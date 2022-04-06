Как ярый нацист Артур Шмидт хоронил советского генерала Михаила Ефремова

Случилось так, что подвиг командующего 33-ей армией генерала Михаила Григорьевича Ефремова долгое время оставался незамеченным.
Для советской пропаганды тогда было важнее освещать события, связанные с перебежчиком Власовым, нежели говорить об офицерах, не пожелавших сдаваться в плен.
Как известно, командующий 33-ей армией генерал М.Г. Ефремов предпочел самоубийство сдаче в немецкий плен.
Интересная история связана с похоронами генерала Ефремова.
Похороны советского генерала проходили при личном участии генерала вермахта Артура Шмидта.
Артур Шмидт большинству из нас известен как начальник штаба 6-ой полевой армии Фридриха Паулюса. В феврале 1943 года и Шмидт, и Паулюс бесславно закончили свою военную карьеру в Сталинграде.
Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс (слева). Генерал-лейтенант А.Шмидт (справа)
За год до известных сталинградских событий Артур Шмидт отдал последний долг советскому генералу Ефремову, похоронив его со всеми воинскими почестями на глазах красноармейцев и солдат вермахта.
Незадолго до смерти Ставка Верховного главнокомандования неоднократно предлагала генералу Ефремову эвакуацию из окружения, в которое попала 33-я армия. Генерал предпочел до последних минут оставаться со своими бойцами.
Тяжелораненого генерала Ефремова выносили из окружения на носилках. Понимая безысходность положения и осознавая реальную опасность оказаться в плену, Михаил Григорьевич Ефремов застрелился.
Похороны генерала Ефремова М.Г.
Вместе с ним погибли командующий артиллерией армии генерал-майор П. Н. Афанасьев и практически весь штаб армии.
Так же с генералом Ефремовым умерла и его жена, которая служила у него мединструктором. Генерал Ефремов застрелил ее.
Когда подчиненные Артура Шмидта нашли тело генерала Ефремова, Шмидт, несмотря на то, что он был убежденным ницистом, отдал приказ похоронить советского генерала как полагается.
Вот как сам Артур Шмидт описывает те события:
"Русские несли тело своего генерала на самодельных носилках несколько километров. Документов при нём не было. Я приказал похоронить его на площади. Могилу рыли русские военнопленные и местные жители. Никаких эксцессов не было. Я сказал, что доблестная армия фюрера с уважением относится к такому мужеству. По моему приказу, на могилу установили табличку с русским и немецким текстом. "
Так же Артуру Шмидту приписывают следующие слова, с которыми он обратился к солдатам вермахта на похоронах:
«Сражайтесь за Германию так, как сражался Ефремов за Россию»
Дальнейшая Судьба Артура Шмидта сложилась следующим образом.
Артур Шмидт
После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, Шмидт до 1955 находился в советском плену, и в отличие от Фридриха Паулюса отказался сотрудничать с советской стороной.
Как знать, может то уважение, которое проявил Артур Шмидт к генералу Ефремову как то зачлось ему во время нахождения в заключении.
Умер Артур Шмидт 5 октября 1987 года в немецком городе Карлсруэ.
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