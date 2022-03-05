"Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц

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Ни в коем случае не заходите на женские форумы! Поток дичи, несусветной глупости и невероятных умозаключений обеспечен.
Тех, кто все-таки рискнул почитать женские откровения, предупреждаем: есть и адекватные девушки. Не на форумах - в жизни.
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Претензии к мужчинам
На любом женском форуме есть страницы, где мамы говорят о детях. Слабонервным туда лучше не заходить.
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