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Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат

Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат (14 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   альтернативное мышление   видео   обхохочешься   скриншоты   смешно   тупые   
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Считается, что раньше люди были умнее. Нет, просто тогда интернета не было!

Людей с альтернативным мышлением так много, что кажется будто это какая-то отдельная раса, которая со временем может стать господствующей.


"

"Откуда же они там берутся? Меня это пугает. Они что у меня подо лбом!? Сука я была уверена на все сто, что они растут с кончиков! Я была уверена, что наверху у меня всю жизнь одни и те же волосы. А получается, что они каждый раз новые! Это п...ц."



Патрисия Аркетт - американская актриса, обладательница премий «Оскар», BAFTA, двух премий «Эмми» и трех «Золотых глобусов». Но, как видим, все эти заслуги от глупости не спасают.


Скинь мне ф!

Как вы считаете, это уже клиника?

Так вот как ребенок расположен в животе у будущей мамы!


Скажи "пингвин"!

Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   альтернативное мышление   видео   обхохочешься   скриншоты   смешно   тупые   

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18  комментариев
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37k
kalinser 3 часа назад
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что БАБЫ!!!
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36k
Aleksandr 51 секунду назад
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12k
Типа граф 14 минут назад
Комментарий к фото
Я уже давно в такой упаковке шампунь покупаю , некоторых конечно может обмануть рисунок оливки .
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12k
Типа граф 19 минут назад
Комментарий к фото
Ну это в РЕН ТВ звонить надо
Ссылка www.youtube.com
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22k
Ватаку Накомоде 48 минут назад
Судя по руке бабы на шаре, она явно с другой планеты. Может у них там реально так дети располагаются, хз.
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Феерично. Особенно рука.

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10k
Александр 3 часа назад
Она: ответь мне, только честно, да или нет, хорошо?
Он: спрашивай
Она: почему мужчины смеются над блондинками?
Он: да
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83k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Понял, почему Колян с этой бабой развелся - ТП

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54k
doker 3 часа назад
У моей тёщи под забором растёт сирень. А во дворе росли три дочери. Все дочки вышли замуж.

Две дочери развелись.

Задумался.
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