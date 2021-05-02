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"Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети

"Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети (27 фото)

Автор:
02 мая 2021 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диалоги   картинки   комментарии   приколы   скриншоты   смешно   
1008
27
Многие из тех, кто постоянно сидят в этих наших "энторнетах", сознаются, что просматривают подборки картинок и сообщений только ради комментариев. Кстати, не исключено, что автор какого-то из них может оказаться среди нас.
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Метки: Юмор   диалоги   картинки   комментарии   приколы   скриншоты   смешно   
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Radugananebe 54 минуты назад
Прозрачные дверцы стиралки - не только для котиков. Когда я купила самую первую машинку, тоже почти час сидела и смотрела, как белье внутри крутится. Это ж магия!
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