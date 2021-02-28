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Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений

Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений (29 фото)

Автор:
28 февраля 2021 07:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диалоги   картинки   комментарии   приколы   смешно   соцсети   
3140
29
Похоже, комментарии к картинкам и диалогам постепенно становятся отдельным направлением сетевого творчества. Ведь без них порой выходит скучно, пресно и вообще никак.
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Метки: Юмор   диалоги   картинки   комментарии   приколы   смешно   соцсети   
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Booharik 2 часа назад


Уфа. Многие знают. "Три шурупа". Ещё пиво такое видел
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Radugananebe 2 часа назад
Последнее - действительно лучшее.
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