Мариеберг, звучит как побуждение к действию и подстилка опять же уже есть.
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Сталин подтвердил бы!! 48 минут назад
Спасибо за подборку, посмеялся от души))))))
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