Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат

Считается, что раньше люди были умнее. Нет, просто тогда интернета не было!
Людей с альтернативным мышлением так много, что кажется будто это какая-то отдельная раса, которая со временем может стать господствующей.
"Я и не знала, что волосы у нас растут вот отсюда. Реально не знала. Мне всегда казалось, что они отрастают с кончиков, все больше и больше… А так что же получается… Они прячутся у меня внутри головы?!.. Вот типа тут?"
"
"Откуда же они там берутся? Меня это пугает. Они что у меня подо лбом!? Сука я была уверена на все сто, что они растут с кончиков! Я была уверена, что наверху у меня всю жизнь одни и те же волосы. А получается, что они каждый раз новые! Это п...ц."
Патрисия Аркетт - американская актриса, обладательница премий «Оскар», BAFTA, двух премий «Эмми» и трех «Золотых глобусов». Но, как видим, все эти заслуги от глупости не спасают.
Скинь мне ф!
Как вы считаете, это уже клиника?
Так вот как ребенок расположен в животе у будущей мамы!
Скажи "пингвин"!
Источник:
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АНТИФИШКИ
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Он: спрашивай
Она: почему мужчины смеются над блондинками?
Он: да
Две дочери развелись.
Задумался.
-Как что ?! Писечку !