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В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети

В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети (28 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   комментарии   приколы   скриншоты   смешно   смс   соцсети   
3308
28
Неторопливо вползаем в утро выходного дня с новой порцией шуток от сетевых остословов. Осторожно, в посте могут оказаться и примеры вашего творчества!
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   приколы   скриншоты   смешно   смс   соцсети   
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7  комментариев
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Собирать мебель под винишко чревато. Много лишних деталей остается.
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4k
Diesel 2 минуты назад
Канарейка просто огонь!
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1k
Mais Profoza 57 минут назад
идея парной тату убила...
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5k
sivanov1079 Час назад
Группа парней в лондоне были немного смугловатые скорее всего
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27k
Acu900 Час назад
Какое-то говно а не формочки...
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687
Ksenia2 2 часа назад
Тоже всегда удивляли фото в каталогах одежды. Как моделей только не заставляют корячиться. Ну встань ты по-человечески или просто пройдись. Зачем мне знать, как будет выглядеть одежда, если я лягу или сяду на корточки?)))
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27k
Игорь Ksenia2 Час назад
Так вы нормальный человек, а маркетологи считают что подросло поколение Z и им нужно именно вот так.
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