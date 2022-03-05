"Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц

Для русских женщин нет ничего невозможного

В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети

15+ фото, которые были бы не такими интересными без искрометных комментариев

15 скриншотов из сети, в которых комментарии оказались лучше поста

"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети

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