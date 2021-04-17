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В этих наших "энторнетах" комментарии порой бывают интереснее начального поста. Небольшая порция словотворчества интернет-пользоваталей для хорошего настроения.
Часто встречаем выражение "чукча - не писатель, чукча - читатель". Хорошо, что среди тех, кто просматривает посты в соцсетях, есть пользователи, которые не ленятся их комментрировать.
Присоединяйтесь, уважаемые фишкяне!
Присоединяйтесь, уважаемые фишкяне!
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- 15 скриншотов из сети, в которых комментарии оказались лучше поста
- 20 случаев, когда комментарии оказались интереснее сообщения
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Так что ждите "джамшутов".
p.s. А если юристом не устроился, то всегда за 25кр можно кричать "свободная касса".