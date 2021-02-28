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Похоже, комментарии к картинкам и диалогам постепенно становятся отдельным направлением сетевого творчества. Ведь без них порой выходит скучно, пресно и вообще никак.
Любите ли вы комментировать или читать комментарии? И в том, и в другом случае, надеемся, вам будет интересно.
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