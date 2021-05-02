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Многие из тех, кто постоянно сидят в этих наших "энторнетах", сознаются, что просматривают подборки картинок и сообщений только ради комментариев. Кстати, не исключено, что автор какого-то из них может оказаться среди нас.
Как отдыхается, фишкяне? Чтобы процесс был еще более приятным, предлагаем подборку комментариев и диалогов. Есть над чем подумать и посмеяться.
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