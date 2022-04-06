Как ярый нацист Артур Шмидт хоронил советского генерала Михаила Ефремова

Генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс (слева). Генерал-лейтенант А.Шмидт (справа)

За год до известных сталинградских событий Артур Шмидт отдал последний долг советскому генералу Ефремову, похоронив его со всеми воинскими почестями на глазах красноармейцев и солдат вермахта.

Незадолго до смерти Ставка Верховного главнокомандования неоднократно предлагала генералу Ефремову эвакуацию из окружения, в которое попала 33-я армия. Генерал предпочел до последних минут оставаться со своими бойцами.

Тяжелораненого генерала Ефремова выносили из окружения на носилках. Понимая безысходность положения и осознавая реальную опасность оказаться в плену, Михаил Григорьевич Ефремов застрелился.