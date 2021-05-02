Многие из тех, кто постоянно сидят в этих наших "энторнетах", сознаются, что просматривают подборки картинок и сообщений только ради комментариев. Кстати, не исключено, что автор какого-то из них может оказаться среди нас.

0 Источник: Как отдыхается, фишкяне? Чтобы процесс был еще более приятным, предлагаем подборку комментариев и диалогов. Есть над чем подумать и посмеяться.

Подсказка для тех, кому нужен повод 0 Источник:

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Правда жизни 0 Источник:

По этому фото можно роман написать 0 Источник:

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Жизнь заставит - и на Шифрине женишься 0

Об отношениях 0 Источник:

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Лайфхак для молодых и страстных 0 Источник:

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Популярная зоология 0 Источник:

0 Источник: Хозяевам домашних питомцев на заметку

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Признавайтесь, для кого это оказалось неожиданностью? 0 Источник:

"Святые" 90-е 0 Источник:

В самом деле - как? 0 Источник:

Почти новые же 0 Источник:

Широка страна моя родная 0 Источник:

А в это время в Челябинске 0 Источник:

Спрашивайте - отвечаем 0 Источник:

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Каждый из нас иногда светлячок 0 Источник:

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