Скажи "пингвин!": люди с альтернативным мышлением, которые живут и почему-то не тужат

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"Откуда же они там берутся? Меня это пугает. Они что у меня подо лбом!? Сука я была уверена на все сто, что они растут с кончиков! Я была уверена, что наверху у меня всю жизнь одни и те же волосы. А получается, что они каждый раз новые! Это п...ц."





