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Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов

Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов (17 фото)

Автор:
10 октября 2021 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   комментарии   скриншоты   смешно   соцсети   
6566
17
Вы любите читать комментарии к постам? Мы - очень. И как замечательно, что в Сети не переводятся люди с прекрасным чувством юмора. Проверьте, может, в этой подборке есть и ваш комментарий к какой-нибудь картинке?
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   скриншоты   смешно   соцсети   
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14  комментариев
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2k
Ivan 2 часа назад
Про Ракову понравилось. Но можно короче: Ракову переводят в СБ сбера, соблюдая все формальности!
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15k
Вася Александрович 12 минут назад
Комментарий к фото
Впрочем, нового работника в реальности ждут та же зарплата, те же обязанности, тот же чудесный змеиный коллектив.
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29k
Aleks 24 минуты назад
Напомнило древний анекдот:
Американцы 5 лет готовили своего разведчика для отправки на Украину. Отправили с заданием, типа явка там то там то.
Идет такой шпион по улице, видит сидит на завалинке хохол.
- Слухай дядьку, как мне пройти туда то туда то.
- Ааа, американьский шпиеен...
- Да какой же яж шпиен, яж харный украинский хлопэц!
- Какой ты харный украинский хлопец, нигер губатый!
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27k
Альтист Данилов Час назад
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5k
Артем Кощеев Час назад
Наташа явно не тот порошок ей насыпала
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1k
Schreibikus 2 часа назад
Коменты про церкви заставили задуматься: а крестные ходы заранее как-то в администрации городов и поселков заявляются? Ведь по Сути это акции с ненормированным количеством людей. Пандемия, опять-таки. Социальная дистанция, то-се. Или на эти мероприятия ограничения не распространяются?
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783
Ksenia2 2 часа назад
Комменты к рассказу о стоматологии - шедевр.
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