FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14162 поста • 2830 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц

"Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц (24 фото)

Автор:
05 марта 2022 07:09
Сообщество : Юмор
Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   Приколы   Юмор   картинки   скриншоты   смешно   смешные комментарии   
7640
24

Ни в коем случае не заходите на женские форумы! Поток дичи, несусветной глупости и невероятных умозаключений обеспечен.

Тех, кто все-таки рискнул почитать женские откровения, предупреждаем: есть и адекватные девушки. Не на форумах - в жизни.

×
×

Претензии к мужчинам

На любом женском форуме есть страницы, где мамы говорят о детях. Слабонервным туда лучше не заходить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   Приколы   Юмор   картинки   скриншоты   смешно   смешные комментарии   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
9k
Самка Хорька 3 минуты назад
Хоть бы фото приложила. Как я должна оценить, адекватная она или нет.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Самка Хорька 18 минут назад
Так а что вредного в шавухе? Мясо гриль, без жира, тесто на сухом тандыре без масла, свежие овощи. Максимум - соус, который, если сделать из нормального майонеза, - тоже натуральный. Практически диетическая пища. И это не сарказм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Самка Хорька 21 минуту назад
Так непонятно, Женя - это мужчина или женщина? Из этого станет ясно, кто из них *бнутый - автор или его мама.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 2 часа назад
Боже, какой ужас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Invertor 20 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Тупняк 21 час назад
Комментарий к фото
Познакомьте меня с этим парнем, я вместе с ним уйду в лес и просто буду жить неподалёку, время от времени обмениваясь добычей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Для русских женщин нет ничего невозможного Для русских женщин нет ничего невозможного В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети 15+ фото, которые были бы не такими интересными без искрометных комментариев 15+ фото, которые были бы не такими интересными без искрометных комментариев 15 скриншотов из сети, в которых комментарии оказались лучше поста 15 скриншотов из сети, в которых комментарии оказались лучше поста "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети 25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения 25+ постов, в которых комментарии интереснее самого сообщения
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114500



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о нашем мире
2
35
12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о...
Набирающие популярность в сообществах
Масленица на картинах художников
0
1
Масленица на картинах художников
Его звали Кавой: "Машина времени" легендарного музыканта Сергея Кавагоэ
0
0
Его звали Кавой: "Машина времени" легендарного музыканта Сергея Кавагоэ
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#автомобили#СССР#в мире#авто аварии#комментарии#дети#война
#Юмор#история#животные#автомир#Россия#аварии#Украина#Приколы#кино#Жизнь
#интересно#ватермарк#подборка#интересное#люди#дтп#картинки#фотографии#смешно#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться