Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов

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Как мог бы выглядеть сценарий американского фильма, действие которого происходит в космосе 0 Источник:

Самая правдоподобная причина недавнего сбоя 0 Источник:

Котики - это святое 0 Источник:

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Загадка отгадана 0 Источник:

Точно-точно 0 Источник:

Самый печальный короткий рассказ 0 Источник:

Наташ, насыпь еще порошка 0 Источник:

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Так вот что сейчас происходит! 0 Источник:

Да,да, так оно и бывает 0 Источник:

Не выдавали 0 Источник:

А предложение-то дельное, как считаете? 0 Источник:

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