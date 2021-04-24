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Неторопливо вползаем в утро выходного дня с новой порцией шуток от сетевых остословов. Осторожно, в посте могут оказаться и примеры вашего творчества!
Ну что, друзья, вот и наступили долгожданные выходные! Неторопливо пьем утренний кофе или чай и улыбаемся!
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А если нет никакой разницы...
В преддверии майских праздников весьма актуальная картинка и комментарий.
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