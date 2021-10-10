Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов

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Вы любите читать комментарии к постам? Мы - очень. И как замечательно, что в Сети не переводятся люди с прекрасным чувством юмора. Проверьте, может, в этой подборке есть и ваш комментарий к какой-нибудь картинке?
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Как мог бы выглядеть сценарий американского фильма, действие которого происходит в космосе
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Американцы 5 лет готовили своего разведчика для отправки на Украину. Отправили с заданием, типа явка там то там то.
Идет такой шпион по улице, видит сидит на завалинке хохол.
- Слухай дядьку, как мне пройти туда то туда то.
- Ааа, американьский шпиеен...
- Да какой же яж шпиен, яж харный украинский хлопэц!
- Какой ты харный украинский хлопец, нигер губатый!